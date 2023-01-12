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В Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные ЧВК "Русич" и "Щит", - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оборона,крим

Оккупанты в Крыму набирают наемников в вновь созданные ЧВК, предпочтение отдается бывшим военнослужащим и силовикам, в частности офицерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 января относительно российского вторжения.

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные так называемые частные военные компании "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вербует наемников на Балканах, - Центр национального сопротивления
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Топ комментарии
+8
"Сруciч" і "Shit". Коротше, чергове м'ясо.
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12.01.2023 07:34
+4
Так може усі оці "приватні військові компанії" об"єднать у спільний "концерн"? І назвать його - "ЗАТИЧКА"!!! Бо цими "вагнерами", "щитам", русичами" і іншими "призраками", тільки й затикають дірки у путінських "пройобах"!
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12.01.2023 07:37
+3
Чим більше кримської гарматної вати утилізують на війни, тим краще буде для України після повернення півострова.
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12.01.2023 07:50
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"Сруciч" і "Shit". Коротше, чергове м'ясо.
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12.01.2023 07:34 Ответить
Так може усі оці "приватні військові компанії" об"єднать у спільний "концерн"? І назвать його - "ЗАТИЧКА"!!! Бо цими "вагнерами", "щитам", русичами" і іншими "призраками", тільки й затикають дірки у путінських "пройобах"!
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12.01.2023 07:37 Ответить
ПіСі: арістовіч - ху@ло.
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12.01.2023 07:56 Ответить
Чим більше кримської гарматної вати утилізують на війни, тим краще буде для України після повернення півострова.
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12.01.2023 07:50 Ответить
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12.01.2023 08:07 Ответить
Тобто, гроші на це у Роісі ще є.
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12.01.2023 08:08 Ответить
На війну гроші вони завжди знайдуть. Згадайте совок при сталіну, або КНДР. З голоду пухнутимуть, а зброю клепатимуть.
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12.01.2023 08:17 Ответить
Схоже на те, що на росіі кожен олігарх або регіональний царьок вирішив завести власну армію. Наближаются "смутниє врємєна" на балалайні, в кого буде власна банда, той матиме шанс зберегти майно і владу.
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12.01.2023 08:15 Ответить
Там скоро будет как в Африке, где править бал будет тот у кого лояльных стволов больше. Для Украины они то же мясо, что будет перерабатыватся на удобрение в обыкновенном порядке.
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12.01.2023 11:39 Ответить
Які там можуть бути "русичі" і "щити"? Там можуть бути тільки сцикливі щурі-терористи і поліцаї.
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12.01.2023 09:23 Ответить
Бывшие мусора полезут под пули?😂😂
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12.01.2023 09:55 Ответить
рашке грозит гражданская война, будут эти русичи воевать с вагнерами, вагнера со щитами ,все против всех
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12.01.2023 17:13 Ответить
 
 