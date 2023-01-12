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Зеленский (16555) опрос (2620) политика (5920) Порошенко (19365) Центр Разумкова (204) Залужный (534) Арестович Алексей (327)

59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

зеленський,залужний

Большинство респондентов считают президента Владимира Зеленского политиком 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

"Отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали Политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского. После избрания на пост Президента в 2019 году В. Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019 г. его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м - 15%, в 2021-м - 17%", - говорится в сообщении.

На втором месте по частоте называния – Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% – Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

В то же время политиком года президента Зеленского считают в большинстве регионов.

"66,5% на Юге, 61% - в Центральном регионе, 57% - на Западе и 55% - на Востоке страны. Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%). Представители младших возрастов чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах.

Среди тех, кто дома говорит преимущественно на украинском языке, В. Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех, кто преимущественно говорит на русском — 55%. Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют В.Зеленского - от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья "едва сводит концы с концами", до 63% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено", – добавили социологи.

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59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова 01
59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова 02
59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова 03
59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова 04
59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова 05
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Топ комментарии
+73
Шах и мат. Страна без будущего.
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12.01.2023 15:02
+40
Такі резутати опитування , чесно кажучи насторожують 😡
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12.01.2023 15:04
+34
зЕбіли, на всю відбиту бошку.
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12.01.2023 15:09
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Страница 3 из 3
Сто відсотків,немає чого додати.Якщо Порошенко для багатьох барига і не политик, то Зельцман ще більше не политик і барига.
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12.01.2023 17:08 Ответить
Сергій Дачник, будь ласка, виправте в своєму дописі слово "жопомагають".
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12.01.2023 17:39 Ответить
судя по результатам опроса , его проводили недалеко от Банковой ...
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12.01.2023 16:18 Ответить
Дуже недалеко від Банкової, а саме в офісі президента.
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12.01.2023 16:43 Ответить
Рейтинг "балабол 2022года "возглавил Зеленский,а дальше арестович,подоляк...и дальше мы всех их знаем,и без этого стремного анал.центра разумкова.С этим я согласен.Только не пойму, зачем туда вписали боевого генерала Валерия Залужного.Вот ОПу штырит не по-детски.
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12.01.2023 16:19 Ответить
В Україні справжня соціологія відсутня. Якби це були реальні результати, то Зеленського зустрічали б як Дуду у Львові. А в реалі, зачищають квартал від людей і тільки потім запускають Зеленського.
Колись , при Ющенку разів з десять випадково натикався на Президента на відстані 1,5 метра.
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12.01.2023 16:21 Ответить
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12.01.2023 17:33 Ответить
Це ще раз підтверджує, що найбільш зацікавленим у війні є ВоваЗе, інакше, якби не війна , його б обрали чмом року..
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12.01.2023 16:22 Ответить
Майдан - це в сценарії кремля. Якби в 2013-му зека Януковича просто пристрелили, то не було б ні Майдану ні аннексії Криму ні війни.
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12.01.2023 16:27 Ответить
Майдан то гучно сказано - ПРОСТО АРЕШТ ВСІЄЇ Зе ВЛАДИ І Зе, далі слідство
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12.01.2023 17:32 Ответить
гарний тролінг. про 98% і що з ними робити будуть 2%) трохи жорстокий, але гарний)
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12.01.2023 20:57 Ответить
Чи можливе покращення життя в країні де 59% ІДІОТИ або просто розумово відсталі.
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12.01.2023 16:26 Ответить
порівняно з 73 % це вже прогрес, а по-друге, хтось реально вірить в це "опитування"?
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12.01.2023 17:33 Ответить
Можливо й так.... "прогрес"....
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12.01.2023 21:26 Ответить
Ви праві, слово "прогрес" так і потрібно було написати, а лапках
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13.01.2023 05:18 Ответить
вава-зєлєнскій -- зрадник не одного року, а всієї своєї каденції. То просто отой центр Разумкова не знає, де треба населення Країни опитувати.
Слава ЗСУ та Залужному!
піаністе, звільни своє місце по хорошому, бо закінчиш дуже погано.
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12.01.2023 16:40 Ответить
блевотина для зелохов!
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12.01.2023 16:43 Ответить
я щось пропустив ? коли Залужний займався політикою ? представником якої партії є ? може хоч депутатом сільської ради ?
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12.01.2023 16:48 Ответить
чому не 73%. це не подобство. цей зелений привів війну в Україну, а у Залужного 10%. разумков, чи ти у своєму розумі? не зря кажуть, що українськи (зелені) гниди страшніше за російських вошей.
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12.01.2023 16:59 Ответить
сподіваюсь, чоловіки призовного віку з тих 59% вже всі в ЗСУ

