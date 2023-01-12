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Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, с самого начала полномасштабного вторжения России проживавшие на Лазурном побережье, вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Михаила Ткача.

"Источники в политических кругах сообщают, что в Киев срочно прибыли "с ответным визитом" народные депутаты от ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье. Даже планируют посетить заседание парламента (надеюсь не в шортах). Также источники сообщают, что с высокой вероятностью завтра они останутся без депутатских мандатов", – сообщил журналист.

Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач 01

Смотрите также: "Наши клоуны в Куршавеле": разыскиваемый МВД Ошеровский с женой веселится с танцами на столе на фоне флага Украины, - журналист Ткач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также источники УП предоставили фотографию, свидетельствующую, что Абрамович присутствовал на заседании Верховной Рады 12 января.

Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач 02

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании ВР лишат мандатов 4 депутатов от запрещенных партий.

Читайте также: "Слуги народа" хотят лишить нардепов ОПЗЖ мандатов законным способом, - заявление партии
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Топ комментарии
+40
Iryna Gerashchenko



Проти депутата

@Euro_Solidarity
Олександра Погребиського й досі не закрито кримінальну справу. Його звинувачують в нападі на депутата ОПЗЖ Волошина.
Волошин з перших днів війни десь за кордоном. Погребиський - під Бахмутом.


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12.01.2023 17:30
+34
повернулись рейдери-забудовники. Вже будуть ділить бабло на відбудову. Як же це все мєрзко.
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12.01.2023 17:30
+29
Их голоса нужны СН...
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12.01.2023 17:31
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Да не ужели проголодались )
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12.01.2023 17:29 Ответить
А теперь можно по мародерить...
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12.01.2023 17:33 Ответить
Їхні голоса потрібні партнерам - слугам народу. Їх умовляли, просили приїхати.
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12.01.2023 17:39 Ответить
Уперше бачу японській прапор на Цензорі. Ви реально там?
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12.01.2023 18:39 Ответить
万歳 )
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13.01.2023 00:37 Ответить
Чому бойко не сидить за вкрадені сотні мільйонів доларів на газових вишках? Чому немає карної справи по шуфрічу який у лютому фотографув блок пости, а його охорона була з автомати зі спиляними номерами?
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12.01.2023 18:40 Ответить
А скільки у шухріча крадених нафто-газових свердловин ще з епохи лєгітімнаго
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12.01.2023 18:46 Ответить
Амністія від Клоуна.
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13.01.2023 02:27 Ответить
А как же они оставили Монакский фронт?
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12.01.2023 17:29 Ответить
Их голоса нужны СН...
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12.01.2023 17:31 Ответить
Iryna Gerashchenko



Проти депутата

@Euro_Solidarity
Олександра Погребиського й досі не закрито кримінальну справу. Його звинувачують в нападі на депутата ОПЗЖ Волошина.
Волошин з перших днів війни десь за кордоном. Погребиський - під Бахмутом.


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12.01.2023 17:30 Ответить
А теперь порахуйте,чий голос важливiший для Ze-шмарклi ...
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12.01.2023 18:59 Ответить
Не можна просто взять і закрить справу ,бо людина воюї.
Потрібне рішення суду ,чи прокуратури , чи по давності.
Те ,що вона відкрита ,нічого не значить .
Просто якщо почнуть закривать справи ,бо людина воює ,то в нас всі корупцірнери зараз собі справки пороблять ,чи ще щось. Треба вирішить ,ми правова держава, де хоч якась частина права працює ,чи кацапи , де ті хто воювали,познімали всі судимості і вже в партію єдину росію беруть і в інститути зачисляють
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13.01.2023 09:50 Ответить
Справу можна було закрити ще до війни, але Погребиський з ЄС і скоїв страшний злочин - облив зеленкою партнера СН з Жопоблока...
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13.01.2023 09:55 Ответить
та закриють, але за процедурою. в нас дуже погана правова система з закриттям справ , але так є.
Але підхід , закрить ,бо людина на фронті невірна.
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13.01.2023 10:56 Ответить
повернулись рейдери-забудовники. Вже будуть ділить бабло на відбудову. Як же це все мєрзко.
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12.01.2023 17:30 Ответить
У Києві ще недостатньо 30-поверхових курятників та трц замість парків
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12.01.2023 17:35 Ответить
Договорились с кварталом?
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12.01.2023 17:33 Ответить
Будуть разом "давать гастроль"..
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12.01.2023 19:00 Ответить
Долго этот цирк ещё будет продолжаться, интересно?
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12.01.2023 17:37 Ответить
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12.01.2023 17:38 Ответить
А Левочкин не может покинуть одну из самых роскошных вилл на Лазурном берегу. Но потом окажется УБД и самым лучшим волонтером не вылезавшим из 0.
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12.01.2023 17:38 Ответить
да, но он инвалид войны! он и моргуновская инвалидка в левом нижнем углу проглядывается. ну правда пришлось её чуть "прокачать"
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12.01.2023 17:52 Ответить
Найвеличніший дав добро, паскуди, що ЗЕкомікі, що ОПЗЖшники, одна свора шакалів.
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12.01.2023 17:40 Ответить
Партія заборонена, а її представники в парламенті. Королівство кривих дзеркал.
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12.01.2023 17:41 Ответить
То ніби забороняли для рейтингу, а так ОПЗЖ брати по крові, чи з якої радості в ОП татаров, єрмак, демченко, смірнов? Вони потрібні у Верховній Радщі, а не на фронті. Тут збагачуються "слуги" при голосуванні. А ви не забувайте хто мародер, вам же Беня і його ***** мойсея давно сказали.
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12.01.2023 20:42 Ответить
"И дым отечества нам сладок и приятен..."
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12.01.2023 17:43 Ответить
Шавки могли повернутися лише якщо їм дозволили в москві.

