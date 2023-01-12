В Соледаре тяжелые бои. Противник несет большие потери. Ситуация на контроле всего командования Вооруженных сил, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, а враг терпит потери. Россияне пытаются захватить город, чтобы продвинуться в глубь Донецкой области.
Об этом заявил спикер Восточного группирования войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он объяснил, что после боев и отступления украинских войск из Северодонецка и Лисичанска, истощив агрессора, россияне планировали быстро пойти дальше. Однако уже полгода они не могут это сделать. Оккупанты сосредотачивают свои усилия именно на Бахмутском направлении, чтобы двигаться дальше и достичь своей цели – полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.
"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери – там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши военніе проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточным группированием войск", - сказал Череватый.
По словам спикера, командование пытается выбрать тактику максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения.
"То есть в войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар по противнику. Каким будет это решение - думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", - добавил он.
Череватый также объяснил, что Россия пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу "на земле" после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.
"Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше - перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", - подчеркнул спикер.
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Реєстрація:12.01.2023
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних служок від олігархів!!
Слава Захисникам України та геть московську агентуру опожопникі з ВРУ !!
О каких тогда наступлений с Беларуси и прочих мест расказывают нам "эксперды"?Лучшие штурмовики и вагнеровцы не могут захватить 1 райцентр имея на этом участке 3-5 кратное преимуществе в живой силе и артиллерии.
@War_Mapper
·
10 год
Збільшена карта приблизної ситуації навколо міста Бахмут.
🇷🇺 сьогодні просунувся далі в межах м. Соледар, витіснивши з центру решту 🇺🇦 захисників.
@War_Mapper
·
10 год
Зараз зайнято переважну більшість населеного пункту 🇺🇦 зберігши невелику частину на західній околиці.
Герр путлер 🦍так..это одно и тоже Говно..,. нацисты фашисты и прочие Гомосеки,это одна Банда Обезьян..👺👹 краснопузых 👹 ПруSSии и рабSSии..😝😝