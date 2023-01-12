Мирный саммит Украины в ООН запланирован на годовщину российского вторжения, - посол в Турции Боднар

Глобальный "саммит мира", который Украина предложила провести через посредство генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Боднар отметил, что Украина готова к миру, и потому ранее предложила соответствующую формулу.

Он напомнил, что президент Зеленский на саммите "Большой двадцатки" (G20) очертил план достижения мира. Инициативы по 10 пунктам охватывают такие вопросы, как безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории.

Боднар выразил удовлетворение позицией Турции по поддержке шагов, направленных на приближение мира в Украине.

"Я благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, официально заявившему, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации", - сказал посол.

При этом Боднар отметил, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.

Украинский посол отметил значимость обеспечения территориальной целостности Украины: "Это война за освобождение и независимость. Нам нужно освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны".

Также читайте: Эрдоган имеет влияние на Путина и рычаги, чтобы стимулировать его к выполнению договоренностей, - посол Боднар