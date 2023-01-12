Угроза наступления ВС РФ из Беларуси будет сохраняться в течение года, - Генштаб

Потенциальная угроза наступления Вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение следующего года. Это связано с тем, что российское группирование войск будет развернуто в Беларуси с целью проведения учений.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что на территории Беларуси запланировано проведение совместного оперативного обучения Вооруженных сил РФ и Белоруссии под названием "Щит союза-2023".

При этом вместо обучения "Центр-2023" планируется провести маневры ВС России и Беларуси "Запад-2023".

Громов отметил, что особенностью данных мер является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российское группирование войск, которое может быть использовано для соответствующих действий.

"Исходя из указанного, в течение следующего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударных группирований для возобновления наступательных действий с территории Беларуси не наблюдается", - сказал он.

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