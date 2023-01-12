Бывшему правоохранителю из Донецкой области СБУ сообщила о подозрении за работу на врага

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении начальнику "УВД в г. Васильевке". Ранее мужчина занимал должность начальника линейного отдела станции Ясиноватая Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Как выяснили правоохранители, мужчину оккупанты назначили начальником "управления внутренних дел по г. Васильевка и Васильевскому району главного управления внутренних дел по Запорожской области". После назначения на должность последний избрал прозвище "Берия".

В должности с июня прошлого года указанное лицо набрало личный состав, из таких же предателей и коллаборантов, которые были наделены полномочиями действовать от имени фейкового правоохранительного органа и выполнять задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных территорий Запорожской области через массовые репрессии, преследования и незаконное задержание.

"По данным следствия, в Васильевском районе Запорожской области имеют место нередкие случаи похищения людей, к которым применялось психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Кроме того, указанные "псевдоправоохранители" занимаются мародерством в помещениях лиц, выехавших в связи с оккупацией. После так называемых "следственных действий" исчезают драгоценности, бытовая техника и другие личные стоимостные вещи граждан. Установлены факты давления на владельцев местных сельхозпредприятий и предпринимателей с целью получения откупаемых за возможность работать", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования сотрудниками СБУ собраны безоговорочные доказательства преступных действий еще 6 предателей, выполнявших преступные приказы "Берии" в составе отдела полиции №2 "Управление внутренних дел по г. Васильевке и Васильевскому району Главного управления МВД по Запорожской области".

Все предатели сообщены о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. За указанное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Также читайте: Мужчина, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно в Россию, задержан на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж