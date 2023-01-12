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Немецкие "Леопарды" на "стороне добра" могут уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ожидает "мудрого решения" Германии относительно поставки Украине танков Leopard.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Германские "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов
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Топ комментарии
+13
Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3392867

ХТО ЙОГО ЗА ЯЗИКА ТЯГНЕ ....
Запороти хоче передачу танків чи як. Для німців більшої образи немає чим звинувачувати їх у діях Третього Рейху.
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12.01.2023 14:23
+11
Привіт з Німеччини!
Якщо ви думаєте, що дипломатія провини допоможе вам швидше отримати танки, ви помиляєтеся.
Вона лише зменшить підтримку німецького населення, як це зробив Мельник.
Слава Україні!
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12.01.2023 14:30
+9
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12.01.2023 14:23
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Тобто добрі німецьки з хрестами танки будуть перетворювати злих росіяен у добрих. Приймається тільки треба штук 200.
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12.01.2023 14:21 Ответить
Хорошо излагает.
Спичрайтеры зеленского видно халтурку на дом берут.
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12.01.2023 14:22 Ответить
REDакціЙ approved

@wiskas_pumius

Поляки плюнули на всю Європейско-американську х...ню і дали танки, бо ситуація повний *******…і може перерости в тотальний ******* для самих поляків. Голий король щеля вже щось натворив,що ми не знаємо бо нам не скажуть навмисно…так як не сказали перед початком повномасштабки.
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12.01.2023 14:23 Ответить
помойму с осени как раз пыздець у кацапов на фронтах а не у нас,а уйобищным зрадойобам все ни йметься чтобы у нас был пипец,так зезе не любят что готовы и Украину сдать,благодаря таким ********* 100 лет назад просрали Украину коммунякам....
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12.01.2023 14:38 Ответить
глибше лижи глибше,сраколиз їбанутий
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12.01.2023 14:47 Ответить
ніхто ще нічого не дав....
німці вирішують
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12.01.2023 14:58 Ответить
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12.01.2023 14:23 Ответить
Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3392867

ХТО ЙОГО ЗА ЯЗИКА ТЯГНЕ ....
Запороти хоче передачу танків чи як. Для німців більшої образи немає чим звинувачувати їх у діях Третього Рейху.
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12.01.2023 14:23 Ответить
ну в целом то он прав. Немцы чего так за русских держались до последнего. историческая вина за те беды что принесли. Сейчас они для себя в головах могут переступить через это. Миллионы загубленых душ в прошлом они реабилитируют сотнями тысяч спасенных в сегодняшний день и наконец сбросят с плеч этот тяжелый исторический груз что больше пол века несут.
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12.01.2023 14:34 Ответить
Ніхера він не прав - німці на відміну від кацапів пройшли денонацифікацію і поїздили в концтабори на екскурсії, просивши вибачення у євреїв за Холокост, а тут приходить якийсь Данілов і знову тицяє німців - пацифістів у діяння їх дідів.
Те що німці ******* москву то інша розмова, до передачі танків немає ніякого відношення у цій ситуації.
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12.01.2023 14:41 Ответить
От тобі сильно подобається коли нас волинською трагедією тицяють, чи Уманню часів коліївщини? А німцям оте тицяння повинно подобатись?
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12.01.2023 14:56 Ответить
Більшість німців ненавидять людей, які використовують "Ви повинні дати нам це через Другу світову війну", в тому числі і я.
Один з моїх дідів був у Вермахті, інший - у Ваффен СС.
Але я все одно жертвую Україні і допомагав разом з багатьма іншими людьми знаходити місця для проживання тут, у Берліні. (для українських біженців)
Я робив це тому, що це правильно, а не тому, що це сталося ще до мого народження.
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12.01.2023 15:04 Ответить
так никто не говорит что немцы что-то должны. Они в отличие от некоторых стране не были гарантами территориальной целостности Украины. Тут вопрос в другом. На словах Германия перед всеми извинилась уже и покаялась, но это только слова, а тут можно действиями показать, что они действительно изменились и теперь вся их промышленная мощь служит только добру и защиты западным ценностям. В отличие от тех же венгов. что были в 2-х мировых на стороне зла, так и остались. история ещё им найдет достойно место.
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12.01.2023 17:53 Ответить
як на мене то в 1941-44 рр. такки німецького Вермахту також були доволі справедливили - на 3 роки звільними Украну, українців від червоної, комуно-нацистької чуми !!!
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12.01.2023 14:49 Ответить
В генерал-губернаторстві може і звільнили, а от в рейхкомісаріаті хіба що трошки послабили.
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12.01.2023 15:00 Ответить
тим не менше коричневий нацизм, у порівнянняі з червоним це просто дитячий садок !!!



