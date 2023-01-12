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Новости ОбществоВойна в Украине
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обыск (1845) Сальдо (65) Херсон (2103) ГБР (2550)

ГБР провело обыски у предателя из команды Сальдо, который, убегая, забыл "подарок" от Путина.

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

дбр

Сотрудники ГБР во взаимодействии с прокуратурой провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, подозреваемого в работе на врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований.

Как отмечается, в этот раз очередь дошла до фейкового "первого заместителя мэра Херсона".

В ходе обысков были найдены оставленные документы, которые могут стать доказательной базой для следствия.

Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента РФ, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти".

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В ведомстве отмечают, что когда Вооруженные силы Украины стали освобождать Херсон, фигурант бросился наутек вместе со своими кураторами так, что бросил и часы, и все остальное имущество.

Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки".

Решается вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении.
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Ну пожиттєво тепер поживє с підробленим годинником
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12.01.2023 15:35 Ответить
А ОАСК вже розігнали чи ще ні? Бо випустить через місяць - два черговим "рішенням" під заставу у 800 грн. )))
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12.01.2023 15:42 Ответить
І ту наїпали. Привіт сепарам-лохам від руського миру та особисто від плешивого ху@ла.
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12.01.2023 15:39 Ответить
краще треба ховати ж
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12.01.2023 15:43 Ответить
Хто це вирішив що підробка? У чиєї кішені зараз ця "підробка"?
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12.01.2023 16:49 Ответить
в этой новости прекрасно все
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12.01.2023 17:35 Ответить
Да неплохо бы было что бы спикер Рады рассказал, как это самое сальдо ещё в марте было в парламенте, а потом вдруг в Херсоне оказалось?
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12.01.2023 18:56 Ответить
 
 