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В Соледаре тяжелые бои. Противник несет большие потери. Ситуация на контроле всего командования Вооруженных сил, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, а враг терпит потери. Россияне пытаются захватить город, чтобы продвинуться в глубь Донецкой области.

Об этом заявил спикер Восточного группирования войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он объяснил, что после боев и отступления украинских войск из Северодонецка и Лисичанска, истощив агрессора, россияне планировали быстро пойти дальше. Однако уже полгода они не могут это сделать. Оккупанты сосредотачивают свои усилия именно на Бахмутском направлении, чтобы двигаться дальше и достичь своей цели – полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери – там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши военніе проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточным группированием войск", - сказал Череватый.

По словам спикера, командование пытается выбрать тактику максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения.

"То есть в войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар по противнику. Каким будет это решение - думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", - добавил он.

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Череватый также объяснил, что Россия пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу "на земле" после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

"Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше - перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", - подчеркнул спикер.
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Топ комментарии
+31
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.01.2023 10:29
+24
Тримайтеся хлопці
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12.01.2023 10:27
+10
Засолюйте там кацапю.
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12.01.2023 10:35
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Тримайтеся хлопці
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12.01.2023 10:27 Ответить
класно сказав "тримайтеся". А який зміст слова " тримайтеся"? За що триматися ? Допомагати треба хто чим може і як може
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12.01.2023 21:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.01.2023 10:29 Ответить
Засолюйте там кацапю.
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12.01.2023 10:35 Ответить
Если читать между строк, то все понятно на счет ближайшего решения командования...
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12.01.2023 10:44 Ответить
Третій день готується грунт, мусолять-мусолять, щоб без обурення, але все-рівно залишити...Ну і плять який смисл було до цього тоді , виснажити? Та нє, шось не то... Хлопці пообморожувались, втрати підаров за вчора 430, це за увесь фронт...По трупах ідуть...Звіздьож .обана
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12.01.2023 10:50 Ответить
а где уперется надо? на границе с польшей? бред не несите.
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12.01.2023 11:42 Ответить
уважніше читай і тон збав
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12.01.2023 11:44 Ответить
опять у козломордых что то пошло не так.....такими ордами и соледар 12 км квадратных площадью взять не могут,за 3 дня у ламанша,как бульбаламаншник заявлял.... ну клоуны,страшно представить какой уровень подготовки у их молочных братьев гомельских ремб.
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12.01.2023 10:48 Ответить
кстати, буржуи не верят, что был такой план "за 7 дней до армэльканала (как они ламанш зовут). знаю только одного тутошнего реалиста.
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12.01.2023 10:57 Ответить
по отсутствию на парашных ресурсах бравурного победного видео из "зачищаемого" города, можно сделать вывод, шо пока даже до полного взятия дело не дошло. а по тому, что повар уже в который раз повторяет, что "всё взято", говорит о том, что на его отчёты все ложили. ну как он может быть чётким потцаном, если ему приходится повторять заклинание, чтобы убедить толпу, что это именно так, а не иначе? начнёт появляться реальное видео, а не постановочное, тогда и будем посмотреть.
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12.01.2023 10:53 Ответить
"Він пояснив, що після боїв та відступу українських військ з Сєверодонецька та Лисичанська, виснаживши агресора, росіяни планували швидко піти далі." - що? Тобто, росіяни виснажили агресора?
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12.01.2023 10:55 Ответить
Тоже чуть из глаз кровь не пошла когда прочитал. 3 раза перечитал. Таки судя по статье агрессоры это не кацапы
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12.01.2023 11:34 Ответить
там того Соледара за полчаса проехать можно весь городок, а наши держатся молодцы
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12.01.2023 11:06 Ответить
Дип стейт частная контора которая может брать данные с чего угодно...с ресурсов орков и прочее ..**** все так на неё надеяться?
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12.01.2023 11:42 Ответить
ага и трьйох Залужных в плен взияли.
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12.01.2023 18:05 Ответить
King Rof