Ракетних обстрілів більше не буде??
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12.01.2023 17:46 Ответить
А что им бояться ? Скоро , наверное , Янукович с Азировым пожалуют .
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12.01.2023 17:46 Ответить
2-х голосів не вистачає при голосуванні....АраХАМІЯ вміє рахувати!!!!
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12.01.2023 17:48 Ответить
отримали гарантії безпеки
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12.01.2023 17:50 Ответить
дайте орден. заслужили не менше ніж лисий
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12.01.2023 18:02 Ответить
Цікаво , а та 3.14зда , яка стрибала в Куршевелі під музичку - ї..ш їх Вова , теж вже повернулась .? **** ще та .. Їй там почали писати - де твоя совість , мовляв , так вона у відповідь почала викладати ще більше фоток зі своїми оргіями на курортах .
Я ж говорив , вона навмисно тролить українців .. Будь воно здраве , гуляло б собі тихенько , не привертало б уваги ,, а ця тварина навмисно і показово дратує люд .
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12.01.2023 18:18 Ответить
Повісить, втопить, чи просто пристрелить? Ваші варіанти відповіді???
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12.01.2023 18:19 Ответить
если продажная власть движется не в том направлении и делает двойные пируэты - "и вашим и нашим", нужно самим организовывать ликвидацию откровенных врагов Украини
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12.01.2023 18:26 Ответить
зачем? будут УБД получать?
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12.01.2023 18:28 Ответить
💯
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12.01.2023 18:43 Ответить
Звісно, будуть. І компенсацію за знищене житло.
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12.01.2023 19:19 Ответить
комисионно ....думаю дадут, найдутся очень секретные деликатные основания. У меня всьо
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12.01.2023 19:33 Ответить
Як кажуть у Одесі..шо можно взять с каздла.,?.ни молока них мняса, один Вонизм...🦍фьюююю...👹
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12.01.2023 18:45 Ответить
Батальон Монако прибув на ротацію до ВР. Чи може за нагородами та відзнаками?
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12.01.2023 19:04 Ответить
Та всяко бывает. Приехали не зря. Могут и инфу вдруг вбросить реальную по прошлой жизни кое кого что при власти сегодня. Как вариант. Но ситуация уже давно такая у нас. По классике жанра войны или революции. Олигархов плодит верхушка власти, а на гильотину тянет их народ. И тех и других. Пора! Другого шанса не будет у нас.
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12.01.2023 19:09 Ответить
ну не воевать же конечно вернулись- бабло пилить естественно
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12.01.2023 19:57 Ответить
Значить впевнені всі ці переслідування чергові імітації боротьби з колаборантам...
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12.01.2023 22:14 Ответить
Лучшие из лучших.
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12.01.2023 22:15 Ответить
Відразу під руки і в ... Бахмут.
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12.01.2023 22:39 Ответить
Батальон "Монако" будут на Бахмут перебрасывать штоле ?
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12.01.2023 22:56 Ответить
Не знаю какая есть информация у журналиста УП Ткача у меня есть понимание того что есть такой персонаж - хороший друг Левочкина Андрей Кравец (сын которого Владимир Кравец первый заместитель главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений) которого видели на встрече с Арахамией в ресторане Ишак, а до этого Арахамия был на встрече с Фирташем, а Фирташ это друг Левочкина. В общем Арахамия и Ермак не тронут ни Столара ни Абрамовича (заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) так как эти фигуры под Левочкиным, в футболе есть топы по типу Месси и др, так вот Левочкин это Месси в схемах с офшорами вы там и себя не найдете хоть и владелец, налогами, с фондами ценными бумагами, конверт центры, ну и самое главное у него есть компромат на многих в нашем борделе. Не верю что их оставят без мандатов
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12.01.2023 23:38 Ответить
 
 