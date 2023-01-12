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Информация о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в санкционные пакеты ЕС не соответствует действительности, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мзс

Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние санкционные пакеты ЕС не соответствует действительности.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что за поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь сейчас наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ЧВК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также восемь белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и четыре других белорусских банка, запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов)", - написал Николенко в фейсбуке.

МИД также известено об обсуждении между государствами-членами ЕС вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ.

"В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просила ЄС не включати Білорусь в останні санкційні пакети, - Йозвяк

Информация о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в санкционные пакеты ЕС не соответствует действительности, - спикер МИД Николенко 01
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Топ комментарии
+12
Ми так і повірили...
Ще скажіть, що декілька місяців тому одна мавпа з ОП не сприяла скасуванню деяких санкций
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12.01.2023 15:19
+11
Ну да, ну да ... "Радио Свобода" - это же самое лживое радио, МЗС Украины - это самый честный МЗС в мире.
Как там новый посол в Болгарии себя чувствует? На этот счет спикер МЗС ничего не хочет заявить? Не на часi?
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12.01.2023 15:29
+9
да-да-да! охотно верим ))
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12.01.2023 15:18
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Якщо так, то для підтвердження хай Зеленський прилюдно напхає бульбофюреру.
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12.01.2023 15:18 Ответить
да-да-да! охотно верим ))
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12.01.2023 15:18 Ответить
Ми так і повірили...
Ще скажіть, що декілька місяців тому одна мавпа з ОП не сприяла скасуванню деяких санкций
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12.01.2023 15:19 Ответить
.......советник Міністерства закордонних справ?......а почему молчат ЕГО боссы?...... ведь дыма без огня не бывает.......
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12.01.2023 15:20 Ответить
Где официальные заявления?

Я сам люблю на фейсе хрень молоть и не краснеть.
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12.01.2023 15:23 Ответить
Ну да, бо скандальчик був би знойний, незважаючи на негласну заборону під час війни не педалювати "зраду"
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12.01.2023 15:25 Ответить
Ну да, ну да ... "Радио Свобода" - это же самое лживое радио, МЗС Украины - это самый честный МЗС в мире.
Как там новый посол в Болгарии себя чувствует? На этот счет спикер МЗС ничего не хочет заявить? Не на часi?
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12.01.2023 15:29 Ответить
Це дивно, що я чогось вірю "фейку" та абсолютно не довіряю ОПодЄрмаку, що узурпував Ваву?
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12.01.2023 15:32 Ответить
А зелупы разорвали дип. отношения с белопарашинской губернией и визовый режим ввели?
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12.01.2023 15:57 Ответить
Одним будку шатали вечно,а эти скажут ,что весь 95 квартал. Что там сексологиня или ***** пресс - погранец? Тишина?
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12.01.2023 16:02 Ответить
Значить речнок Олег Ніколенко говорить правду а Рикард Йозвяк пистить. Все, тема закрита
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12.01.2023 16:10 Ответить
ДОВЕРЯТЬ МОЖНО ЛИШЬ НИКОМУ
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12.01.2023 16:10 Ответить
Відмазка дешева.
Це - не "деякі ЗМІ".
Це - персональний твітер Йозвяка:

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out.

Ніколенко, пошукай іншу відмазку!
Наприклад - бітум...
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12.01.2023 16:27 Ответить
брехливим мразям віри нема.
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12.01.2023 16:51 Ответить
Нечего верить говновбросам всяких мутных журнашлюшек.
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12.01.2023 16:57 Ответить
Я не так давно писав...що всі ці колективні "ціхановські" лобіюють за кордоном та і у нас ,про уникнення відповідальності Білорусії від санкцій та репарацій..
---єта нє ми єта всьо лукашенка,да да єта он...мі здесь нє прічом .мі мірниє. нас акупіровалі.
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12.01.2023 17:08 Ответить
це тому що до сих пір зевиродки купують там паливо
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12.01.2023 19:34 Ответить
 
 