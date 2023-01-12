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Зеленский провел заседание Ставки: Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+13
Чим менше Зе актор знає про реальні справи в ЗСУ і плани ЗСУ тим краще - менше інфи дЄрмак зілє кремлю
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12.01.2023 17:28
+12
"Для нас Бахмут - це частково історія про дорогу на Костянтинівку, на Краматорськ, але більше про те, щоб затримати ворога, створити умови, у яких би він втрачав свою боєздатність, штурмовий потенціал.

Хоча, по правді кажучи, стоячи тут, ми також втрачаємо свою боєздатність. Багато наших кадрових військових, на жаль, полягло в цих боях. А підготувати нових - задача непроста." - це з інтерв'ю в УП. Я теж поділяю ці побоювання, русня витрачає своє біосміття, ми кращих воїнів..., сподіваюсь, що це теж хтось розуміє, окрім мене...
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12.01.2023 17:24
+10
ВладиСаныч со своими проведениями потешных и ни кому не нужных ставок напоминает онаниста по прозвищю "Неутомимый".
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12.01.2023 17:35
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Обсудили , обговорили , постановили . Только по карте результатов не видно .
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12.01.2023 17:16 Ответить
Де танки!? Де ППО!? Де боєкомплект!? "ПРОЗАСИДАВШИЕСЯ".....
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12.01.2023 17:16 Ответить
в Європі. і в США. В НАТО, короче. Ще короче: в Укроборонпромі, недофінансованому на протязі 2020-22рр. А запасатися цією зброєю потрібно було напередодні загрози повномасштабного вторгнення *****...
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12.01.2023 17:26 Ответить
скільки ж мяса купили на шашлики за 1 танк?
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12.01.2023 17:44 Ответить
В Омані все порахували
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12.01.2023 17:53 Ответить
ППО в асфальті, боєкомплект там же. ''Я вам нічєво нє должєн"
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12.01.2023 17:27 Ответить
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача:
- Ставлю на чорне!
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12.01.2023 17:19 Ответить
"Для нас Бахмут - це частково історія про дорогу на Костянтинівку, на Краматорськ, але більше про те, щоб затримати ворога, створити умови, у яких би він втрачав свою боєздатність, штурмовий потенціал.

Хоча, по правді кажучи, стоячи тут, ми також втрачаємо свою боєздатність. Багато наших кадрових військових, на жаль, полягло в цих боях. А підготувати нових - задача непроста." - це з інтерв'ю в УП. Я теж поділяю ці побоювання, русня витрачає своє біосміття, ми кращих воїнів..., сподіваюсь, що це теж хтось розуміє, окрім мене...
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12.01.2023 17:24 Ответить
"Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться ************ й усім необхідним оперативно та безперебійно"-то чого ж тоді волонтери крутяться наче "білка в колесі" щоб хоч трохи забезпечити воїнів?!!! Може досить "локшину на вуха вішати"!!!
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12.01.2023 17:25 Ответить
Це було оголошено через те, що основними причинами відступу з району Сіверодонецька, Лисичанська була саме відсутність ***********, інших необхідних засобів у захисників для оборони утримуваних позицій, з їхніх слів.
Наразі в фсбшній ОПі відбуваються процеси з перекладання відповідальності за можливу здачу територій України на захисників-військових на передовій.
Мабуть ОПа уже керує воєнними діями на фронті при перевазі ЗСУ у артилерії ще з осені минулого року, якщо воєнну ініціативу на фронті перехопив агресор, якого вочевидь не влаштувала позиційна війна. Тепер, замість звільнення решти окупованих українських територій, рядовий особовий склад ЗСУ без достатньої кількості необхідних засобів змушуватимуть утримувати великою ціною раніше звільнені території України на маленькій ділянці фронту, де агресор за допомогою всіх своїх накоплених можливостей вирішив показати своїм пропагандистам та болотному мобілізаційному ресурсу свою "майстерність", хоч якісь "територіальні здобутки" і "пабєди" з метою залучити більшу кількість мобіків для участі у цій путлерівській війні.
Можливо скажу непопулярну річ, але думаю, що для швидшого завершення цієї війни потрібно позбавити надмірних матеріальних вигод тих, кому в Україні певним чином вигідно затягувати цю війну.
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12.01.2023 19:27 Ответить
косвенно, соледар не взят. из свежего, на параше"в кубле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. при этом туалетный ёршик отметил положительную динамику в проведении спецоперации". ввёл новое определение "свои получают пенделей" )) паралельно разгорается срач, хто там получает больше пенделей, поварёнок ещё раз повторяет шо его и только его, а вояки - шо их парашотисти отгребают за всех ))
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12.01.2023 17:27 Ответить
Чим менше Зе актор знає про реальні справи в ЗСУ і плани ЗСУ тим краще - менше інфи дЄрмак зілє кремлю
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12.01.2023 17:28 Ответить
Я те саме маю на увазі. Презентувати оперативний план звільнення Херсона, самім звільнити Харьківщину.
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12.01.2023 18:14 Ответить
Його треба розтріляти ще позавчора
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12.01.2023 18:06 Ответить
https://t.me/ukrinformator/31536

