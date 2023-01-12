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Новости Происшествия
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зерно (996) Нигерия (86) Сольский Николай (35)

Нигерия предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зерно

Нигерия вслед за Сенегалом предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с министром иностранных дел Нигерии Джеффри Оньеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Встреча прошла в рамках визита делегации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в страны Африки.

Стороны обсудили возможности сотрудничества и расширения торговых отношений между странами, в частности создание логистического хаба для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

"Украина заинтересована в создании такого логистического проекта и готова рассматривать детали", – подчеркнул Сольский.

Также читайте: Война откинула сельское хозяйство Украины на годы, - министр агрополитики Сольский
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Топ комментарии
+6
З Нігерією тільки бартер на нафтопродукти.
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12.01.2023 14:02
+4
Мы им зерно, а с Нигерии письма счастья от нигерийских принцов.
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12.01.2023 14:24
+3
Харч наш, а хаб їхній? Які хитрожопі.
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12.01.2023 14:07
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Правила форума Совет форумчан
З Нігерією тільки бартер на нафтопродукти.
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12.01.2023 14:02 Ответить
...железно... В противном случае, ты - мелкий лошок.
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12.01.2023 14:20 Ответить
Но даже в случае бартера - это опасно... Ввиду того шо нефтедобыча - это Юг, южане начнут обогащаться, а значит жаба задавит аграрный север, начнетсчя опять военное противостояние севера с югом. В Нигерии у власти правящая купка аферист-популистов, на которых повелись жители ... В Нигерии достаточно небольшой искры и пламя возгорится. Если там нет твоего военного присутствия или присутствия крупного капитала, который подкармливает зажравшихся местечковых царьков, в Нигерии делать нечего, если каанечна ты - не лошара... Интересно, туда не безмозглую, послали в качестве аташе, выгуцыкувати с неграми КРАБА ...
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12.01.2023 14:31 Ответить
Та не смішіть.
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12.01.2023 14:06 Ответить
Харч наш, а хаб їхній? Які хитрожопі.
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12.01.2023 14:07 Ответить
Ми їм російських рабів які в руках триматимуть мішки зі збіжжям,а нігерійці що нам у відповідь?
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12.01.2023 14:08 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане.....
тут война, а им бы только жрать......
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12.01.2023 14:12 Ответить
Круто, хорошие перспективы! ИМХО!
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12.01.2023 14:13 Ответить
и где же будет тот перевалочный хлебзагпункт: на юге или севере Нигерии... Не забываем, шо в Нигерии, как когда-то в Штатах, юг воюет с зсеверянами...ЗЫ... Никаких хабов , с каждой африканской страной торговля в отдельности и по установленным ценам... Блин, еще негры не нагревали бы руки на перепродаже.
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12.01.2023 14:18 Ответить
дерьмаковська братва буде гуматірку, шо Україна отримує, туди постійно поставлять. бо в країні вже складів нема для предпродажної схованки.
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12.01.2023 14:18 Ответить
Мы им зерно, а с Нигерии письма счастья от нигерийских принцов.
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12.01.2023 14:24 Ответить
почитайте сами как враг расценивет поковерную игру своей агентуры, окопавшейся в самом центре Украини 👎
может пора с этим дерьмом что то делать?🤔

----

Олег Царев

Турция рассчитывает при посредничестве Анкары открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Надо сказать, что такой коридор уже есть - между Запорожьем и Мелитополем, и работает он без помощи Турции. Пропускной пункт Васильевка. Работает с перебоями, со сложными, постоянно меняющимися правилами пересечения, людей, бывало, обстреливали, но работает. Это единственный пропускной пункт, где можно напрямую попасть из России в Украину и наоборот.

Россия - страна номер один, куда перебираются беженцы с Украины. Этот факт разбивает напрочь аргументы наших противников, что Россия - агрессор. К агрессору за помощью не бегут. За помощью обращаются к своим. Мне кажется, наша российская власть должна делать все, чтобы этот народный коридор в Васильевке продолжал работать. Мы должны помогать своим. И чужие нам тоже не нужны. Пусть уезжают по этому коридору.

Помню, сколько сил стоило отстоять этот коридор. И мы это сделали вместе. Отдельное спасибо блогерам, которые тогда поднимали эту тему, ну и, конечно, моим подписчикам. Мы молодцы!
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12.01.2023 14:53 Ответить
наконец-то папайя и манго будет в АТБ по цене буряка и морквы.
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12.01.2023 14:58 Ответить
Друзья, вот почему только нам поступают хабовские предложения от самых коррумпированных стран мира(Сенегал, Нигерия)? ЗЫ... Правители этих стран выводят валюту из своих стран. А простые нигерийцы говорят, шо когда-то был порядок в стране( при англичанах) , тогда они жили зажиточно.
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12.01.2023 15:11 Ответить
Нигерия по населению больше параши, скоро будет и по ВВП.
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12.01.2023 17:02 Ответить
вот вам хаб
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12.01.2023 18:15 Ответить
Був такий фільм, здається «Тачанка с юга»
- Шо це воно таке колективізація?
-Ну это когда все общее.
-От у мене п'ятеро коней, а у мого сусіда одні голодні собаки на прив'язі То їму дадуть моїх коней, а мені його собак?
Так і тут. Створіть хаб, щоб нас годувати, а ми...Хай визнають московію державою-терористом для початку.
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12.01.2023 20:53 Ответить
 
 