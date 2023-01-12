Российские захватчики уничтожают ханский дворец в Бахчисарае, называя это "ремонтно-реставрационными работами"

В оккупированном Крыму под видом "реставрационных работ" в Бахчисарайском ханском дворце проходит строительство, цель которого – уничтожить подлинность памятника. Некоторые внесенные изменения – роковые.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова, информирует Цензор.НЕТ.

"Последняя информация, которую мы получили, свидетельствует, что необратимые изменения есть, мы теряем этот памятник. С 2017 года на объектах комплекса, а их около 20, ведутся так называемые ремонтно-реставрационные работы". оккупанты проводят их даже там, где в этом нет нужды. В качестве примера – Дюрбе Диляры-Бикеч (усыпальница у Южных ворот Бахчисарайского ханского дворца – ред.)" - отметила Аблялимова.

Россияне в последнее время проводят работы в главном корпусе дворца, где на втором этаже сохранился Золотой кабинет или Фруктовая комната Кирим Герай Хана.

"Помещение получило такие названия из-за пышной позолоты на деревянных элементах и изображения фруктов в вазах. Эта комната сохраняла свою подлинность: интерьер, витражи, орнаментальные росписи стен, лепнину. Под более поздними наслоениями росписей стен достаточно хорошо сохранились ранние, вероятно, со времен Крымского ханства. А это - как волшебство", - рассказала экс-директор.

Эту часть дворца не открывали для посетителей где-то с 2000-х годов из-за аварийного состояния.

"Этой зимой снесли крышу Золотого кабинета. Тогда как в это время года, когда много осадков, никакие работы вообще нельзя проводить", – рассказала Аблялимова.

Экс-директор также рассказала, что начались работы в гаремном корпусе дворца. Русские посреди зимы в стене гарема проломили дверь, отверстие держат открытым.

Кроме того, россияне проводят якобы археологические исследования в Персидском дворике.

"Ими руководит человек без профессионального образования и никакого опыта в археологии, занимавший должность лаборанта и занимавшийся сайтом заповедника", - отметила Аблялимова.

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