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Зеленский провел заседание Ставки: Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Garry Dron
показать весь комментарий12.01.2023 17:28
+12 Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.01.2023 17:24
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий12.01.2023 17:35
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- Ставлю на чорне!
Хоча, по правді кажучи, стоячи тут, ми також втрачаємо свою боєздатність. Багато наших кадрових військових, на жаль, полягло в цих боях. А підготувати нових - задача непроста." - це з інтерв'ю в УП. Я теж поділяю ці побоювання, русня витрачає своє біосміття, ми кращих воїнів..., сподіваюсь, що це теж хтось розуміє, окрім мене...
Наразі в фсбшній ОПі відбуваються процеси з перекладання відповідальності за можливу здачу територій України на захисників-військових на передовій.
Мабуть ОПа уже керує воєнними діями на фронті при перевазі ЗСУ у артилерії ще з осені минулого року, якщо воєнну ініціативу на фронті перехопив агресор, якого вочевидь не влаштувала позиційна війна. Тепер, замість звільнення решти окупованих українських територій, рядовий особовий склад ЗСУ без достатньої кількості необхідних засобів змушуватимуть утримувати великою ціною раніше звільнені території України на маленькій ділянці фронту, де агресор за допомогою всіх своїх накоплених можливостей вирішив показати своїм пропагандистам та болотному мобілізаційному ресурсу свою "майстерність", хоч якісь "територіальні здобутки" і "пабєди" з метою залучити більшу кількість мобіків для участі у цій путлерівській війні.
Можливо скажу непопулярну річ, але думаю, що для швидшого завершення цієї війни потрібно позбавити надмірних матеріальних вигод тих, кому в Україні певним чином вигідно затягувати цю війну.
Окресности Соледара сегодня выглядят так. Россиян - как муравьёв. Куча
На это направление РФ отправила свои самые боеспособные силы.
на другом ТГ канале написано:
Відео з околиць міста станом на 15:30
Злив підготовлено, територія ОРДЛО трохи розширилась з 2019 го
Думаю питання по усуненню такого горе - Головнокомандуючого треба розглядати всією Україною
Найкращим варіантом звісно буде надати зробити цей вибір самим військовим і таємним голосування обрати собі іншого головнокомандувача, якщо цей не влаштовує.
Подивись яка там блд фамілія стоїть
@den_tsaruk
·
2 год
Зняти з білоршки санкції було прописано в умовах томосу. Це ж очевидно. Прічьом тут зєлємскій?
@IrynaGerashche2
·
14 хв
СН відмовилися ставити в порядок денний питання заборони УПЦ кремлівських попів і передачу Києво - Печерської Лаври ПЦУ. Також відмовляються відкликати Шуфрича з посади голови комітету свободи слова і давати відповідь по депутатам ОПЗЖ в комплексі.
Але хочу зазначити, що коли Сталін, або його котр-его Гітлер втручалися в військове управління, це негативно відображалося на ході бойових дій. І це при тому, що в Ставці Сталіна чи Гітлера не було зрадників, які б передавали інфу ворогу. В нашому ж випадку ми ніяк не застраховані від прямої зради.