під крило свого улюбленого політика і військовокомандуючого
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12.01.2023 17:01 Ответить
yake vono politik? ganchirka der'maka !!!
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12.01.2023 17:07 Ответить
ДО ВБАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВКИД, ЩОБ СУСПІЛЬСТВО НЕ ГОВОРИЛО ПРО СОЛЕДАР І БАХМУТ.
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12.01.2023 17:27 Ответить
То звіздець... От уявіть собі, що раптом десь пропав Зеленський... І що? Як би то відбилось на нашій обороноздатності і взагалі, на житті країни? То б хтось помітив?! А Залужний?
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12.01.2023 17:28 Ответить
73 % кінчених безвідповідальних тупих дегенератів... Ще й цей рейтинг, що висмоктали з травневих шашликів...тьху...
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12.01.2023 17:30 Ответить
ОПРОС ПРОВОДИВСЯ В КОНЧА ЗАСПІ ? 😀
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12.01.2023 17:30 Ответить
Nu kaneshno....pri takom piare...
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12.01.2023 17:32 Ответить
No uzhe harasho chto ni 75 % ...
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12.01.2023 17:34 Ответить
О... Тепер я знаю що в Україні 59% придурків.. раніш було 73% дурнів. Хоч який не який прогрес є. Але все одно багато.
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12.01.2023 17:43 Ответить
Прогресу нема. 14% тупо збігли,або вбиті.
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12.01.2023 17:53 Ответить
щось не розумію коментів.
Так невдоволені як відповіли б на запитання
"Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року"?
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12.01.2023 17:46 Ответить
Ответ - никакого. Потому что политики нет. Ну уж точно не Зеленского, который показал что он полный ноль.
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12.01.2023 18:38 Ответить
НЕ ВІРЮ!!!
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12.01.2023 17:54 Ответить
что-то слишком много бесхребетных иди..тов
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12.01.2023 18:04 Ответить
Це *******! З іншого боку, процент виборців "по пріколу" знизився з 73% до 59%.
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12.01.2023 18:52 Ответить
Хто платить тей і отримує вищій рейтинг
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12.01.2023 18:55 Ответить
Зеля -наша ******* ганьба і ми це знаємо. Але в майбутньому увесь світ буде знати що це ганьба на весь світ, тому що ми зробити нічого не можемо.
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12.01.2023 18:59 Ответить
'єдині новини чи то марафон роблять свою справу
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12.01.2023 19:04 Ответить
Марафони ніхто не дивиться! Я ще не одного не бачив ? Де його шукати ?
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13.01.2023 10:39 Ответить
чем сильнее затягивается петля на шее Зеленского, тем выше его дутые "рейтинги". Рейтинг Чаушеску был 94% за два дня до того, как его расстреляли под забором
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12.01.2023 20:09 Ответить
як же воно тут все горить..люди бігають суєтяться..
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13.01.2023 09:08 Ответить
Политик года - этот тот, кто чаще всех мелькает в телевизоре?
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17.01.2023 14:56 Ответить
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів. Усі ці гроші згодом він передав на потреби української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times

Як зазначає видання, Валерій Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

У січні генерал пожертвував усю отриману суму на Збройні сили України.

У NYT додали, що це підтверджує пресслужба ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3395497
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24.01.2023 23:02 Ответить
Хто з політиків, крім Залужного, здатний віддати свої 1 млн. доларів на ЗСУ? Навіть відосика ніде не було в соцмережах. Інші політики на таке нездатні.
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24.01.2023 23:09 Ответить
Не всі зебіли протверезіли!!!
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25.01.2023 00:29 Ответить
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