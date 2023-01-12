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Россия перекидывает мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ в зону боевых действий, - Миноброны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Российское военное командование перекидывает мобилизованных бойцов из полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Командование России усиливает группировку войск на территории Украины, перемещает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и в приграничные районы", - сказала она.

Так, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Донецком регионе.

По словам Маляр, наибольшая активность наблюдается в Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, заместитель министра обороны сообщила, что по состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск с учетом оперативного резерва действуют около 280 формирований. При этом еще на прошлой неделе действовало около 250.

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за "уралами", въезжающими на территорию Украины, должны охотиться "риперы". Это значительно ускорит процесс приближения нашей победы, и спасёт тысячи жизней наших граждан и и наших бойцов на фронте.
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12.01.2023 11:56 Ответить
 
 