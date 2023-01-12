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Польша будет стремиться к тому, чтобы союзники дали Украине больше танков стандарта НАТО, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы союзники предоставили Украине больше танков Leopard.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает канцелярия Дуды.

"Мы решили, что готовы передать роту танков Leopard II в рамках международной коалиции. Мы будем стремиться к тому, чтобы эта коалиция была сформирована несколькими странами, которые предоставят больше танков", - отметил польский лидер.

"Мы хотим, чтобы оружие стандарта НАТО создало железную стену защиты от российской агрессии", - добавил Дуда.

Читайте также: "Будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности", - Дуда
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Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
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12.01.2023 09:54 Ответить
Поляки завжди боялись кацапів і прагнули встановити санітарний кордон між Польщею і кацапстаном.
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12.01.2023 09:54 Ответить
головне зараз-позбавити їх золотого дощу під яким вони були останні 15 років, щоб не було за що клепати зброю. і радує що в цьому напрямку вже багато зроблено.
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12.01.2023 09:59 Ответить
Якщо поляки до 15+ норвеги 20, а там і інші підтягування зроблять.
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12.01.2023 09:57 Ответить
Фіни першими зробили заяву про можливість постачання Україні танків леопард після узгодження з союзниками. Військова техніка не може постачатися у треті країни без дозволу виробника. Тобто позиція по танкам вже домовлена у НАТО і зараз всі хто хоче допомогти Україні матимуть таку можливість. Чому Польща зробила заяву першою? Думаю, бо вони мають можливість обслуговування на своїй території цю техніку. Ті ж фіни і німці - не мають такої можливості, бо не межують з Україною.
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12.01.2023 10:32 Ответить
Читайте уважно, щоб не лоханутись, як молоді студенти в анекдоті пригожина... - фіни вчора уже заявили, що їх уряд "ще не прийняв жодного рішення з цього приводу", посилаючись на численні формальності та погодження. Та й пан (Ясновельможний, звісно) Дуда так делікатно обійшов тему, що для передачі роти танків потрібно спочатку сформувати коаліцію, потім досягти всеможливих "дозволів та погоджень"... Та й керувати ще тими "Леопардами" треба навчитися ... це не трактор Т-62.
Звісно, що полякам подякувати, але щоб ... не розтовкти лоба. А поляки мають нам дякувати у сто разів більше - бо доля Польщі зараз вирішується на фронтах України. І вирішується на крові і кістках наших Воїнів - нащадків УПА і Бандери, котрих поляки паплюжать на кождому кроці.
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12.01.2023 11:48 Ответить
Ile tutaj kacapskich troli
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12.01.2023 11:15 Ответить
Ех якби не вони все би було дуже трагічно.
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12.01.2023 12:38 Ответить
Поляки теж шарять шото за гівно рашка!
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12.01.2023 12:50 Ответить
Кто подскажет, рота это сколько?
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12.01.2023 13:50 Ответить
 
 