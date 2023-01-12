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В фильмах ужасов нет того, что творят оккупанты в застенках на Луганщине, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Информация об устроенных российскими военными застенках на территории Луганщины уже подтверждается теми, кто прошел через них.

Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается застенков, то, к сожалению, есть у нас информация о существовании таких в Луганской области. Люди, которые туда попадали, говорят, что даже в ужастиках не видели такого, что палачи делают с мужчинами и даже с женщинами. Первая информация о застенках у нас была еще из Рубежного. Тогда как раз проходила активная фаза боевых действий. Теперь уже есть такая информация из Старобельского района", - сказал Гайдай.

Он предостерег от отождествления застенков и фильтрационных лагерей.

"Фильтрационные лагеря находятся как раз на границе с российской федерацией. Хотя это удивительно: если они признали "лнр" российской территорией, то какие могут быть границы? Там тщательно проверяют связи, информацию в гаджетах. Занимаются этим специально подготовленные люди, возможно, из ФСБ", - рассказал глава Луганской области.

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" - Не огорчайся за бедных индейцев яки, - сказал тогда он, - подумай обо всем человечестве. А относительно индейцев яки я могу сказать, что они из счастливейших: они подавлены и благодаря этому некоторые из них в конце могут выйти победителями, а угнетатели, мелочные тираны, подавившие их, не имеют ни шанса даже в аду." (с) Кастанеда
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12.01.2023 16:53 Ответить
Тому що не в одного режисера та сценариста не вистачіть збоченої фантазії вигадати такі тортури які є в запалених мізкаг кацапні
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12.01.2023 16:55 Ответить
Очень жаль, что даже если путина возьмут живьем, никто не даст возможности ежедневно причинять ему невыносимую боль с тщательным контролем жизнеспособности.
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12.01.2023 17:13 Ответить
Что рабсеяне, думаете, что это всё брехня. Ну тогда спросите про изощрённые методы издевательств и пыток, которые происходят или происходили в "доблестной" савецкой или рабсейской армии, особенно тогда, когда уходят ответственные. А тут вам кремлёвские бандиты специально для этого вручили оружие и развязали руки. руzzкий миръ - это преступная война.
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12.01.2023 19:13 Ответить
вся рефия живет при этом режиме. тех кто против ждет тюрьма со всеми последствиями
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12.01.2023 19:55 Ответить
 
 