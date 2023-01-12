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Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олексій,данілов

Для эффективной обороны и перехода в наступление у Украины будет достаточно современного оружия, которое предоставят международные партнеры.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и, в конце концов, этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя".

Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного, но об этом мы узнаем после встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января", - сообщил Данилов.

Читайте: Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну надолго уже не позволяют внутренние проблемы в стране, - Данилов
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Топ комментарии
+9
У Данілова язик чешеться пропіаритись першим. Весь в Бубачку.
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12.01.2023 10:51
+2
о я бачу ввійшло в моду говорити всякими недомовками типу нам везуть таке щось цікаве ... ух і ах...дістало вже
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12.01.2023 10:56
+2
Дуже багато Данілова сьогодні. До снігу?
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12.01.2023 11:00
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Хотілося б сподіватися.
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12.01.2023 10:47 Ответить
У Данілова язик чешеться пропіаритись першим. Весь в Бубачку.
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12.01.2023 10:51 Ответить
Він хотів бути нареченим на кожному весіллі, іменинником на кожному дні народження і покійником на кожних похоронах. Це більше підходить Бубочці (хоча сказано про кайзера Вільгельма ІІ)
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12.01.2023 11:05 Ответить
Вони там всі такі, по цьому принципу підбирались, а зовсім не як спеціалісти. Одним словом - медійники.
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12.01.2023 11:30 Ответить
І на кой ляд о тим п.....ти?
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12.01.2023 10:55 Ответить
о я бачу ввійшло в моду говорити всякими недомовками типу нам везуть таке щось цікаве ... ух і ах...дістало вже
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12.01.2023 10:56 Ответить
Реальные поставки не рекламируют, скажут типа Борис Джонсонюк обучает наших солдат и офицеров на базе НАТО в Шотландии к примеру 30 000 ...,или в Германии на базе НАТО Рамштайн...типа 20 0000..вы ж не поверите ...😛и правильно делаете ...
НАТО наш ТАТО ✊а Україна МАМО 🇺🇦..ми за Україну будем....👍🔱🔱🔱Орків вбивати💀👽💥
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12.01.2023 10:59 Ответить
не шипи,все будет...Ничего себе не оставлю ..
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12.01.2023 12:08 Ответить
Дуже багато Данілова сьогодні. До снігу?
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12.01.2023 11:00 Ответить
не надо багато, дайте просто ракеты АТАКМС пару сотен и нормально )
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12.01.2023 11:04 Ответить
Статтю генерала Залужного читали месяц с лишним назад,,,? Там ясно сказано... мне нужно 500 танков и 300 БТР для...💪✊ и т.д.
Выводы сами делайте...😛
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12.01.2023 11:07 Ответить
Шо, супервіскі будуть наливать??
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12.01.2023 11:08 Ответить
електрошкарпетки дадуть....Плять...Хай хтось один пистить про оте все, але не цей хер з кобилячою головою
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12.01.2023 12:05 Ответить
A-10?
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12.01.2023 11:35 Ответить
Atacams дадут.**** раз танки начали давать то и ракеты дальние пора.
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12.01.2023 11:50 Ответить
 
 