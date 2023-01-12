Нигерия предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания
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Нигерия вслед за Сенегалом предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с министром иностранных дел Нигерии Джеффри Оньеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Мохаммадом Махмудом Абубакаром.
Встреча прошла в рамках визита делегации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в страны Африки.
Стороны обсудили возможности сотрудничества и расширения торговых отношений между странами, в частности создание логистического хаба для постоянных поставок зерна и продуктов питания.
"Украина заинтересована в создании такого логистического проекта и готова рассматривать детали", – подчеркнул Сольский.
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тут война, а им бы только жрать......
может пора с этим дерьмом что то делать?🤔
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Олег Царев
Турция рассчитывает при посредничестве Анкары открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
Надо сказать, что такой коридор уже есть - между Запорожьем и Мелитополем, и работает он без помощи Турции. Пропускной пункт Васильевка. Работает с перебоями, со сложными, постоянно меняющимися правилами пересечения, людей, бывало, обстреливали, но работает. Это единственный пропускной пункт, где можно напрямую попасть из России в Украину и наоборот.
Россия - страна номер один, куда перебираются беженцы с Украины. Этот факт разбивает напрочь аргументы наших противников, что Россия - агрессор. К агрессору за помощью не бегут. За помощью обращаются к своим. Мне кажется, наша российская власть должна делать все, чтобы этот народный коридор в Васильевке продолжал работать. Мы должны помогать своим. И чужие нам тоже не нужны. Пусть уезжают по этому коридору.
Помню, сколько сил стоило отстоять этот коридор. И мы это сделали вместе. Отдельное спасибо блогерам, которые тогда поднимали эту тему, ну и, конечно, моим подписчикам. Мы молодцы!
- Шо це воно таке колективізація?
-Ну это когда все общее.
-От у мене п'ятеро коней, а у мого сусіда одні голодні собаки на прив'язі То їму дадуть моїх коней, а мені його собак?
Так і тут. Створіть хаб, щоб нас годувати, а ми...Хай визнають московію державою-терористом для початку.