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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) конкурс (1128) тестирование (491)

Ошибки в тестах для кандидатов на директора НАБУ не повлияли на результат, - комиссия по проведению конкурса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

набу

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины признала, что в вопросах тестирования на знание кандидатами законодательства были ошибки, но не считает их количество существенным.

Об этом говорится в публикации на фейсбук-странице органа, передает Цензор.НЕТ.

"Перечень вопросов тестирования был утвержден и обнародован за 2 недели до проведения тестирования, то есть на неделю раньше, чем этого требовали правила проведения конкурса. Все кандидаты имели возможность ознакомиться с вопросами заблаговременно.

Кандидаты, участвующие в конкурсе, или другие лица, следящие за проведением конкурса, имели возможность обратить внимание комиссии на некорректные или дискуссионные вопросы теста для ответного реагирования. Таких обращений комиссия не получила. Первая жалоба поступила (через) 9 минут после того, как первая группа кандидатов должна была начать тестирование", – объясняют в комиссии.

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После прохождения тестирования все кандидаты могли посмотреть перечень вопросов, какие у них были, какие ответы они предоставили и засчитала ли система этот ответ как правильный или нет.

"На заседании комиссии, состоявшемся 30 декабря 2022 года, был установлен трехдневный срок для подачи запросов или жалоб кандидатами о результатах тестирования на знание законодательства.

7 кандидатов обратились с жалобами или запросами. Все жалобы/запросы были переведены на английский язык и направлены членам конкурсной комиссии. Рабочая группа комиссии предоставила всю исходящую информацию для членов конкурсной комиссии для надлежащей оценки жалоб/запросов и принятия соответствующих решений.

В результате рассмотрения жалоб было добавлено 2 балла одному кандидату и один балл другому кандидату. В остальных случаях – отсутствуют основания для изменения количества баллов. Важно, что эти изменения не повлияли на список из 50 кандидатов, которые допускаются на следующий этап конкурса - тестирование общих способностей.

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Кроме того, по результатам рассмотрения жалоб было установлено наличие ошибок в 4 вопросах из 2679 тестирования, что составляет 0,15%.

Конкурс является многоуровневым, сложным для всех участников и проходит во время войны. Комиссия работает оперативно и открыто, чтобы обеспечить рассмотрение всех запросов, действовать в соответствии с правилами проведения конкурса и быть прозрачной в своей работе.

Все кандидаты, подавшие жалобы или запросы, получают персональный письменный ответ комиссии на электронную почту", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 и 30 декабря 2022 г. состоялось анонимное тестирование на знание законодательства кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Бывший руководитель управления по спецрасследованиям и делам Майдана, военный, кандидат на директора НАБУ Сергей Горбатюк подал три жалобы в комиссию по избранию директора НАБУ из-за ошибок в тестах.
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Топ комментарии
+11
Щось з країною не те, як що помилки в законотворчості не вважаються чим то важливим
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12.01.2023 17:35
+9
А ось кількість занесеного БАБЛА суттєво вплинула на ці результати.
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12.01.2023 17:36
+7
Звичайно не вплинуло, бо нах ті тести потрібні, якщо з ОПи вже давно все порішали?
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12.01.2023 17:47
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Щось з країною не те, як що помилки в законотворчості не вважаються чим то важливим
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12.01.2023 17:35 Ответить
Те ж саме як Луценко, Катерина Рожкова чи ще якийсь олігархічний штик.
Державників як таких в нас і не завелось... Кушнарев як приклад...
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12.01.2023 18:31 Ответить
та все не так, бо все знаходиться під впливом олігархів, а з початком війни вони, курви, тільки підсилюють свій вплив. і москалів це цілком влаштовує, бо олігархія не дасть нам розвиватися і змусить ще 30 років тупцяти на місці в олігархічному лайні, проте з демократичними гаслами, а там....(не митьем так катаньем)
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12.01.2023 21:17 Ответить
Які ще "помилки в законотворчості", святий Осірісе, що за діч ви пишете?)
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12.01.2023 21:19 Ответить
ТОЧНО???? Не вплинуло? А я щось думаю, що вплинуло!!! І я не один так думаю
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12.01.2023 17:36 Ответить
лол.
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12.01.2023 17:36 Ответить
А ось кількість занесеного БАБЛА суттєво вплинула на ці результати.
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12.01.2023 17:36 Ответить
А скарги Горбатюка розглянули чи просто "піздеж?"?
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12.01.2023 17:39 Ответить
КОМІСІЯ.... Ви спите спокійно після "висновків"?
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12.01.2023 17:41 Ответить
Звичайно не вплинуло, бо нах ті тести потрібні, якщо з ОПи вже давно все порішали?
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12.01.2023 17:47 Ответить
Якщо кількість помилкових питань дійсно незначна, такі питання потрібно виключити з оцінювання. Таким чином всі будуть в рівних умовах.
Тож головне питання відбору не в цьому… будемо бачити «трійку» фіналістів, стане зрозуміліше.
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12.01.2023 17:51 Ответить
та скоріш за все кунсткамера від ОПи, як завжди, їм же всюди треба своїх людей, що ми й далі тільки сльози ковтали, а ця наволоч наживалася, їм не дурно мп і совок так близьки, для них саме це - ідеал.
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12.01.2023 17:54 Ответить
Саме так, якщо минуле хобіти забувають їм олігархія швидко нагадує де їх місце... (тлумачення "изТор і я" забувається - вона повторюється)

Але це спіраль... на витку якою з кожним разом наша нація втрачає 25% народонаселення та 30-50% якості... Раніше кожного манкурта знали та обпльовувавли, вбивали... Зараз Ермак (раніше Медведчук) гарний лакмус на сили самозахисту нації... Причини? А чому ще б НКВС по лісам ОУН бити до сих пір? Як он з Сашком Білим... (це відповідь на питання чому "попросили" авакяна піти з посади: щоб не був червоною ганчіркою та подразником)
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12.01.2023 18:40 Ответить
-ви обісрались
- це гівно, воно ні на що не впливає, з ним навіть тепліше
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12.01.2023 18:04 Ответить
Пусть эта комиссия проведёт беседу с налоговой службой Украины и пояснит им, что (по аналогии) описки, неточности, ошибки, неполное оформление документов и т.п., которые не влияют на налогообложение не могут быть основанием для начисления штрафов !
А то получается, что предприниматель/бизнесмен за малейшую оплошность (задержку регистрации, описку, оплату налогов и т.п. ) сразу получает штраф и санкции, а те, кто их контролирует могут не переживать за нарушение законодательства, порядка, правил.....
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12.01.2023 18:13 Ответить
А як ви хотіли? Закони в нашій країні писані не для них а для вас, звідси й така реакція на помилки в тестуванні.
І поки у нас не лінчують хоча б одного продажного суддю, адвоката чи прокурора або не спалять разом з усім нажитим "непосильною" працею про справедливі покарання злочинців можна тільки мріяти і ніякі *****, САПи та ДиБілоРи з Антикорозійним судом нічого не змінять а будуть використовуватись як не олігархами то владою як це маємо зараз.
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12.01.2023 19:31 Ответить
Тобто конкурсна комісія не в змозі навіть правільно поставити запитання, і сформулювати правільні відповіді!

"А судді хто" (рука-лице!)?
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12.01.2023 19:58 Ответить
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13.01.2023 05:29 Ответить
конкурсна комісія є "відмінниками трускавецького аніверситету", нічого дивуватись.
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13.01.2023 07:33 Ответить
 
 