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Россия может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

громов

Российские военные хотят выйти на административные границы Донецкой области и захватить левобережье Запорожской области.

Об этом на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center сообщил заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области. В дальнейшем может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области", - подчеркнул он.

Также читайте: Бывшему правоохранителю из Донецкой области СБУ сообщила о подозрении за работу на врага
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Топ комментарии
+4
Хто це такий? Відправте краще Олексія громова в спортзал,а не розповідати казки.
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12.01.2023 12:06
+4
Точніше, більша частина лівобережжя. Тоді він правий
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12.01.2023 12:51
+3
клоуны **************** соледар не могут взять ордами,ну какое700 к Запорожье курам насмех)))
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12.01.2023 12:07
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Лівобережна частина і так захоплена.
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12.01.2023 12:02 Ответить
Хоч карту подивись, довбень, Чи "мьі нє знаєм, гєографію не учілі".
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12.01.2023 12:08 Ответить
Точніше, більша частина лівобережжя. Тоді він правий
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12.01.2023 12:51 Ответить
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12.01.2023 12:55 Ответить
Потрібно збільшити розмір матеріального утримання військовослужбовців, щоб збільшити мотивацію для рекрутів ЗСУ не тільки всередині України а й за кордоном! Поки що розмір виплат недостатній для того щоб на службу в ЗСУ масово йшли військові з досвідом.
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12.01.2023 12:09 Ответить
Та невже? А чи потрібні такі люди, єдиним мотиватором яких у захисті батьківщини є гроші? 100 тисяч як грошове забеспечення достатньо, а зайві кошти, якщо вони будуть - краще направити на забеспечення лікування поранених, щоб у них було все, що необхідно, у тому числі протези за державний кошт.
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12.01.2023 19:38 Ответить
Чому іноземці мають воювати за Україну за копійки?
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13.01.2023 20:13 Ответить
$2500 - це не зовсім копійки. І у нас не має зайвих грошей, щоб винаймати солдат удачі, яким пофіг за кого воювати, лиш би гроші платили.
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13.01.2023 23:30 Ответить
Зараз у нас немає вибору, потрібно підвищувати мотивацію для тих хто хоче вступити в лави ЗСУ! Нам потрібні військові з бойовим досвідом!
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15.01.2023 21:01 Ответить
Дивно, тобто я в окупації ( м. Запоріжжя)? Може ти дурак?
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12.01.2023 12:35 Ответить
Перечисли населені пункти які захоплені на правому березі Запорізької області.
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12.01.2023 12:54 Ответить
Я живу в Зп. На лівому березі. Ти несеш маячню та ще й доводиш свою дурість кожним коментом.
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12.01.2023 19:32 Ответить
Я не забув що ти мені накарябав колись.
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12.01.2023 20:00 Ответить
Не пам'ятаю що я тобі писав, напевно що ти дурень?
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13.01.2023 16:31 Ответить
Хто це такий? Відправте краще Олексія громова в спортзал,а не розповідати казки.
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12.01.2023 12:06 Ответить
клоуны **************** соледар не могут взять ордами,ну какое700 к Запорожье курам насмех)))
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12.01.2023 12:07 Ответить
Ну на Запоріжжі - голий степ без постійних міських агломерацій, заводів, шахт і укріплень як на Донбасі. Різниця є...
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12.01.2023 12:40 Ответить
Цікаво, звідки люди беруть ці дурниці про голий степ на Херсонщині та Запоріжжі?
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12.01.2023 12:53 Ответить
Може розкажете, які є природні чи техногенні перешкоди на шляху, наприклад, з окупованої Василівки до Запіка з півдня, чи зі сходу від самих кордонів з Донеччиною? Там зовсім не Донбас...
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12.01.2023 13:09 Ответить
Я і не стверджую, що Запоріжжя схоже на Донбас. Перешкоди є, їх добре видно на карті
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12.01.2023 13:12 Ответить
Посадки, балки, чи села, які руйнуються миттєво? Повторюю, це не заводи і не шахти.
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12.01.2023 13:14 Ответить
Ці посадки, балки та села, українські бійці на Херсонщині, великою кров'ю назад брали. Чого ж вони не могли миттєво зруйнувати їх оборону?
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12.01.2023 19:10 Ответить
Від самого Каховського водосховища, аж до Гуляйполя суцільни яри та балки, малі річки, там техніка не пройде.
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12.01.2023 19:33 Ответить
Не могли взять, а после того как на России провели чмобилизацию, взяли за три дня. Соледар уже под русней, наших там нет.
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15.01.2023 21:49 Ответить
Кацапам дуже хочеться виправдати могилізацію улюбленою "скрєпною" тезою "жюкова" - "пабєдітєлєй нє судят" і "ми за цєной нє постоім". ... Схоже що після війни "донор спєрми" стане в ********** найбільш запотребуваною професією...
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12.01.2023 12:22 Ответить
А кто этого не знал ещё 10 месяцев назад?
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12.01.2023 12:55 Ответить
10 мес назад на России не было мобилизации, а сейчас туда нагнали стада чмобирей.
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15.01.2023 21:46 Ответить
Ну так роби щось!!!
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12.01.2023 13:40 Ответить
а к чему вообще такую информацию распространяет генштаб? зелепукины к чему-то готовятся?
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12.01.2023 14:46 Ответить
 
 