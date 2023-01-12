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Новости Политика Украины
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судья (2576) Шабунин (464) Высший совет правосудия (544)

Съезд судей разблокировал работу ВСП, но к большинству избранных членов есть немало серьезных вопросов, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

врп

Сегодня съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Съезд судей разблокировал работу ВСП. И это единственный позитив от работы этого сборища. Этот позитив омрачает то, КОГО оторванные от реальности судьи избрали членами ВСП. Ключевой судебный орган страны, который назначает/наказывает/освобождает судей", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Шабунин, из восьми избранных членов ВСП к семи есть немало серьезных вопросов.

"Как вы думаете, будут ли наказывать Бурлаков и Бокова судей, которые посещали Россию или оккупированный Крым? Если сами это делали и не видели в этом ничего плохого.

Будут ли судить за принятие решений не на рабочем месте или скрытие фактов нарушения ПДД госпожу Бондаренко, если сама так поступала?

Будут ли судить госпожу Котелевец, которую еще в 2012 году должны были уволить за то, что при рассмотрении дела о ДТП не учла результаты судэкспертизы, а затем уменьшила компенсации потерпевшему?

Будут ли судить за ложь в декларациях госпожи Попиковой, которая сама на протяжении нескольких лет не указывала ни одной недвижимости?

Будет ли вопрос к имущественным муткам судьей господин Сасевич, который рассказывал, что жена приобрела Пассат за $35 тысяч, перед тем получила подарок/выигрыш на примерно такую же сумму?

Будет ли господин Усик, приватизировавший служебную квартиру в Киеве площадью 89 квадратов (перед тем, чтобы создать видимость потребности в таком жилье, переписал на своих сыновей собственные две квартиры), будет обращать на подобные действия других судей?

Конечно, нет. Все они будут покрывать судей, которые совершают те же действия. Имеют связи с РФ, врут в декларациях, принимают решение не на рабочем месте, рассказывают сказочки о миллионных выигрышах и подарках", - пояснил глава ЦПК.

По словам Шабунина, "московский патриархат в мантиях" избирается на ключевые должности тогда, когда Украина ведет изнурительную войну за свободу и независимость.

Читайте также: Судебная мафия планирует заблокировать формирование нового Высшего совета правосудия, - Шабунин
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Топ комментарии
+8
То навіщо нам така судова влада? Краще вже її переобрати чи перепризначити ніж мати в судовій владі любителів )(уйла і корупціонерів в мантіях.
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12.01.2023 15:39
+5
У нас якне обирай , на виході отримаємо член
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12.01.2023 15:23
+5
"але до більшості обраних членів є чимало серйозних питань, - Шабунін "

Та не може бути.
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12.01.2023 15:27
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У нас якне обирай , на виході отримаємо член
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12.01.2023 15:23 Ответить
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM&t=203s
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12.01.2023 15:31 Ответить
"але до більшості обраних членів є чимало серйозних питань, - Шабунін "

Та не може бути.
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12.01.2023 15:27 Ответить
Суддівські тусовки краще проводити на круїзних лайнерах в океані... Так у правосуддя зявиться шанс...
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12.01.2023 15:30 Ответить
То навіщо нам така судова влада? Краще вже її переобрати чи перепризначити ніж мати в судовій владі любителів )(уйла і корупціонерів в мантіях.
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12.01.2023 15:39 Ответить
З корумпованими суддями доволі легко працювати на ниві реформування правовоі системи. Просто треба розуміти одну просту річ: вони не тримають гроші, купляють нерухомість, не їздять на відпочинок у Рашу, Китай або КНДР. Я вже не кажу про їхніх діточок. Просто у когось на заході немає бажання закрити це питання. В Україні воно правовим шляхом невирішується в апріорі
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12.01.2023 15:47 Ответить
Сіки можна скиглити? ТОбі ще не набридло? Та збери групу міцних хлопців! Та повідстрілюйте їх, спокійно, не поспішаючи...., одного за- одним і Усе! ПОловину вріжете, друга половина сама втече до маZZкви!! Уся Ураїна вас підтримає! Жодна нормальна людина не буде проти!!! А може тобі сцикотно? Ну, так на передовій, в окопах, ще страшніше!, але люди йдуть і навіть гинуть!! Курво!, володіти таким об'ємом інформації та не зробити нічого!!! Як те можливе? ЧИ ти мислиш що в тебе ніхто не спитає після війни?О-то, як не взмозі, то сиди тихо і не ганьбись! Скоро війна закінчиться, прийде пан Залужний, із своїми хлопцями, і буде усім вам, повна!, *****!!!, і чорним і білим! Бо якось дівнє виходить! Навіть з Лаври моZZковських попів повитягували, а це суддівське кодло, ну аж ніяк не виходить! Хіба це не свідчить про тісні зв'язки з оточенням президента? Ну, нічого... Залужний прийде- порядок наведе! Не довго вам жирувати лишилось... СЛАВА УКРАЇНІ!
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12.01.2023 15:50 Ответить
Лише одне не зрозуміло, до чого тут Залужний? Він щось про це заявляв чи що?
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12.01.2023 16:52 Ответить
Більше двох одразу зловить ФСБ У.
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12.01.2023 18:40 Ответить
Ті судді, яких обрали в ВРП , пройшли співбесіду і мають висновок стосовно доброчесності іноземних фахівців , які фактично і дали "добро" на їх обрання. Що не так?
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12.01.2023 15:53 Ответить
Вчора на Цензорі волали про "зраду" , що на з'їзді суддів буде зірвано обрання членів ВРП. Не зірвали, обрали. Знову не так.
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12.01.2023 15:57 Ответить
Корупціонер завжди обере корупціонера. Чому дивуватися? Це називається товкти воду в ступі для імітації бурної діяльності.
ВРП повинна формуватися не складом корупмованих і дискредитованих суддів, а людьми, які викликають довіру у більшості суспільства.
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12.01.2023 16:57 Ответить
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12.01.2023 17:02 Ответить
До Шибуніна теж є питання - в кого він зараз на утриманні. У свій час якшався з портковськими, богданівськими. Йому і хатку підпалили як і богдану автівку.
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12.01.2023 17:06 Ответить
блд...знов за рибу грощі
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12.01.2023 17:17 Ответить
До семи із обраних восьми є питання? Просто свято, і цих сім ніхто нам не підсунув, вони вибрані на зборах, щоб бути інструментом в руках "зелено-голубих" слуг Бені і мосековії. Сам поронов дав кандидатів і слідкував, як будуть голосувати. Вже пройшов кінець епохи бідностиі? Вже все виправили? Чомусь не чути серлєщів, наємів, та іншої крикливої продажньої "еліти", всі пристроєні на великих зарплатах? Велика подяка мудрому наріду 73%, все це наслідки його дій. А скільки ще всього буде цікавого, бо ціж судді будуть творити те, від чого залежить майбутнє дітей і України.
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12.01.2023 17:26 Ответить
Пожизненные судилы- судилы-, избранные никем ,а назначенные лишь за бабло 10-15 000 баксов- это зло, это наибольшая проблема,трагедия Украины после кацапстана. Они отмазывали и выводили от правосудия всю мразь путина-януковича все время с 1991 года
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12.01.2023 17:33 Ответить
 
 