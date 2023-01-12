РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14670 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
2 480 3
армия РФ (15376) война (46847) Генштаб ВС (4291) Россия (91279)

Генштаб ВСУ о кадровых перестановках в командовании армии РФ: "Не все получается так, как они желают"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

суровікін

Последние кадровые изменения в руководстве русской армии свидетельствуют о том, что они нуждаются в сочетании системы управления и системы руководства войсками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"С первых дней войны мы отслеживаем, что периодически в руководстве ВС страны-агрессора происходят кадровые изменения. Если бы все было хорошо у них, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы. Последние кадровые изменения, прежде всего, свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах относительно сочетания системы управления и системы руководства войсками. Не все выходит у них так, как они хотят. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – сказал он.

Читайте: Самые ожесточенные бои идут в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещеевки, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вибачаюся, але... управління і керівництво - не синоніми?
показать весь комментарий
12.01.2023 14:57 Ответить
Перестановка ліжок у борделі😉
показать весь комментарий
12.01.2023 15:12 Ответить
Обмен муму на герасима.
показать весь комментарий
12.01.2023 16:52 Ответить
 
 