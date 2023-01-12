Германия должна разрешить поставку Украине Leopard по другим странам, - министр экономики Хабек
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Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за отрицания Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими", - сказал он.
"И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - добавил Хабек.
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Але, що пропустили ЗМІ - Представники Нідерландів планують зустрітися у Вашингтоні з Джо Байденом.
За даними телерадіокомпанії, під час зустрічі у вівторок, 17 січня, головною темою розмови лідерів двох країн має стати війна РФ проти України.
Нагадаємо, наприкінці 2022-го прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його держава в цьому році виділить 2,5 млрд євро на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні.
Це число співмірно, із Знаковою допомогою Британії. Тонкість моменту Нідерланди в ЄС... "біля" Німеччини. Україну чекає сюрприз?
Ладно, Шольц впирається. Чому постачанню впираються високопосадові офіцери Бундесверу? Це ж така можливість "обкатати" танки...
Може відповідь в цій історії.
Почему бундесвер отказывается от новейших БМП "Пума" (https://www.youtube.com/watch?v=a_V8kqNWY-Y)
Бундесвер в шоке: новейшие БМП Puma не пригодны к использованию (https://www.youtube.com/watch?v=gK8tapMzhN8)
БМП "Пума" та "Леопарди 2" А6, А7 часом не мають ту саму "електроніку" чи "чіпи"? В системі СУВ (рос. СУО)?))) Хто не розуміє, боєздатність машин залежить від погодних умов та інтенсивності експлуатації... ************** 2000, яких модифікацій "сиплеться"?
Здається, тут вже питання не в постачанні танків України через політику, а те що твориться навколо Бундесверу? Хотілося би сильно помилятися. Якщо ні, то Німеччина на порозі гучного скандалу. Із флотом теж не все в порядку...
Ось і получається "Танкбол". Політики в Німеччині, що не знають "хворобу Леопардів" виступають про надання, а ті що знають...