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12.01.2023 15:07 Ответить
Можно погладить немцев по теме искупления вины над человечеством по содеянному во второй мировой. Ихние деды замутили нацизм вместе с такими же нацистами из России. Немцев судили, а россиян - нет. Теперь пришло время восстановить историческую справедливость, побеждая и заставляя капитулировать тех вторых нацистов, которые "победили".
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12.01.2023 17:03 Ответить
плохо историю учил. Дорогие и неповоротливые пантеры проиграли простой и дешевой, но массовой 34ке.
Хай навалят танков попроще, но побольше. Тех же шерманов как грязи. Лендлиз фейком оказался.
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12.01.2023 14:28 Ответить
******* і ватні казочки,ти хоч відео глянь як ще живі пантери і тигри їздять в наш час,нагадаю пантрера перла до 50 км на год,і по запасу ходу вони т-34 рвали як гандони,бо т-34 ставав через жор масла швидше,ніж у нього кінчалась соляра,а якщо згадати скільки набили ті тигри і пантери,то програли ганси,не масовості шарманок і три-четвьорок,їх вони косили з безпечної відстані пачками,а промисловості США.а про неповороткость то взагалі ахтунг,і тигр і пантера розвертались на місці,а не гальмували одну гуслю і описували радіус як совкові машини.
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12.01.2023 14:45 Ответить
Ніхрена Пантери не програли, читайте спогади танкістів, вони Пеантер боялись на відміну від Тигрів.
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12.01.2023 15:05 Ответить
совкові танкісти боялись і тигрів як вогню,є зафіксований факт,коли уже на тереторії рейху гвардійська! рота ісів сиканула лізти на одинокого тигра,бо знали що поки вони його завалять рота цілком реально могла стати взводом,так і шкерились,поки котяру авіація не накрила...
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12.01.2023 23:40 Ответить
цей т34 був гроб на гусеницях, доки у США не розробили технологію його повної модернізації і повставили, за програмою ленд-лізу, під це апсолютно все !!!
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12.01.2023 15:09 Ответить
Привіт з Німеччини!
Якщо ви думаєте, що дипломатія провини допоможе вам швидше отримати танки, ви помиляєтеся.
Вона лише зменшить підтримку німецького населення, як це зробив Мельник.
Слава Україні!
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12.01.2023 14:30 Ответить
Привіт з України!

Нажаль, ви пишете не туди і не тим. Данілов навряд читає цензор
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12.01.2023 14:32 Ответить
Зевлада робить це навмисно.
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12.01.2023 14:41 Ответить
Мля, це саме те, про шо я тут кажу вже майже рік.
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12.01.2023 15:13 Ответить
Танки в Вермахте появились только в 1943 году...до этого были танкетки...,три не менее советские болваны просрали величайшую танковую битву во Второй Мировой в районе Луцк-Броды...вчистую...
Генерал Жюков удрал на Мацковию с полным позором...😛
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12.01.2023 14:36 Ответить
Слава генералу Гудеріану !!!
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12.01.2023 15:11 Ответить
ну якщо точніше уже в 42му,іменно тоді совки познайомились з тиграми,правда там їм пощастило,а от на курській дузі,ваньки в свої ********* помирали швидше ніж встигали побачити ворога)
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12.01.2023 23:44 Ответить
Верх клоунской дипломатии. Наступить на болезненный мозоль немцев и при этом требовать танки... И вообще откуда полномочия у Данилова делать такие заявления? Для этого есть министр иностранных дел и посол Украины в Германии.
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12.01.2023 14:37 Ответить
що він меле ?
на якому боці були "українські танки" в 1939-му : добра чи зла ?
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12.01.2023 14:41 Ответить
Добре сказано!
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12.01.2023 14:45 Ответить
Есть такой историк на рабZee по фамилии Исаев..
Дятел доболтался до такого маразма..
На 22 июня 1941 года РККА численность 1млн 500 тысяч... Германия 5 млн.500 тысяч,танков Вермахт 5000,СССР 2 тысячи..из них половина устаревших
... пишет любую туфту лишь бы прикрыть позор 1941года...🤣
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12.01.2023 14:49 Ответить
Товаріщу Муділову краще мовчати, а не робити пафосні заяви, які можуть нашкодити відносинам з союзниками.
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12.01.2023 14:51 Ответить
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомёта
Шлеп его, козла!
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!