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:12.01.2023
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12.01.2023 20:53 Ответить
Головне, щоб Захисникам України привладні Шмигаля-Резнікові-Мулярші-Єрмаки, надавали усе необхідне взимку для ведення бойових дій відповідно до температури на вулиці, та не злили операцію бульбофюлєру!!!
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних служок від олігархів!!
Слава Захисникам України та геть московську агентуру опожопникі з ВРУ !!
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12.01.2023 11:25 Ответить
То все писали, що чекають морозів, щоб можна було танками воювати, бо земля дуже мʼяка. Дочекались морозів. Далі що будуть лапшати на вуха?
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12.01.2023 11:31 Ответить
та тут неизвестно кому морозная земля выгодней. у нас танков меньше чем у рашки. они как раз обосрались после февраля, когда потепление началось.
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12.01.2023 11:44 Ответить
та задовбали відмазки тупі і лапша на вуха! То треба мороз, щоб воювати, настав мороз - танків немає, зате є відмороження і ампутації пальців. Чого тоді ждали того морозу, коли їхати нІчим?
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12.01.2023 12:09 Ответить
несколь товарищей из ЗСУ мне рассказали что в Киевской области и на севере Украине по болотам куча рашкиных танков утопло после потепления в марте. так что, думаю, морозы скорее в пользу москальни
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12.01.2023 12:16 Ответить
морози на стороні тих, в кого танки є
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12.01.2023 20:23 Ответить
Щоб воювати танками потрібно їх мати. За 8 років, з 2014 по 2022, харківський танковий міг би випустити не одну сотню ******** важких танків. Замість того він стояв, замовлень не було, зарплат не платили. Зато богданчики чи річкові катери, які тепер і #**** нікому непотрібні, на Ленніськаій кухні клепали регулярно. Таку хто в цьому винуватий і хто кому лікар?
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12.01.2023 11:46 Ответить
ну, вместо катеров можно было б максимум танковую роту оснастить танками. никакой существенной роли это не сыграло бы сейчас. хотя за катера и правда переплатили раза в 3
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12.01.2023 12:02 Ответить
З 2019 року укроборонпром у надійних руках наєма, щось наклепали з того часу?
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12.01.2023 12:10 Ответить
І патронний завод, де? А то все закидують ветилятором на теперішню владу
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12.01.2023 14:53 Ответить
Теперішня влада теж обіцяла, Верещучка розпиналась, що теж буде. І шо, і де?
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12.01.2023 20:26 Ответить
То что повариха уже 3 день повторяет "все взято" и при этом кроме видео пещер непонятных нету конкретных видосов со ВСЕГО соледара говорит что у орков все погано...раз они мелкий райцентр немогут такой навалой взять.
О каких тогда наступлений с Беларуси и прочих мест расказывают нам "эксперды"?Лучшие штурмовики и вагнеровцы не могут захватить 1 райцентр имея на этом участке 3-5 кратное преимуществе в живой силе и артиллерии.
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12.01.2023 11:48 Ответить
Це навіть не райцентр, містечко та колись підпорядковувалось Бахмутській міськраді.
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12.01.2023 14:51 Ответить
War Mapper
@War_Mapper
·
10 год
Збільшена карта приблизної ситуації навколо міста Бахмут.

🇷🇺 сьогодні просунувся далі в межах м. Соледар, витіснивши з центру решту 🇺🇦 захисників.

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12.01.2023 12:48 Ответить
War Mapper
@War_Mapper
·
10 год
Зараз зайнято переважну більшість населеного пункту 🇺🇦 зберігши невелику частину на західній околиці.

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12.01.2023 12:51 Ответить
И каким боком сюда это видео русских грибников и этого ужа???????
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12.01.2023 13:20 Ответить
Україна ПЕРЕМОЖЕ !!
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12.01.2023 14:24 Ответить
Во кремлеботы на подъеме, набежало как тараканов, это же реально хоть какой-то результат за последние несколько месяцев 🤡🤡🤡
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12.01.2023 17:51 Ответить
Ага, до Львова с такими темпами еще 100500лет идти., только скорее зеки быстрее закончатся.
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12.01.2023 19:36 Ответить
У нас кто останется?
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12.01.2023 21:38 Ответить
Судячи по карті то Соледар вже пав. Бої йдуть вже на окраїнах міста.
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12.01.2023 21:19 Ответить
Как то слишком неожиданно За три дня прое..и город.
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12.01.2023 21:37 Ответить
там от города уже мало что осталось. Груда щебня с мелкокрошечной пылью, в которую преващаются дома, когда их долбят день за днем, неделя за неделей артиллерией. Посреди лунного пейзажа вперемешку с развалинами, в которые они превращают все до чего могут дотянуться, повсуду лежат трупаки их отбросов общества, понаехавших из "русскага миръа". Вагнеровцы, десантура и прочее отребье, которых спятившие кремлядские бонзы гонят на убой, не считая. А у их пропагандонов еще поворачиваются языки называть все это "освобождением".
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12.01.2023 22:42 Ответить
Как то совсем неожиданно, без единого выстрела про..ли Харьковскую и Херсонскую области
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12.01.2023 23:31 Ответить
Штирлиц..вам партия РСДРП и товаристч Сралин доверили самую сокровенную тайну.. узнать..нападет ли товаристч Гитлер из партии НСДАП на товаристча Сралина...из партии РСДРП...
Герр путлер 🦍так..это одно и тоже Говно..,. нацисты фашисты и прочие Гомосеки,это одна Банда Обезьян..👺👹 краснопузых 👹 ПруSSии и рабSSии..😝😝
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12.01.2023 22:12 Ответить
 
 