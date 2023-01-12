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На оккупированных территориях захватчики начали выдавать российские автомобильные номера, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

номера

Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, оккупанты начали заменять украинские водительские удостоверения на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ.

"Объявлено, что эксплуатировать транспортные средства, включая личные, без выполнения этих условий будет запрещено, а в случае нарушения их могут изымать", - подчеркнула Маляр.

Она также отметила, что центры выдачи российских паспортов существенно снизили сроки выдачи документов - с 30 до 10 дней.

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Откуда у пацаков взялось «ку»
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12.01.2023 12:58 Ответить
и 69
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12.01.2023 13:09 Ответить
пацак читать обратно - кацап
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12.01.2023 12:59 Ответить
Исходя из того, что кацапских войск нет ни в Киеве, ни в Лиссабоне, то нет, МО Украины на месте. А Грузия когда свои земли возвращать собирается, или приловчились лысого за щекой гонять?
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12.01.2023 13:06 Ответить
Треба визволяти свої землі щоб ситуація з Кримом і ОРДЛО не повторилася, а Зе це такий що може.
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12.01.2023 14:49 Ответить
Після звільнення УКРАЇНСЬКИХ земель усіх кацапомордих-чухраінських підоросів, які жили та перебували в окупації при кремлядських підоросах НЕГАЙНО УСІХ ДЕПОРТУВАТИ на землю обітовану в голодні та холодні мухосранськи підоросії де цих кацапомордих бомжів виловлювали та завозили в УКРАЇНУ ешелонами на "лучшую жізнь", бо на окупованих територіях вбивці-підороси вже усіх УКРАЇНЦІВ ВБИЛИ...!!!
На окупованих територіях УКРАЇНИ лише залишилася та кацапомордо-чухраінська бомжова підорусня котра на увесь світ волола "что-что, гдзє-гдзє, как-как, кака разніцаЮ бандери нас усцімляют"...!!!
Усю уацапоморду-чухраінсько колаборантну підорусню у ВАНТАЖНІ СТОЛИПІНСЬКІ ВАГОНИ і НАХ... у підоросію...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ І УКРАЇНЦЯМ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоросам...!!!
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12.01.2023 16:39 Ответить
 
 