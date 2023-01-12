Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал предоставить Украине вооружение: Пора отправить ATACMS и выпустить "Леопардов"
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и танки Leopard.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Путин делает ставку на дальнейшие задержки. Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пора отправить ATACMS и выпустить "Леопардов"" - написал Ландсбергис.
Топ комментарии
+10 Igor Uh
показать весь комментарий12.01.2023 08:35
+5 Алекс Ростиков
показать весь комментарий12.01.2023 08:48
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"Мета США та Заходу на сьогодні - перемога України. Це дуже чітка позиція. Звичайно, добре, якби вона з'явилася ще два чи три місяці тому. Треба розуміти об'єктивно: була запекла боротьба всередині американської адміністрації між точкою зору "перемога" та позицією Саллівана.
Ми дочекаємось остаточного підтвердження всього пакету озброєння 20 січня. Ось буде вирішальний, поворотний день у війні - це 20 січня, "Рамштайн-9"
от зустрів би кожного на якомусь самміті, й настучав по пиці.
Но опять запаздывает на 3 месяца союзники, опять действуют вторым номером... ну тут как говорится своё оружие продали, теперь клянчим чужое...