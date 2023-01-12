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Российские оккупанты одеваются в форму ВСУ и планируют провокации, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

В Луганской области в направлении Кременной войска РФ используют украинскую военную форму.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"В направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск РФ украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах, чтобы отличать свои подразделения от украинских.

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Ось для того й потрібна тотальна українізація населення країни. Щоб можливо було відрізняти військових. Зараз бігають кричать матюкаються російською. Люди й не розуміють хто перед тобою.
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12.01.2023 15:21 Ответить
А вони можуть сказати "суниця-паляниця" ?
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12.01.2023 15:21 Ответить
А навіщо? В тих місцях, де вони збираються бігать, місцеві також ці слова не можуть вимовити.
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12.01.2023 15:27 Ответить
не фантазуйте

- місцеві вимовляють
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12.01.2023 18:53 Ответить
https://youtu.be/zQit_SvAiMk...

Сергей Стерненко о главном сегодня...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱✊💪🇺🇦 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦
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12.01.2023 15:30 Ответить
Це в стилі кацапні, отаких, якщо що в полон не брати взагалі, тільки в землю мразоту.
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12.01.2023 15:34 Ответить
Чтобы начать Волынскую резню НКВДисты Дмитрия Медведева одевали форму ОУН-УПА и зверски убивали поляков евреев и прочих жителей тогдашней Волыни..
Мрази краснопузые...🦍👹👺
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12.01.2023 15:34 Ответить
Ну то нехай їдуть бульбашів постріляють
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12.01.2023 15:46 Ответить
 
 