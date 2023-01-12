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Канал "Рада" выделил 120 млн грн фирме, связанной с заместителем главы ОП Тимошенко, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рада,телеканал

Парламентский телеканал "Рада" заключил соглашение на производство программ для телемарафона на 120 млн гривен с компанией "Кинокит", которую связывают с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. По документам, "Кинокит" выиграла художественные конкурсы по производству программ, однако пока неизвестно, участвовали ли в конкурсе другие претенденты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Как отмечает издание "Наши деньги", данные системы "Прозорро" свидетельствуют, что 29 декабря канал "Рада" заказал у компании "Кинокит" услуги по производству телепрограмм для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости" на 2023 год.

Документы с сайта Верховной Рады, Управлению делами которой подчиняется телеканал, свидетельствуют, что компания "Кинокит" выиграла художественные конкурсы по производству программ, однако в документах не указано, были ли у компании на конкурсе соперники.

Источники "Детектора медиа" в телеканале "Рада" сообщили, что в конкурсах принимали участие несколько участников, однако публикация о них не предусмотрена действующим законодательством. "ДМ" направил на телеканал запрос о деталях проведенных конкурсов, однако пока не получил ответа.

Заказанные услуги включают в себя разработку творческой концепции и частичный технологический цикл производства. Речь идет о программах под рабочими названиями "Новости", "Специальные репортажи", "Репортажи сети корпунктов", "Лайв", "Выездные студии", "Разговорные студии" и "Документальные проекты".

Также читайте: Телеканал "Рада" платит людям, близким к Офису президента, за пиар Ермака, Подоляка и Тимошенко, - Bihus.info. ВИДЕО

Объем заказа стоимостью 120 млн гривен составляет 75 тысяч минут (1 250 часов) – так что каждая минута продукта стоит 1 599 грн. "Наши деньги" отмечают, что это в полтора раза дороже, чем в декабре, заплатили компании "1+1 продакшн" из группы Игоря Коломойского и ООО "СЛМ новости" Виктора Пинчука за контент для другого государственного телеканала FreeДом – по 1 100 гривен в минуту .

Отметим, что парламентский телеканал "Рада" объявил новый конкурс на производство телевизионных программ для марафона "Единые новости" в декабре.

Компания "Кинокит" производит контент для телеканала "Рада" с конца 2021 года. В частности, в ноябре-декабре прошлого года Государственный Центр защиты информационного пространства Украины при Министерстве культуры и информполитики выделил на производство телевизионных программ в рамках телемарафона "Единые новости" 83 млн. грн. Крупнейшие подряды от госпредприятия тогда получило ООО "Кинокит" – компании отписали 24,4 млн грн на видео по теме "День защитников и защитниц Украины" и циклы программ о войне с Россией.

Как выяснили журналисты Bihus.info, компания "Кинокит" связана с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Совладельцами компании "Кинокит" является бывший генпродюсер "1+1" Владимир Оселедчик и актриса из Одессы Юлия Дроздова. Оба связаны с Украинской киношколой, которую основала жена Кирилла Тимошенко - Алена Тимошенко (Селедка является лектором, а Дроздова там училась).

Директором компании "Кинокит" является Сергей Самойленко, работавший (или бывавший по делам) в России, а со второй половины 2019 года был работником канала Виктора Медведчука "112 Украина". Кроме того, на "Раду" перешли ряд работников из каналов Медведчука, в частности Владислав Матяш. В 2019 он руководил информагентством "112" и работал на канале Медведчука до введения санкций СНБО. В то же время Матяш принимал участие в проектах компании Кирилла Тимошенко GoodMedia. Сейчас у Матяша должность "медиаэксперта канала "Рада"", а недавно получил от президента орден "За заслуги ІІІ степени".
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Топ комментарии
+28
Шо там писали? Волонтерка Юсупова збирає бабло бо наші бійці мерзнуть в окопах?
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12.01.2023 15:34
+21
А чого ще можна було чекати.Народ копійки на армію збирає,а ці суки нажертися не можуть.і не бояться нічого і нікого.
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12.01.2023 15:39
+18
Марадер - говорили они. Ну, ну...
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12.01.2023 15:39
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Шо там писали? Волонтерка Юсупова збирає бабло бо наші бійці мерзнуть в окопах?
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12.01.2023 15:34 Ответить
зелена пліснява продовжує вчити дибілоїдне населення не наступати на тіж самі граблі 30 років
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12.01.2023 15:36 Ответить
Їм можна все, крадуть скільки хочуть, їдуть куди й коли хочуть, торгують чим хочуть. Чи зміниться щось навіть після перемоги? Це навряд.
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12.01.2023 15:37 Ответить
після перемоги "богоподібний" взагалі може берега сплутати)))))
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12.01.2023 15:46 Ответить
Будуть знімати "свати" прямо в парламенті.
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12.01.2023 15:37 Ответить
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12.01.2023 15:39 Ответить
Це знаменита гра на роялі?
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12.01.2023 16:16 Ответить
ні, це все Порошенко підстроїв
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12.01.2023 16:20 Ответить
А чого ще можна було чекати.Народ копійки на армію збирає,а ці суки нажертися не можуть.і не бояться нічого і нікого.
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12.01.2023 15:39 Ответить
Марадер - говорили они. Ну, ну...
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12.01.2023 15:39 Ответить
кінокіт....в мішку !
и саткуль у "рады" такие деньжища??? уж не госдотация ли это? и оно нам надо...ото???
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12.01.2023 15:40 Ответить
А чого ще можна було чекати.Народ копійки на армію збирає,а ці суки нажертися не можуть.і не бояться нічого і нікого.
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12.01.2023 15:40 Ответить
скоро Порш новий вийде та й будиночок на 1000м2 вже затісний!