© Евгений Лукин
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12.01.2023 14:59 Ответить
Мудро було б не патякати про сорокові роки.
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12.01.2023 15:01 Ответить
У Данилова и Абдристовича работа проста..Троллинг мавзолейных Шизофреников путлера...,типа провокативные месседжи...,пропаганду надо давить не только в Ютьюбе...,где наших блогеров Моцкали сильно давят...,жалобы катают начальству Ютьюба тысячами...
Миллион подписчиков имеют только Сергей Стерненко и Роман Цимбалюк почти миллион..у остальных мало...,потому что украинцы не активны...
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12.01.2023 15:02 Ответить
Німці заходили в Україну у Другій Світовій маючи лише легкі танки. Два роки воювали радянськими танками і рік заправлялись паливом яке захопили на кордоні... Нагадувати німцям демонструючи свою необізнаність це дурість. Ну от вийняти з данілова ветеринарний технікум ніяк не виходить - дрімучість вросла. Краще б про надої з німецьких корів патякав...
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12.01.2023 15:02 Ответить
Б-же який ідіот... то його Мєльнік покусав?
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12.01.2023 15:12 Ответить
навіщо про вермахт згадувати коли просиш леопарди
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12.01.2023 15:15 Ответить
може, щоб настрій зіпсувати і німці типу образилися та не дали!?

щось мені здається, що зелені працюють проти України
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12.01.2023 15:22 Ответить
Ці зелені потвори працювати колись почнуть?! досить вже *******! Кожен день одне й те саме: речники, помічники, заступники, голови і т.д.
Кожне з себе арестовича корчить, хай йому грець.

зато як санкції білорусі, з якої ракети летять, то хєр!
як дрони та приціли без перепон та податків завезти, то зрадник гетьманцев тільки на 11-ому місяці війни каже, що пора розглянути це питання (зате блд з митниці відмазувати час є)
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12.01.2023 15:21 Ответить
Данілову вже треба приступати до написання мемуарів. Даю підказку: починай зразу як у маршала жюкова "воспомінанія і размишлєнія" -Клаузєвіц ти наш.
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12.01.2023 15:51 Ответить
Пора немцам писать фразу "Можем повторить"
Кста а идея на леопардах написать На Москву! бомба.....скаьеева с Соловьёвым прямо в ефире начнут в припадках трястись)
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12.01.2023 16:07 Ответить
На днях по западным пабликам в связи с леопардами пробегал ролик с соллдатов Вермахта, идущих на фронт. Cверху надпись на английском "There we go again". По моему стоит переделать того ролика по теме освобождения от любого нацизма и запустить повсюду.
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12.01.2023 16:58 Ответить
От же ж баран! Сподівання, що німці розуміють, що влада в Україні трохи притрушена, і пропустять повз вуха цю "дипломатію".
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12.01.2023 16:10 Ответить
По суті правильно сказав. Одна з причин затримки постачання військової техніки, особливо, танків з Німеччини - це страхи німецьких політиків щодо асоціацій з другою світовою війною. Переживають німці, як не дивно, щоб таки асоціації не виникли в рф, а потім через кацапську пропаганду не проникли в німецьке суспільство.
Тому Данілов правий, коли каже, - не бздіть німці, цього разу правда на вашому- нашому боці.
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12.01.2023 16:18 Ответить
Во заплёл интригу по части добра и зла! Сам то хоть ущучил, что сказал? По последним опросам 47 или 49% немцев против предоставления нам оружия включая конечно танки. Только снаряжение.
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12.01.2023 19:46 Ответить
 
 