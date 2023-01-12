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Польша будет стремиться к тому, чтобы союзники дали Украине больше танков стандарта НАТО, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы союзники предоставили Украине больше танков Leopard.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает канцелярия Дуды.
"Мы решили, что готовы передать роту танков Leopard II в рамках международной коалиции. Мы будем стремиться к тому, чтобы эта коалиция была сформирована несколькими странами, которые предоставят больше танков", - отметил польский лидер.
"Мы хотим, чтобы оружие стандарта НАТО создало железную стену защиты от российской агрессии", - добавил Дуда.
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Звісно, що полякам подякувати, але щоб ... не розтовкти лоба. А поляки мають нам дякувати у сто разів більше - бо доля Польщі зараз вирішується на фронтах України. І вирішується на крові і кістках наших Воїнів - нащадків УПА і Бандери, котрих поляки паплюжать на кождому кроці.