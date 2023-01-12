За минувшие сутки россияне убили 2 гражданских, 8 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 2 гражданских, еще 8 человек получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 11.01.2023 (по состоянию на 09:00 12.01.2023):
Днепропетровская область - 1 раненый
Донецкая область - 1 погибший
Запорожская область - 2 раненых
Херсонская область – 1 погибший, 5 раненых", - говорится в сообщении.
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