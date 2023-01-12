Российские оккупанты одеваются в форму ВСУ и планируют провокации, - Центр национального сопротивления

В Луганской области в направлении Кременной войска РФ используют украинскую военную форму.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"В направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск РФ украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах, чтобы отличать свои подразделения от украинских.

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