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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал предоставить Украине вооружение: Пора отправить ATACMS и выпустить "Леопардов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ландсбергіс

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и танки Leopard.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Путин делает ставку на дальнейшие задержки. Он должен проиграть эту ставку. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пора отправить ATACMS и выпустить "Леопардов"" - написал Ландсбергис.

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Топ комментарии
+10
АТАКМС міг би змінити правила гри ще більше ніж нинішні ********** до хімарс. Знищення великих складів і жд станцій де розвантажують бк, аеродроми вертольотів (навіть біля Мелітополя вже є!!!) і штурмової авіації, нові макіївські ПТУ... Скільки можливостей відкрив би цей *********. Але поки від союзників тиша за приводу цього.
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12.01.2023 08:35
+5
Литовці наші справжні брати.
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12.01.2023 08:48
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Правила форума Совет форумчан
АТАКМС міг би змінити правила гри ще більше ніж нинішні ********** до хімарс. Знищення великих складів і жд станцій де розвантажують бк, аеродроми вертольотів (навіть біля Мелітополя вже є!!!) і штурмової авіації, нові макіївські ПТУ... Скільки можливостей відкрив би цей *********. Але поки від союзників тиша за приводу цього.
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12.01.2023 08:35 Ответить
не на 10, а на 1000 рокив!!! ауэаэаэа
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12.01.2023 11:07 Ответить
не можна. в нас лисиці з ожиріння передохнуть.
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12.01.2023 11:09 Ответить
Литовці наші справжні брати.
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12.01.2023 08:48 Ответить
Дай тебе бог здоровья и жену непьющую.
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12.01.2023 08:58 Ответить
вішайся рашист, на тебе спускають леопардів
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12.01.2023 09:09 Ответить
Піонтковський:
"Мета США та Заходу на сьогодні - перемога України. Це дуже чітка позиція. Звичайно, добре, якби вона з'явилася ще два чи три місяці тому. Треба розуміти об'єктивно: була запекла боротьба всередині американської адміністрації між точкою зору "перемога" та позицією Саллівана.
Ми дочекаємось остаточного підтвердження всього пакету озброєння 20 січня. Ось буде вирішальний, поворотний день у війні - це 20 січня, "Рамштайн-9"
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12.01.2023 10:27 Ответить
шо, вже пора?! а раніше було "ще зарано"???
от зустрів би кожного на якомусь самміті, й настучав по пиці.
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12.01.2023 11:06 Ответить
давным-давно пора еще в октябре пора было их дать, сейчас бы вынесена была вся рашисткая инфра на 300 км в глубину и никакого наступления на Бахмут и Соледар не было бы в помине...
Но опять запаздывает на 3 месяца союзники, опять действуют вторым номером... ну тут как говорится своё оружие продали, теперь клянчим чужое...
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12.01.2023 11:09 Ответить
 
 