Немецкие "Леопарды" на "стороне добра" могут уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ожидает "мудрого решения" Германии относительно поставки Украине танков Leopard.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Германские "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", - подчеркнул он.

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