Общие боевые потери РФ с начала войны – около 113 390 человек, 276 вертолетов, 3094 танка, 2082 артсистемы, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 января 2023 года составляют примерно 113 390 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 113 390 (+430) человек ликвидировано,

танков - 3094 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6159 (+0) ед,

артиллерийских систем - 2082 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средства ПВО - 218 (+1) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1865 (+3),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,

специальная техника - 184 (+0).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.