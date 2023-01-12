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Немецкие "Леопарды" на "стороне добра" могут уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов ожидает "мудрого решения" Германии относительно поставки Украине танков Leopard.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Германские "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+13 Garry Dron
показать весь комментарий12.01.2023 14:23
+11 Rommel Mit der Trommel
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+9 Олександр Дніпро
показать весь комментарий12.01.2023 14:23
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Пожалуйста, подождите...
Спичрайтеры зеленского видно халтурку на дом берут.
@wiskas_pumius
Поляки плюнули на всю Європейско-американську х...ню і дали танки, бо ситуація повний *******…і може перерости в тотальний ******* для самих поляків. Голий король щеля вже щось натворив,що ми не знаємо бо нам не скажуть навмисно…так як не сказали перед початком повномасштабки.
німці вирішують
ХТО ЙОГО ЗА ЯЗИКА ТЯГНЕ ....
Запороти хоче передачу танків чи як. Для німців більшої образи немає чим звинувачувати їх у діях Третього Рейху.
Те що німці ******* москву то інша розмова, до передачі танків немає ніякого відношення у цій ситуації.
Один з моїх дідів був у Вермахті, інший - у Ваффен СС.
Але я все одно жертвую Україні і допомагав разом з багатьма іншими людьми знаходити місця для проживання тут, у Берліні. (для українських біженців)
Я робив це тому, що це правильно, а не тому, що це сталося ще до мого народження.
Хай навалят танков попроще, но побольше. Тех же шерманов как грязи. Лендлиз фейком оказался.
Якщо ви думаєте, що дипломатія провини допоможе вам швидше отримати танки, ви помиляєтеся.
Вона лише зменшить підтримку німецького населення, як це зробив Мельник.
Слава Україні!
Нажаль, ви пишете не туди і не тим. Данілов навряд читає цензор
Генерал Жюков удрал на Мацковию с полным позором...😛
на якому боці були "українські танки" в 1939-му : добра чи зла ?
Дятел доболтался до такого маразма..
На 22 июня 1941 года РККА численность 1млн 500 тысяч... Германия 5 млн.500 тысяч,танков Вермахт 5000,СССР 2 тысячи..из них половина устаревших
... пишет любую туфту лишь бы прикрыть позор 1941года...🤣
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомёта
Шлеп его, козла!
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!
© Евгений Лукин
Миллион подписчиков имеют только Сергей Стерненко и Роман Цимбалюк почти миллион..у остальных мало...,потому что украинцы не активны...
щось мені здається, що зелені працюють проти України
Кожне з себе арестовича корчить, хай йому грець.
зато як санкції білорусі, з якої ракети летять, то хєр!
як дрони та приціли без перепон та податків завезти, то зрадник гетьманцев тільки на 11-ому місяці війни каже, що пора розглянути це питання (зате блд з митниці відмазувати час є)
Кста а идея на леопардах написать На Москву! бомба.....скаьеева с Соловьёвым прямо в ефире начнут в припадках трястись)
Тому Данілов правий, коли каже, - не бздіть німці, цього разу правда на вашому- нашому боці.