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Германия должна разрешить поставку Украине Leopard по другим странам, - министр экономики Хабек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

leopard

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за отрицания Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими", - сказал он.

"И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - добавил Хабек.

Читайте: Германия пока не планирует поставлять танки Leopard 2 в Украину, - пресс-секретарь правительства
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Топ комментарии
+9
***** вже всі німецькі міністрерства верещать щоб Шольц дав дозвіл, що це за муть???
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12.01.2023 15:13
+6
Леопарди є в 10 країнах Європи. Кожна якщо дасть по 30-40 і замінить на інші більш нові моделі, то це буде геть не погано. В Фінляндії їх близько 240, да і Польща має за 200 і ці 14 тільки початок, тим більше прийдуть до них на заміщення корейські. То ті 300, що просить Залужний може і отримаємо, не рахуючи Челенджерів і Абрамсів і тут цей міністр в тему.
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12.01.2023 15:18
+5
Я вот поражаюсь этому европейскому дебилизму. Если Германия не разрешит, то Польша не имеет права поставить свои танки Украине. А если вдруг на Польшу кто-то нападет? Вдруг Германия не разрешит использовать свои танки)). Не удивительно что в Германии местных баб насилуют приезжие иммигранты, а местные мужики защищают этих насильников. Когда-то это была великая страна, а сейчас страна барыг и **********. И мы туда стремимся.
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12.01.2023 15:43
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***** вже всі німецькі міністрерства верещать щоб Шольц дав дозвіл, що це за муть???
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12.01.2023 15:13 Ответить
Я думаю, що він не дозволить цього, поки США не вирішать надіслати свої танки.
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12.01.2023 15:28 Ответить
нам больше нужны ваши танки...
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12.01.2023 16:32 Ответить
а *******, що як хтось відправе, то вони будуть наступними
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12.01.2023 15:16 Ответить
Леопарди є в 10 країнах Європи. Кожна якщо дасть по 30-40 і замінить на інші більш нові моделі, то це буде геть не погано. В Фінляндії їх близько 240, да і Польща має за 200 і ці 14 тільки початок, тим більше прийдуть до них на заміщення корейські. То ті 300, що просить Залужний може і отримаємо, не рахуючи Челенджерів і Абрамсів і тут цей міністр в тему.
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12.01.2023 15:18 Ответить
Я вот поражаюсь этому европейскому дебилизму. Если Германия не разрешит, то Польша не имеет права поставить свои танки Украине. А если вдруг на Польшу кто-то нападет? Вдруг Германия не разрешит использовать свои танки)). Не удивительно что в Германии местных баб насилуют приезжие иммигранты, а местные мужики защищают этих насильников. Когда-то это была великая страна, а сейчас страна барыг и **********. И мы туда стремимся.
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12.01.2023 15:43 Ответить
Та хрень понеслась около 2010го. Единственное лекарство - больше участников кто на своей шкуре испробовали совок и так получили антидот от всякого вида "мултикултурализмов". Думаю что с Украиной уже будет достигнута критическая масса, чтобы поставить вопрос ребром.
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12.01.2023 17:11 Ответить
Друг, я с тобой не совсем согласен. Единственное лекарство, это когда за этими женоподобными странами присматривают и направляют США. Да, в США тоже процветает толерантность, но там есть всему пределы и это работает. А европа совсем размякла, даже иногда противно
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12.01.2023 18:05 Ответить
США далеко и имеет свои недостатки. Не думаю что вы захотите пахать 60+ часов в неделю с 10 днями отпуска в году и при этом платить баснословные деньги за медицину и образование. Делить Европу пополам настоятельно не рекомендую. Особенно сейчас, когда Кремль и Пекин как раз этого и ожидает. Нужен противовес алтернативно одарённой шизе внутри самой ЕС. Достаточно весомый, чтобы стал заметным и его не было возможности скрывать под ковёр. Одной Польши с Балтийскими странами не хватает.
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12.01.2023 18:34 Ответить
У меня несколько знакомых имигрировали в США по зеленой карте, никто не вернулся.
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12.01.2023 19:34 Ответить
гдр з"їла фрг, але саме тому, коли німці видумали щоб в ЄС була спільна армія, якою керуватимуть з Брюселя, багато хто з цього поводу обурилися, бо це було би саме так, як пан пише. Вони би засідали би на безкінечних засіданнях, виражали би занепокоєння, дзвонили би і писали би і ніц не робили би. А там вже й не треба. "вот и очень карашо".
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12.01.2023 21:29 Ответить
В твоих словах есть правда. Сирийцев, афганцев и прочих мусульман в Германию еще недавно завозили по ночам самолетами, чтобы свой народ не возбуждать. Хотя, какой народ теперь для власти свой, я не знаю. Но не все так однозначно, многие немцы и даже сами мигранты против мульти-культи. В частности, симпатизанты АфД. Их. конечно, принято обзывать нацистами и другими нехорошими словами, но именно они выступают против замены немцев на выходцев с Ближнего и прочего Востока.
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13.01.2023 09:59 Ответить
Що не день то новини типу садо-мазо((
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12.01.2023 15:57 Ответить
При таких тяжёлых родах надо делать кесарево сечение.
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12.01.2023 16:54 Ответить
а не кажить, можна подумати ці танки стара швабра - меркель по одному на рік народжує.
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12.01.2023 21:30 Ответить
Щось ці німці в даному питанні нагадують мадярів, але ті хоч відкрито про це говорять...А ВОНИ ЛАМАЮТЬСЯ , ЯК ЦЕЛОЧКИ
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12.01.2023 17:06 Ответить
Не дасть
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12.01.2023 17:21 Ответить
Польша обещает 14 танков, Британия 12, могут и дать.
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12.01.2023 17:53 Ответить
Щольцевання - Німеччина не поставля "першою", і не дає дозволу іншим поставити "першими". Це як радбез з рашкіним ветом
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12.01.2023 17:33 Ответить
"Танкбол" із участю "Німецької збірної" вже не має цензурних слів...

