Самые ожесточенные бои идут в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещеевки, - Генштаб

За неделю на востоке Украины произошло 355 боевых столкновений, самые ожесточенные бои ведутся в районе населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клищеевка.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На востоке страны противник продолжает наступательные и штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. За неделю на востоке страны произошло 355 боевых столкновений. При поддержке артиллерии и авиации противник пытается рассечь, окружить и разгромить группировку наших войск и выйти на админграницы Донецкой области", - сказал Громов

"Враг также ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении, пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском и Новопавловском направлении", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Громов отметил, что на Лиманском направлении враг ведет активную оборону.

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