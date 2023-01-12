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Самые ожесточенные бои идут в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещеевки, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

За неделю на востоке Украины произошло 355 боевых столкновений, самые ожесточенные бои ведутся в районе населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клищеевка.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На востоке страны противник продолжает наступательные и штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. За неделю на востоке страны произошло 355 боевых столкновений. При поддержке артиллерии и авиации противник пытается рассечь, окружить и разгромить группировку наших войск и выйти на админграницы Донецкой области", - сказал Громов

"Враг также ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении, пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском и Новопавловском направлении", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Громов отметил, что на Лиманском направлении враг ведет активную оборону.

Смотрите: Снайперы ССО Украины уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
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12.01.2023 13:18
+7
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12.01.2023 13:21
+3
Ударили «Точкой-У»: в районе Соледара ликвидированы сразу более 100 кафиров
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12.01.2023 13:33
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Кацапам конче потрібна сіль. Хоча б мішок.
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12.01.2023 13:11 Ответить
а хвате щіпки на хер та в чічі !!!))) можно й з перцем гострим...
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12.01.2023 13:17 Ответить
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12.01.2023 13:18 Ответить
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12.01.2023 13:21 Ответить
Ударили «Точкой-У»: в районе Соледара ликвидированы сразу более 100 кафиров
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12.01.2023 13:33 Ответить
Раніше, москалі вмирали, за Al та Ti , зараз за NaCl . Цікаво, далі, будуть вмирати за 💩
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12.01.2023 13:34 Ответить
ты химик ?
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12.01.2023 13:35 Ответить
дохнут они за Pu
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12.01.2023 13:36 Ответить
но не плутоний
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12.01.2023 13:38 Ответить
Пограничники огнем из минометов уничтожили группу бойцов ЧВК "Вагнер" в Соледаре Донецкой области.
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12.01.2023 13:42 Ответить
Yurii a27b09f0 , одна из специализаций
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12.01.2023 13:43 Ответить
"Белгород бомбят": дрон оккупантов со взрывчаткой упал на ЛЭП на территории рф (фото)
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12.01.2023 14:02 Ответить
Сподіваюсь генштаб знає що робить бо якось тривожно.
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12.01.2023 14:17 Ответить
 
 