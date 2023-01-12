Россия может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области, - Генштаб

Российские военные хотят выйти на административные границы Донецкой области и захватить левобережье Запорожской области.

Об этом на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center сообщил заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области. В дальнейшем может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области", - подчеркнул он.

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