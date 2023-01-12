РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14351 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
4 656 15
война (46847) Польша (7483) танк (1918)

Польша будет давить на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard, - представитель правительства Мюллер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

leopard

Польша будет оказывать давление на другие европейские страны касательно передачи Украине танков Leopard 2, поскольку поражение Украины также будет означать поражение Польши.

Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский чиновник отметил, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".

"Если мы не защитим независимую Украину, то мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проиграет и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта", - подчеркнул Мюллер.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине. – Ред.)", – добавил Мюллер.

Также читайте: Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали соглашение о передаче Киеву 60 вагонов метро
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Польща вірно каже,як і балтійські країни.впаде Україна, знищать і їх.бо вже бачимо що НАТО тупо немає чим воювати.а от шольц цим не переймається.дивина та й годі.чи враховуючи що частина країн НАТО буде окупована рф то йому нормально?німці кажуть невдоволені що Польща наплює на договори та передасть німецьку техніку в україну.так правильно зробить.Польща передала нам свої танки рядянського типу а отримала по договору з Германією танків -0.тобто шольц плює на договори,а Польщі вже надійніше в Південній Кореї замовити бронетехніку , аніж в сусідів, бо ті ссикують та барижать з рф.меркель он досі не в тюрмі
показать весь комментарий
12.01.2023 14:05
+5
Если наши власти не хотят возрождать украинское танкостроение на территории Украины, то почему бы не создать совместный польско-украинский танкостроительный завод на территории Польши?
Может это будет более продуктивно и целесообразно, чем выпрашивать НАТОвские танки? Причем первое совершенно не отменяет второго.
показать весь комментарий
12.01.2023 14:25
+2
Німці однозначно в категорично проти. Чи дасть щось цей тиск і робота дипломатів невідомо. Отже позбавляємось завищених очікувань...
показать весь комментарий
12.01.2023 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шольц скаже всій коаліції "Nein!" і всьо.
показать весь комментарий
12.01.2023 13:53 Ответить
Німці однозначно в категорично проти. Чи дасть щось цей тиск і робота дипломатів невідомо. Отже позбавляємось завищених очікувань...
показать весь комментарий
12.01.2023 13:54 Ответить
Польща вірно каже,як і балтійські країни.впаде Україна, знищать і їх.бо вже бачимо що НАТО тупо немає чим воювати.а от шольц цим не переймається.дивина та й годі.чи враховуючи що частина країн НАТО буде окупована рф то йому нормально?німці кажуть невдоволені що Польща наплює на договори та передасть німецьку техніку в україну.так правильно зробить.Польща передала нам свої танки рядянського типу а отримала по договору з Германією танків -0.тобто шольц плює на договори,а Польщі вже надійніше в Південній Кореї замовити бронетехніку , аніж в сусідів, бо ті ссикують та барижать з рф.меркель он досі не в тюрмі
показать весь комментарий
12.01.2023 14:05 Ответить
"НАТА НЄЧЄМ ВАЄВАТЬ - ГЄРМАНІЯ НАС СЛЄВАЄТ"

Ви поменше телемарафону дивиться щоб таку дурню не казати.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:12 Ответить
Опротестуйте мій коментар
показать весь комментарий
12.01.2023 22:36 Ответить
В країн НАТО може й небагато озброєння, але у більшості потужних економік є технологічна зброя котрою вони можуть знищити всі військові потуги за декілька днів. Головне не кількість, а якість. Німеччина дасть добро на передачу танків на новому Рамштайні. А хто барижить з рф? Німеччина рекордно швидко відмовилась від російського газу та нафти. Просто набір якоїсь дурні.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:48 Ответить
Ця дурня пишеться вами коли ви оцінюєте стан справ.економіка та технології країн НАТО в загальному обсязі кращі за рф.немає заперечення.тільки от лише США та Британія можуть завдати потужних та масових ударів по військам рф.що Германія зараз нельотна,що та ж Франція,яка вивела , здається з Малі 5000 солдатів ,коли стикнулися там з 1000 карателів з групи вагнер .де ж ті технології у Малі були застосовані? Польща теж здраво оцінила як стан справ з партнерами по НАТО так і своє військо, після навали російської орди в Україну.недарма купляє аж у Південній Кореї зброю,бо надії на швидкість та якість від партнерів геть немає.так поки Україна тримає щит,вони то розчухаються,а от аби не втримала ,та ще одними німецькими касками,то було страшно і цікаво дивитися як США та Британія вирішують де пройде нова Стіна у европі.щось упевнений враховуючи розмір більшості країн Європи російське гівно затопило б їхні країни досить швидко.А ви мрійте,мрійте.
показать весь комментарий
13.01.2023 13:42 Ответить
Если наши власти не хотят возрождать украинское танкостроение на территории Украины, то почему бы не создать совместный польско-украинский танкостроительный завод на территории Польши?
Может это будет более продуктивно и целесообразно, чем выпрашивать НАТОвские танки? Причем первое совершенно не отменяет второго.
показать весь комментарий
12.01.2023 14:25 Ответить
Ну сейчвас с порушенной лгистикой-только танкостроение возрождать))) Хотя-бы наладили гаражную сборку дронов-камикадзе,и то это было-бы достижение для команды комиков
показать весь комментарий
12.01.2023 19:07 Ответить
а нахіба нам танки? Цілком і катків вистачить та асфальтних катапульт...
показать весь комментарий
12.01.2023 21:51 Ответить
Мюллер-якесь дивне прізвище для поляка!
показать весь комментарий
12.01.2023 18:54 Ответить
Тоже часто удивляюсь, что представители крохотной немецкой общины Польши занимают очень большое количество важных государственных постов:

нынешний министр иностранных дел Польши имеет типично немецкую фамилию Рау, как бывший президент ФРГ Йоханнес Рау, мэр Варшавы - Александр Миллер, глава первого посткоммунистического правительства Польши Лех Миллер. Также был польский министр с ярко выраженной немецкой фамилией Бек.
показать весь комментарий
13.01.2023 03:33 Ответить
Спасибо полякам за поддержку и помощь, но пока Германия не даст согласия танки не дадут да и 10 шт. Ситуацию на фронте не изменят. Все знают чсколько и что просит Залужный!
показать весь комментарий
12.01.2023 19:36 Ответить
Без дозволу Німеччини, польща не зможе поставити леопарди в Україну. А Німеччина не дозволяє, бо чекає поки США зроблять перший крок. США не збираються відправляти абрамси. Отже, надія тільки на Британію: якщо вони пришлють хоч один свій танк, то Німеччина дасть дозвіл на леопарди всім іншим країнам. Ось така історія.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:21 Ответить
Які поляки все ж таки молодці. Ну прямо захоплююся ними. На міжнародній арені дають прочуханки німцям аж гай шумить і ні перед ким не прогинаються і на пузі не повзають.
показать весь комментарий
13.01.2023 10:33 Ответить
 
 