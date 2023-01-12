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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Через Мариуполь в сторону Запорожской области летят множество российских вертолетов, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,гелікоптер

Утром в оккупированном Мариуполе заметили сверхбольшое движение вертолетов в сторону Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне утром из Мариуполя сообщали о сверхбольшом движении вертолетов в сторону Запорожской области, позже из города поступили сообщения о звуках взрывов и стрелкового оружия. Предварительно работа ПВО оккупантов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
"Бавовна" на Азовському узбережжі: у Генічеську й Бердянську чутно вибухи.
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12.01.2023 13:02
+6
Стингеров хватит на каждого Мавзолейного дерьма путлера 💥🔥💥🔥✊💀👽👺👹и Обезьян тоже...🦍Вечно с КАЛен встающих...с 7 ноября 1917 года... Бурлаки с Волги летящие в ПропастЬ...💀👽💀👽 захаатите балалайку и спойте песенку... Весь Мир мы разрушим до основания а затем...себе в рот насрем..кто был Никем,тот станет Зэком...пригожиным и прочим дерьмом..🦍👹👺💀👽
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12.01.2023 13:12
+4
Ударили «Точкой-У»: в районе Соледара ликвидированы сразу более 100 кафиров
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12.01.2023 13:32
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"Бавовна" на Азовському узбережжі: у Генічеську й Бердянську чутно вибухи.
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12.01.2023 13:02 Ответить
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12.01.2023 14:48 Ответить
Багато это сколько? Цуг? Регемент?
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12.01.2023 13:04 Ответить
а ведь можно было уменьшить к-во ************
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12.01.2023 13:11 Ответить
И значительно!!
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12.01.2023 13:19 Ответить
Стингеров хватит на каждого Мавзолейного дерьма путлера 💥🔥💥🔥✊💀👽👺👹и Обезьян тоже...🦍Вечно с КАЛен встающих...с 7 ноября 1917 года... Бурлаки с Волги летящие в ПропастЬ...💀👽💀👽 захаатите балалайку и спойте песенку... Весь Мир мы разрушим до основания а затем...себе в рот насрем..кто был Никем,тот станет Зэком...пригожиным и прочим дерьмом..🦍👹👺💀👽
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12.01.2023 13:12 Ответить
террораша - это организатор и спонсор терроризма по всему миру ! Весь мир просто обязан УНИЧТОЖИТЬ это нацистско-фашистское образование!!!
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12.01.2023 13:22 Ответить
ты только что узнал ?
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12.01.2023 13:26 Ответить
наглотаетесь досыта орки ,Стингеров на всех хватит
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12.01.2023 13:25 Ответить
Ударили «Точкой-У»: в районе Соледара ликвидированы сразу более 100 кафиров
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12.01.2023 13:32 Ответить
Sure, в пригожина попали.
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12.01.2023 14:07 Ответить
Эта бл@дина выживет, в него и не такое залетало, что спереди, что сзади!)))
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12.01.2023 14:28 Ответить
Та не так все пагано. От якщо б були гвинтокрили - тоді ховайся.
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12.01.2023 15:00 Ответить
 
 