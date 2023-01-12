На оккупированных территориях захватчики начали выдавать российские автомобильные номера, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, оккупанты начали заменять украинские водительские удостоверения на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ.
"Объявлено, что эксплуатировать транспортные средства, включая личные, без выполнения этих условий будет запрещено, а в случае нарушения их могут изымать", - подчеркнула Маляр.
Она также отметила, что центры выдачи российских паспортов существенно снизили сроки выдачи документов - с 30 до 10 дней.
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На окупованих територіях УКРАЇНИ лише залишилася та кацапомордо-чухраінська бомжова підорусня котра на увесь світ волола "что-что, гдзє-гдзє, как-как, кака разніцаЮ бандери нас усцімляют"...!!!
Усю уацапоморду-чухраінсько колаборантну підорусню у ВАНТАЖНІ СТОЛИПІНСЬКІ ВАГОНИ і НАХ... у підоросію...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ І УКРАЇНЦЯМ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоросам...!!!