Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов

Для эффективной обороны и перехода в наступление у Украины будет достаточно современного оружия, которое предоставят международные партнеры.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и, в конце концов, этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя".

Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного, но об этом мы узнаем после встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января", - сообщил Данилов.

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