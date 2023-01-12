Польша будет давить на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard, - представитель правительства Мюллер
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Польша будет оказывать давление на другие европейские страны касательно передачи Украине танков Leopard 2, поскольку поражение Украины также будет означать поражение Польши.
Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Польский чиновник отметил, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".
"Если мы не защитим независимую Украину, то мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проиграет и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта", - подчеркнул Мюллер.
По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.
"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине. – Ред.)", – добавил Мюллер.
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Ви поменше телемарафону дивиться щоб таку дурню не казати.
Может это будет более продуктивно и целесообразно, чем выпрашивать НАТОвские танки? Причем первое совершенно не отменяет второго.
нынешний министр иностранных дел Польши имеет типично немецкую фамилию Рау, как бывший президент ФРГ Йоханнес Рау, мэр Варшавы - Александр Миллер, глава первого посткоммунистического правительства Польши Лех Миллер. Также был польский министр с ярко выраженной немецкой фамилией Бек.