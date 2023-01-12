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Новости Война в Украине
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РФ вывела на боевое дежурство в Черном море подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами", - Гуменюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

човен,підводний

Оперативное командование "Юг" зафиксировало российскую подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами" в Черном море, находящуюся на боевом дежурстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталия Гуменюк.

"Мы понимаем, что скорее всего они (русские, – ред.) действительно готовятся, и это может быть определенным признаком. Авиация отрабатывает учебно-тренировочные полеты, меняют место дислокации. Уже не спокойно на их аэродромах, где постоянно есть "хлопок". Поэтому им нужно пройти согласование относительно нового места дислокации. Сейчас мы наблюдаем и можем подтвердить, что зафиксирована одна подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами" на боевом дежурстве в Черном море, сейчас и два корабля из группирования, которое, скорее всего, разведывают надводную ситуацию, освещают ее", - рассказала Гуменюк.

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Начальник пресс-центра подчеркнула, что, вероятно, именно из этих кораблей РФ запускает БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня. Впрочем, украинское ПВО удачно их сбивает на Николаевщине и Одесщине.

"Это говорит о повышении активности по сбору информации, как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару", - отметила Гуменюк.

Рашисты благодаря дронам обследуют на юге Украины системы ПВО, критическую и социальную инфраструктуру.

Относительно ударных беспилотников Гуменюк ответила, что их обнаруживают иногда в направлениях позиций, пытаются использовать "Ланцеты".

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"Мы знаем, что они готовы применить и Шахеды, скорее всего, комбинированным способом во время ракетной атаки, когда в воздухе будут самолеты. Это будет рассредоточивать внимание ПВО", – добавила Гуменюк.
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Дивує чому до цього часу не потоплено жодного з кацапських підводних човнів. Ніби то вже є засоби, але чомусь не застосовують.
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12.01.2023 14:54 Ответить
І коли ж він отримає свій гарантовано зароблений Томагавк або Атакмс ? Зараз вода холодна і витягнутих живими морських пиратів буде небагато зате лад-калін буде навпаки вдосталь.
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12.01.2023 15:00 Ответить
Нехай відпрацьовують запуск ракети з дна моря. Поки не не навчататься - нехай не спливають.
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12.01.2023 15:25 Ответить
Де наші морські дрони та ударні БПЛА? Зафіксували субмарину рашистів? То знищуйте її!
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12.01.2023 16:32 Ответить
Потопить лоханку.
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12.01.2023 16:49 Ответить
рассказывать как топят подлодки???
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12.01.2023 17:10 Ответить
Не вірю, що нема способу щоб їбанути це корито...
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12.01.2023 17:34 Ответить
 
 