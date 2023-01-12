Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для эффективной обороны и перехода в наступление у Украины будет достаточно современного оружия, которое предоставят международные партнеры.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и, в конце концов, этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя".
Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного, но об этом мы узнаем после встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января", - сообщил Данилов.
Топ комментарии
+9 5 копійок
показать весь комментарий12.01.2023 10:51
+2 Ihor Demkiv 98d868d7
показать весь комментарий12.01.2023 10:56
+2 юрий Шмалько ea66d093
показать весь комментарий12.01.2023 11:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
НАТО наш ТАТО ✊а Україна МАМО 🇺🇦..ми за Україну будем....👍🔱🔱🔱Орків вбивати💀👽💥
Выводы сами делайте...😛