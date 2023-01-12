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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну надолго уже не позволяют внутренние проблемы в стране, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

К настоящему времени в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", хотят отчитаться о каких-либо успехах за год войны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.

При этом по словам Данилова, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - предположил он.

Читайте: Данилов о снабжении Польшей танков Leopard в Украину: Речь не о капле в море, а о начале
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Топ комментарии
+5
Іще один знаток вилупився.
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12.01.2023 09:59
+4
Пора Данилову быть третьим в шоу Фейгина и Люси...
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12.01.2023 10:02
+3
Данилов/Буданов - дуже багато пустопорожнього тіліпання язиком...
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12.01.2023 10:01
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Іще один знаток вилупився.
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12.01.2023 09:59 Ответить
А кули, ВЕТЕРИНАР!
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12.01.2023 10:01 Ответить
Кровавый Пастор.
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12.01.2023 10:29 Ответить
Данилов/Буданов - дуже багато пустопорожнього тіліпання язиком...
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12.01.2023 10:01 Ответить
Пора Данилову быть третьим в шоу Фейгина и Люси...
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12.01.2023 10:02 Ответить
Ветеринар опять в черном? Ну просто ***** в трауре.
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12.01.2023 10:02 Ответить
Задействовать авиацию они побоятся. Заморозки штука ненадёжная: то подмёрзнет, то раскиснет.
Путин конкретно облажался, и теперь там одно желание - свалить всё на него и заканчивать эту бодягу.
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12.01.2023 10:05 Ответить
отчитаться перед обществом?( Каким обществом...Да пока вертикаль власти сбоя не даст....пока не будет предательства хоть в одном силовом блоке (лучше всего военные и МО) , бояться некого.. и ничего власти не угрожает. А этого близко нет покаЛучший пример под носом....даже ЗЕшмаркля смогла выстроить сегодня систему так что ничего не угрожает его личной власти.(
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12.01.2023 10:13 Ответить
Яка розумна людина. Йому треба залишити РНБО та присвятити себе блохерству.
Спочатку має сенс пройти навчання у свого колеги обдристовича а потім - у іудушки тарасика.
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12.01.2023 20:04 Ответить
 
 