Але, що пропустили ЗМІ - Представники Нідерландів планують зустрітися у Вашингтоні з Джо Байденом.

За даними телерадіокомпанії, під час зустрічі у вівторок, 17 січня, головною темою розмови лідерів двох країн має стати війна РФ проти України.

Нагадаємо, наприкінці 2022-го прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його держава в цьому році виділить 2,5 млрд євро на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні.

Це число співмірно, із Знаковою допомогою Британії. Тонкість моменту Нідерланди в ЄС... "біля" Німеччини. Україну чекає сюрприз?
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13.01.2023 00:08 Ответить
"Танкбол" із участю "Німецької збірної" вже не має цензурних слів... є тонкий момент із "Леопардами" - їх боєздатність? Мова йде про танки модиф. А6, А7...

Ладно, Шольц впирається. Чому постачанню впираються високопосадові офіцери Бундесверу? Це ж така можливість "обкатати" танки...

Може відповідь в цій історії.
Почему бундесвер отказывается от новейших БМП "Пума" (https://www.youtube.com/watch?v=a_V8kqNWY-Y)
Бундесвер в шоке: новейшие БМП Puma не пригодны к использованию (https://www.youtube.com/watch?v=gK8tapMzhN8)

БМП "Пума" та "Леопарди 2" А6, А7 часом не мають ту саму "електроніку" чи "чіпи"? В системі СУВ (рос. СУО)?))) Хто не розуміє, боєздатність машин залежить від погодних умов та інтенсивності експлуатації... ************** 2000, яких модифікацій "сиплеться"?

Здається, тут вже питання не в постачанні танків України через політику, а те що твориться навколо Бундесверу? Хотілося би сильно помилятися. Якщо ні, то Німеччина на порозі гучного скандалу. Із флотом теж не все в порядку...
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13.01.2023 00:27 Ответить
Точніше не інтенсивності експлуатації, а умов експлуатації...

Ось і получається "Танкбол". Політики в Німеччині, що не знають "хворобу Леопардів" виступають про надання, а ті що знають...
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13.01.2023 00:41 Ответить
 
 