пАААстаранись, хазяїн їде!
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12.01.2023 15:40 Ответить
2021 рік
"Цікавіше, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику та «Велике будівництво», у другий день нового року купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн."
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12.01.2023 15:41 Ответить
......не удивительно, что рейтинг растёт как на дрожжах.......
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12.01.2023 15:41 Ответить
Це все брехня з проплачених цими корупціонерами соцконторок, як перед кожними виборами. Лише награбовані статки у них ростуть і у їхніх прислужників.
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12.01.2023 16:21 Ответить
Дєрьмак з тимошонкой змагаються в закріпленні владних позицій та обкраданні України під час війни. В них поки нічия, а потерпає від цього наш мудрий нарід.
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12.01.2023 15:46 Ответить
за бюджетні (наші) гроші вони замовили собі контент про себе... нормас
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12.01.2023 15:49 Ответить
Все нормально, зебидло повинно дивитись телемарафон безперервно, а то ще прозріє і почне думати
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12.01.2023 15:49 Ответить
Так же ж "не на часі" "не розгойдуйте човна" "потрібно єднатись " й** й*** мать.
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12.01.2023 15:50 Ответить
єднатись треба не навколо батьківщини просто, а "вокруг дарагога Валадімєра Александровіча"
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12.01.2023 15:54 Ответить
А чьо такоє? 😲 Всьо путьом! ОПа натиснула на ВР. Та виділила кАНАЛУ лярдик. кАНАЛ дав ОПі відкчтик. Зауважте, зовсім мізерний порівняо із зпгальним фвнансуванням каналу. Так в слму праблєма? 🤔 Так всє рєшают. Зєлєнскій - палітік года!
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12.01.2023 15:52 Ответить
"Не на часі" "не розколюйте суспільство" "інформаційна робота на ворога" Й****** п****си.
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12.01.2023 15:52 Ответить
Я думаю 73 процентов земудаков в экстазе .
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12.01.2023 15:55 Ответить
А ти?Як ти можеш називати 73% народу України мудаками?Так тільки кацапські п*дори роблять
П С.Я не голосував за Зеленського
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12.01.2023 16:11 Ответить
"П С.Я не голосував за Зеленського "

А за кого ти голосував у другому турі?
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12.01.2023 16:17 Ответить
Можна назвати іншими словами і виразами, але суть від цього не змінюється
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12.01.2023 17:01 Ответить
Бідняга іздив на Порше, а тепер пересяде на Бентлі.
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12.01.2023 15:58 Ответить
и вот так гвоздик за гвоздиком в гроб политкарьеры Зеленского....
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12.01.2023 16:01 Ответить
А де ж вони мають шукати компанії? "Кінокіт" та її працівники перевірені часом і шефом, бо Боневтік постійно копистувався телеканалами, якими пованістю чи часткового власником був медведчук. Ще давайте витягувати сюди гуманітарний автомобіль, що йшов цілевим на фронт. На все ОП має право, геть на все. Тав вирішив мудрий нарід 73%, бо давно зробили себе разом і немає чого чіпати "еліту" "кварталу", яка вся виросла на російських грошах.
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12.01.2023 16:26 Ответить
1600 грн за хвилину лайна! А ви - електрику економте)))) Ну бл..!
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12.01.2023 16:55 Ответить
я просто в а...х...УЕ(((((((((
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12.01.2023 17:06 Ответить
Ви нічого не розумієте, мідрий-премудрий нарід 73% знав, що робив. Що ж ми без цього наріду, правда більшість цього наріду нагадили і втекли до Європи.
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12.01.2023 17:19 Ответить
Этот Негодяй покупает не только тачки и недвижимость за бугром...за бабло налогоплательщиков ,а по факту за американськие баблосы...и не он один...Мразь🦍
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12.01.2023 17:22 Ответить
Чую несамовитий регіт 73%.
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12.01.2023 17:42 Ответить
Что бы подавились тем наворованым и зеленский и вся та свора,что его окружает, конченые твари ни чем не лучше за рашистов, да же в разы хуже,потому что корчат из себя патриотов,лицемеры
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12.01.2023 18:26 Ответить
Обличчя року!!!!!
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12.01.2023 19:56 Ответить
От і все, що треба знати про...
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12.01.2023 20:40 Ответить
 
 