Окресности Соледара сегодня выглядят так. Россиян - как муравьёв. Куча
На это направление РФ отправила свои самые боеспособные силы.
на другом ТГ канале написано:
Відео з околиць міста станом на 15:30
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12.01.2023 17:32 Ответить
ВладиСаныч со своими проведениями потешных и ни кому не нужных ставок напоминает онаниста по прозвищю "Неутомимый".
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12.01.2023 17:35 Ответить
Мені він нагадує йоріка - «барадатий і пацаватий» з п'єси Митця «Король Літр» із схожим життєвим мотто «драчіть»
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12.01.2023 17:40 Ответить
в мене 3 йорика, але я ЗА ваш пост
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12.01.2023 17:45 Ответить
Ну, якщо клован особливу увагу приділив, то тоді точно... Просто дЄрьмак жалувався, що ФСБ вимагає точних і детальних даних про захист Бахмата, а на взагалі. А як ще їх отримати, як не приділити...?
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12.01.2023 17:49 Ответить
Залужний був?
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12.01.2023 17:53 Ответить
Те мосввоку не перший раз такий фінт робить.
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12.01.2023 19:44 Ответить
Ηαχερα нам знати проті ті засідання ставки де з 7 людин 4 зрадника !
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12.01.2023 17:59 Ответить
План мирного врегулювання буде представлено Зеленським в кінці лютого 2023

Злив підготовлено, територія ОРДЛО трохи розширилась з 2019 го

Думаю питання по усуненню такого горе - Головнокомандуючого треба розглядати всією Україною
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12.01.2023 18:02 Ответить
Це ви про Залужного? Думаю вся Україна навряд чи зможе представити ефективного головнокомандуючого.
Найкращим варіантом звісно буде надати зробити цей вибір самим військовим і таємним голосування обрати собі іншого головнокомандувача, якщо цей не влаштовує.
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12.01.2023 19:39 Ответить
Що за маячня? Яке ще голосування в армії? Там все робиться по наказу. І це правильно.
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12.01.2023 21:54 Ответить
Правильно щоб такі рашисти як боневтік з дєрмаком призначали керівництво армією? Я так не думаю
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13.01.2023 18:45 Ответить
Блд, ти в моєму посту прізвище Залужного бачив ?
Подивись яка там блд фамілія стоїть
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13.01.2023 02:10 Ответить
Не можу зрозуміти, як військові ще не пристрелили це напівграмотне уклоністське непорозуміння
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12.01.2023 18:11 Ответить
Так перед цим у них відбирають зброю.
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12.01.2023 18:34 Ответить
Так , кто то поведает ,какая остановка в Соледаре ????
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12.01.2023 18:23 Ответить
Истину знает только генштаб, а он пока молчит.
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12.01.2023 18:59 Ответить
Вчера прочел, что есть военные ВСУ, которые обморозили ноги. Шапито-95 не хочет объяснится, как это получилось, когда к зимним действиям, готовились с мая. И партнеры присылали комплекты зимней формы для бойцов....
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12.01.2023 19:01 Ответить
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

2 год

Зняти з білоршки санкції було прописано в умовах томосу. Це ж очевидно. Прічьом тут зєлємскій?

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12.01.2023 20:01 Ответить
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

·

14 хв

СН відмовилися ставити в порядок денний питання заборони УПЦ кремлівських попів і передачу Києво - Печерської Лаври ПЦУ. Також відмовляються відкликати Шуфрича з посади голови комітету свободи слова і давати відповідь по депутатам ОПЗЖ в комплексі.
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12.01.2023 20:05 Ответить
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12.01.2023 20:56 Ответить
НеЛох загрався в верховного говнокомандуючого. Мабудь надивився радянських фільмів про війну де показували Сталіна де той проводив засідання Ставки. Вже і френч дуже схожий на сталінський зшив. Вживається в роль "спасітеля отечества".
Але хочу зазначити, що коли Сталін, або його котр-его Гітлер втручалися в військове управління, це негативно відображалося на ході бойових дій. І це при тому, що в Ставці Сталіна чи Гітлера не було зрадників, які б передавали інфу ворогу. В нашому ж випадку ми ніяк не застраховані від прямої зради.
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12.01.2023 22:07 Ответить
 
 