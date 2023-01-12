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Минфин США о потолке цен на российскую нефть: "РФ каждый день теряет большие деньги"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

нафта

Доходы России от нефти существенно сократились после того, как западные страны ввели ограничение цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов США, передаёт Цензор.НЕТ.

"Россия ежедневно теряет большие деньги из-за ограничений", - сказал он.

"Каждый доллар, который Россия не получает в виде доходов, означает, что у нее на один доллар меньше для поддержки своей экономики или покупки оружия, необходимого для ведения своей незаконной войны в Украине", - добавил представитель Минфина США.

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ціна нижче стелі тому поки обмеження ринкове
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12.01.2023 11:04 Ответить
Днище, министр пишет про деньги на оружие. Он переживает что у раши не будет оружия? Из серии мы не будем воевать.
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12.01.2023 11:58 Ответить
 
 