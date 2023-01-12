Минфин США о потолке цен на российскую нефть: "РФ каждый день теряет большие деньги"

Доходы России от нефти существенно сократились после того, как западные страны ввели ограничение цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов США, передаёт Цензор.НЕТ.

"Россия ежедневно теряет большие деньги из-за ограничений", - сказал он.

"Каждый доллар, который Россия не получает в виде доходов, означает, что у нее на один доллар меньше для поддержки своей экономики или покупки оружия, необходимого для ведения своей незаконной войны в Украине", - добавил представитель Минфина США.

Читайте: США добавили 24 компании из РФ, Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии в "черный список" из-за помощи российской армии