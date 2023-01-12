Белогоровка и Попасная больше не существуют как населенные пункты, там полностью разбита инфраструктура, - Гайдай

В результате постоянных боевых действий и обстрелов в Белогоровке и Попасной полностью разбита критическая инфраструктура.

Об этом сообщил во время брифинга начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Территорию Луганской области можно условно разделить на три части. Одна была оккупирована в 2014 году. Вторая без мощных боев была оккупирована после 24 февраля. И есть часть, если условно провести линию: Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск и Попасная. 4,5 месяца проходила активная фаза боевых действий, некоторые населенные пункты, как Белогоровка и город Попасная, вообще перестали существовать.В результате постоянных боевых действий и обстрелов у нас были тысячи разномасштабных прилетов, от минометов до мощных авиабомб, там разбита вся критическая инфраструктура, разрушена структура водоснабжения, уничтожены электрические подстанции", – рассказал Гайдай.

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