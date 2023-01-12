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Новости Киевские новостиЗа рубежом
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Киев (24549) Кличко (4515) Метрополитен (966) Польша (7483) Варшава (173)

Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали соглашение о передаче Киеву 60 вагонов метро

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости За рубежом

кличко

Метрополитен Варшавы безвозмездно передаст Киеву 60 вагонов метро.

Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро", - говорится в сообщении.

Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов – основателей Пакта европейских городов.

Мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло прибыли в украинскую столицу засвидетельствовать поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Напомним, Киев присоединился к Пакту свободных городов 26 сентября 2022 года.

Также читайте: Мэры четырех европейских столиц, которые приехали в Киев, будут помогать украинской столице и дальше, - Кличко
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Топ комментарии
+11
Старьйо, яке ще поїздить. Так само, як німці передали Києву вже сотню автобусів з чималим пробігом, однак в чудовому стані і все це одно краще іржавих маршруток.
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12.01.2023 11:41
+7
Сегодня передают. Завтра прохиндеи из КГГА заключают какой-нибудь договор на «модернизацию» или «адаптацию» и пару миллиардов из городской казны уходит в сторону фирм Столара, Коли-котлеты или другого ублюдка.
Кстати, кто-то помнит, какова судьба того, рыговского, долга за Метровагоны? Там точно были цифры в миллиарды гривень плюс пени и штрафы?
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12.01.2023 11:47
+3
Соромлюсь запитати: а ширина колій метро в Україні та Польщі точно однакова?
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12.01.2023 11:40
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Интересно, старьё или еще поездит ? Спасибо полякам!
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12.01.2023 11:35 Ответить
Кацап, вали в спам!
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12.01.2023 11:42 Ответить
Реєстрація 12.01.23 😕
На ... з Цензора!
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12.01.2023 11:43 Ответить
Так тобі старьё чи як кілька в години пік кататись?
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12.01.2023 11:41 Ответить
Старьйо, яке ще поїздить. Так само, як німці передали Києву вже сотню автобусів з чималим пробігом, однак в чудовому стані і все це одно краще іржавих маршруток.
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12.01.2023 11:41 Ответить
За каждый маршрут владельцы маршруток-скотовозов заносят в КГГА от сотни тысяч гривень в месяц. Потому скотовозы никогда не покинут Киев.
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12.01.2023 11:49 Ответить
Якось перед війною в одному київському пабліку було опитування: чи хочете ви повністю замінити маршрутки на ******* муніципальні автобуси. Там більше 60% відповіли точно не хочу. Ну і по-друге, Кличко якось казав, що у Києва просто немає таких шалених коштів аби замінити всі маршрутки у місті - мова йде про мільярди євро. Так що не все так однозначно
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12.01.2023 12:02 Ответить
Звичайно, на скляний міст та інши забаганки придурка гроші завжди знаходяться. Але тут не так все однозначно: хто ж буде вбивати курку, яка несе золоті яйця? І це все відбувається перед оами СБУ, НАБУ, ДБР, МВС, БЕБ та інших нероб. Гроші ******* всі.
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12.01.2023 13:45 Ответить
А при чем сдесь метро?
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12.01.2023 11:37 Ответить
скоро будеш питати "а при чем здесь ЕС?", коли війну закінчимо
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12.01.2023 11:45 Ответить
Соромлюсь запитати: а ширина колій метро в Україні та Польщі точно однакова?
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12.01.2023 11:40 Ответить
Пересадка на станції Перемишлянська, одразу після Лісової 😁
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12.01.2023 11:47 Ответить
Взагалі-то різна... 1435 т 1520 (у нас)
Будуть модернізувати. "Витратять" більше ніж вартість нових вагонів)
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12.01.2023 13:23 Ответить
Сегодня передают. Завтра прохиндеи из КГГА заключают какой-нибудь договор на «модернизацию» или «адаптацию» и пару миллиардов из городской казны уходит в сторону фирм Столара, Коли-котлеты или другого ублюдка.
Кстати, кто-то помнит, какова судьба того, рыговского, долга за Метровагоны? Там точно были цифры в миллиарды гривень плюс пени и штрафы?
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12.01.2023 11:47 Ответить
А що ти пропонуєш? Просто пєрєстать єздіть на мєтрє і пересісти на убер?
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12.01.2023 11:49 Ответить
а я вот не здивуюсь, якщо за рішенням Високого Баришівського суду Останньої Інстанції ми будемо платити скажені гроші рашці

не вірете?
тут було як склади Гуцерієва досі арештувати не можемо
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12.01.2023 11:53 Ответить
А причому тут Кличко до суду часів януковича? Боксер в хату несе нормальний бу транспорт з Європи аби люди могли комфортно їздити, а тобі зрада на зраді.
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12.01.2023 11:56 Ответить
Дякую братам полякам! ЗЕлене лайно смердiти буде, що "договорняки" без iх участi, боти вже повилазили, про "старье"кукарекают
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12.01.2023 11:54 Ответить
Це майже 10% від парку вагонів що у нас був.
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12.01.2023 12:52 Ответить
Метро это позор Киева,первый раз попал в 2018 году,и зимой летел как в кабрике,через дыру в потолке снег летел прямо в лицо. Такой прикол встретил первый раз в жизни))И нет оправдания не одному меру,потому что это важная артерия города,и бабло там точно собирается
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12.01.2023 13:23 Ответить
Если откроют станцию "Варшава" - это будет самая популярная ветка.
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12.01.2023 14:32 Ответить
 
 