Общие боевые потери РФ с начала войны – около 113 390 человек, 276 вертолетов, 3094 танка, 2082 артсистемы, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 января 2023 года составляют примерно 113 390 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 113 390 (+430) человек ликвидировано,
танков - 3094 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 6159 (+0) ед,
артиллерийских систем - 2082 (+4) ед,
РСЗО - 437 (+0) ед,
средства ПВО - 218 (+1) ед,
самолетов - 285 (+0) ед,
вертолетов - 276 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1865 (+3),
крылатые ракеты - 723 (+0),
корабли /катера - 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,
специальная техника - 184 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
За рік вони такого нарахують, каZZапи мобілізовати стомляться
Кого потопили на днях? Нигде не пишут, а на единицу увеличили.....