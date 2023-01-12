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Сообщено о подозрении депутату Госдумы РФ, командовавшему кадыровцами во время штурма "Азовстали", - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата государственной думы РФ Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл в временно оккупированную часть Донецкой области.

"Там он возглавил группирование вражеских войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской республике. С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме" металлургического комбината "Азовсталь", – говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении депутату Госдумы РФ, командовавшему кадыровцами во время штурма Азовстали, - СБУ 01

Кроме того, российский депутат распространял через собственный телеграм-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Расследование проводили следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
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Топ комментарии
+8
Мене здивувало ануляція громадянства України 4 зрадникам які не в Україні....а решта значить мякі і пухнасті з жопоблоку і їм подібні
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12.01.2023 12:28
+6
Йому від вашої ''підозри''не гаряче і не холодно. Довбні!
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12.01.2023 12:26
+6
А він так злякався в своїх ******.
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12.01.2023 12:28
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Йому від вашої ''підозри''не гаряче і не холодно. Довбні!
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12.01.2023 12:26 Ответить
Ти ідіот?
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12.01.2023 12:27 Ответить
Мене здивувало ануляція громадянства України 4 зрадникам які не в Україні....а решта значить мякі і пухнасті з жопоблоку і їм подібні
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12.01.2023 12:28 Ответить
А він так злякався в своїх ******.
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12.01.2023 12:28 Ответить
Так он в своих ****** и останится, потому что будет обьявлен либо в международный розыск либо будет обьявлен террористом, а там кто знает.
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12.01.2023 12:32 Ответить
Канєшна. Запхнуть кудись в Сибір подалі від гріха.
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12.01.2023 12:34 Ответить
Надо в 🇺🇦заиметь свою голду, которая скажет, действуйте мальчики
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12.01.2023 12:41 Ответить
Ви Фірташа та решту шушвалі які сидять в Вені та Монако з Ніцою не можете заарештувати. А ви про кацапскі депутати.
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12.01.2023 12:33 Ответить
Это ваще пестец
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12.01.2023 12:42 Ответить
чхав і срав він на вашу пустопорожні підозри
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12.01.2023 12:37 Ответить
На військових злочинців має бути офіційно оголошена такса і відкрито сезон полювання. Бажано доставити живим в суд, але якщо така доставка неможлива то ... військові злочинці (без сроку давності) мають бути оголошені "поза законом". Іншими словами, де побачив там і знищив падло і отримав за це винагороду.
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12.01.2023 12:41 Ответить
Нюрнбергский Трибунал проводил заседания 15 раз... через Много лет Нашли даже докторов Вермахта и прочих муниципальных служащих,и даже карателей

Недавно в Берлине судили 98 летнюю бабку за пособничество Нацизму...
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12.01.2023 12:42 Ответить
А что мешает арестовать ублюдка Бойко и прочую шваль из ОПЗЖ ?
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12.01.2023 12:43 Ответить
В горах и на болотах много схронов.
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12.01.2023 12:46 Ответить
Як кажуть у Одесі...сколько веревка не тіліпайся...а конец буде счастливый...🦍💀👽😛
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12.01.2023 12:51 Ответить
Впаять ему десять лет расстрела! .....заочно.
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12.01.2023 13:01 Ответить
 
 