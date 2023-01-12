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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15376) война (46847) Генштаб ВС (4291) уничтожение (3845) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 113 390 человек, 276 вертолетов, 3094 танка, 2082 артсистемы, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 января 2023 года составляют примерно 113 390 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 113 390 (+430) человек ликвидировано,

танков - 3094 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6159 (+0) ед,

артиллерийских систем - 2082 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средства ПВО - 218 (+1) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1865 (+3),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,

специальная техника - 184 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 113 390 человек, 276 вертолетов, 3094 танка, 2082 артсистемы, 6159 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+7
Генштаб чекає доки бригада ануслітіков на чолі з полковниками Аристовичем та Ждановим відриє свій ВОП.
За рік вони такого нарахують, каZZапи мобілізовати стомляться
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12.01.2023 08:53
+7
Катер втопили на Дніпрі поблизу Херсона
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12.01.2023 09:31
+4
тому що танки лапті шкодують на відміну від м'яса. атакують, як колись діди під Ржевом, з шашками на дзоти. )
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12.01.2023 09:03
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Шось поганенько сьогодні. Без танків та ББ
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12.01.2023 08:41 Ответить
Генштаб чекає доки бригада ануслітіков на чолі з полковниками Аристовичем та Ждановим відриє свій ВОП.
За рік вони такого нарахують, каZZапи мобілізовати стомляться
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12.01.2023 08:53 Ответить
Похоже, что ВСУ свои готовит - заправляет.
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12.01.2023 08:55 Ответить
тому що танки лапті шкодують на відміну від м'яса. атакують, як колись діди під Ржевом, з шашками на дзоти. )
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12.01.2023 09:03 Ответить
Одні чмобіки за вчора. Правда + 1 пєпєлац і одна одиниця ППО, і це добре )
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12.01.2023 09:02 Ответить
А что с катером/кораблем?

Кого потопили на днях? Нигде не пишут, а на единицу увеличили.....
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12.01.2023 09:28 Ответить
Катер втопили на Дніпрі поблизу Херсона
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12.01.2023 09:31 Ответить
Дякую!!!
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12.01.2023 09:32 Ответить
Бо начеб-то про Ейськ розмова була. Дякую
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12.01.2023 09:42 Ответить
Ейск это плавучий кран который путинцы обстреляли?
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12.01.2023 10:17 Ответить
та не знаю, перепуталось все...
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12.01.2023 10:34 Ответить
 
 