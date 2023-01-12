РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13329 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
2 891 9
война (46847) Данилов (1057) Польша (7483) помощь (6155) танк (1918)

Данилов о поставках Польшей танков Leopard в Украину: Речь не о капле в море, а о начале

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,леопард,leopard

Решение Польши о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало снабжения украинцев тяжелых западных танков.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас… чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важное шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", - отметил Данилов.

В свою очередь он напомнил, что Украина просила танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.

"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут вовлекаться в процесс, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", - подытожил Данилов.

Ранее сообщалось, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Западе знают, что Украина не освободит оккупированные территории без масштабных поставок танков, - The Guardian
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А моря до краёв наполнялись по каплям,
И срослись по песчинкам камни,
Вечность - это, наверное, так долго.
Мне бы только мой крошечный вклад внести,
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка."

(c) Шелкопряд, Flëur
показать весь комментарий
12.01.2023 09:37 Ответить
А написано як?
показать весь комментарий
12.01.2023 09:43 Ответить
будем подождать, как будет шольц выкручиваться.
показать весь комментарий
12.01.2023 09:43 Ответить
він не сказав головного- німеччина має погодитись...
показать весь комментарий
12.01.2023 09:44 Ответить
хорош бухать. всё проспишь.
https://interfax.com.ua/news/general/883405.html

Германия может передать Украине танки Leopard только при координации с союзниками - Шольц
показать весь комментарий
12.01.2023 10:01 Ответить
Почему Украина продала 40 своих танков оплот, а себе оставила всего пять штук?! Почему Иран под санкциями смог сделать бпла и ракеты, а Украина все это время щелкала клювом?! Где ваша военная промышленность?! Почему? Почему? Почему?
показать весь комментарий
12.01.2023 10:17 Ответить
не в курсе? у нас Вэлыке Будивныцтво!
показать весь комментарий
12.01.2023 10:57 Ответить
 
 