Россия может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные хотят выйти на административные границы Донецкой области и захватить левобережье Запорожской области.
Об этом на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center сообщил заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области. В дальнейшем может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+4 Garry Grant
показать весь комментарий12.01.2023 12:06
+4 Германарих гот
показать весь комментарий12.01.2023 12:51
+3 KosAn30 JT26
показать весь комментарий12.01.2023 12:07
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий12.01.2023 12:02 Ответить Мне нравится 2
Oleg D c9470db7
показать весь комментарий12.01.2023 12:08 Ответить Мне нравится 2
Германарих гот
показать весь комментарий12.01.2023 12:51 Ответить Мне нравится 4
5 копійок
показать весь комментарий12.01.2023 12:55 Ответить Мне нравится 0
Svitlana L
показать весь комментарий12.01.2023 12:09 Ответить Мне нравится 1
Tierre
показать весь комментарий12.01.2023 19:38 Ответить Мне нравится 1
Svitlana L
показать весь комментарий13.01.2023 20:13 Ответить Мне нравится 1
Tierre
показать весь комментарий13.01.2023 23:30 Ответить Мне нравится 1
Svitlana L
показать весь комментарий15.01.2023 21:01 Ответить Мне нравится 1
xoxoxo
показать весь комментарий12.01.2023 12:35 Ответить Мне нравится 1
5 копійок
показать весь комментарий12.01.2023 12:54 Ответить Мне нравится 1
xoxoxo
показать весь комментарий12.01.2023 19:32 Ответить Мне нравится 2
5 копійок
показать весь комментарий12.01.2023 20:00 Ответить Мне нравится 0
xoxoxo
показать весь комментарий13.01.2023 16:31 Ответить Мне нравится 0
Garry Grant
показать весь комментарий12.01.2023 12:06 Ответить Мне нравится 4
KosAn30 JT26
показать весь комментарий12.01.2023 12:07 Ответить Мне нравится 3
юрий Шмалько ea66d093
показать весь комментарий12.01.2023 12:40 Ответить Мне нравится 0
Германарих гот
показать весь комментарий12.01.2023 12:53 Ответить Мне нравится 1
юрий Шмалько ea66d093
показать весь комментарий12.01.2023 13:09 Ответить Мне нравится 0
Германарих гот
показать весь комментарий12.01.2023 13:12 Ответить Мне нравится 0
юрий Шмалько ea66d093
показать весь комментарий12.01.2023 13:14 Ответить Мне нравится 0
Германарих гот
показать весь комментарий12.01.2023 19:10 Ответить Мне нравится 0
✘
xoxoxo
показать весь комментарий12.01.2023 19:33 Ответить Мне нравится 0
MrJack
показать весь комментарий15.01.2023 21:49 Ответить Мне нравится 0
НБ
показать весь комментарий12.01.2023 12:22 Ответить Мне нравится 0
✘
Form Atic
показать весь комментарий12.01.2023 12:55 Ответить Мне нравится 1
MrJack
показать весь комментарий15.01.2023 21:46 Ответить Мне нравится 0
✘
Марта Шепель fda0629b
показать весь комментарий12.01.2023 13:40 Ответить Мне нравится 1
Gozzalik salonu
показать весь комментарий12.01.2023 14:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...