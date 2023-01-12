Данилов о поставках Польшей танков Leopard в Украину: Речь не о капле в море, а о начале
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Решение Польши о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало снабжения украинцев тяжелых западных танков.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас… чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важное шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", - отметил Данилов.
В свою очередь он напомнил, что Украина просила танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.
"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут вовлекаться в процесс, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", - подытожил Данилов.
Ранее сообщалось, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.
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И срослись по песчинкам камни,
Вечность - это, наверное, так долго.
Мне бы только мой крошечный вклад внести,
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка."
(c) Шелкопряд, Flëur
https://interfax.com.ua/news/general/883405.html
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