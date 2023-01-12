В Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные ЧВК "Русич" и "Щит", - Генштаб

Оккупанты в Крыму набирают наемников в вновь созданные ЧВК, предпочтение отдается бывшим военнослужащим и силовикам, в частности офицерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 января относительно российского вторжения.

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные так называемые частные военные компании "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – говорится в сообщении.

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