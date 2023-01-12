Ошибки в тестах для кандидатов на директора НАБУ не повлияли на результат, - комиссия по проведению конкурса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины признала, что в вопросах тестирования на знание кандидатами законодательства были ошибки, но не считает их количество существенным.
Об этом говорится в публикации на фейсбук-странице органа, передает Цензор.НЕТ.
"Перечень вопросов тестирования был утвержден и обнародован за 2 недели до проведения тестирования, то есть на неделю раньше, чем этого требовали правила проведения конкурса. Все кандидаты имели возможность ознакомиться с вопросами заблаговременно.
Кандидаты, участвующие в конкурсе, или другие лица, следящие за проведением конкурса, имели возможность обратить внимание комиссии на некорректные или дискуссионные вопросы теста для ответного реагирования. Таких обращений комиссия не получила. Первая жалоба поступила (через) 9 минут после того, как первая группа кандидатов должна была начать тестирование", – объясняют в комиссии.
После прохождения тестирования все кандидаты могли посмотреть перечень вопросов, какие у них были, какие ответы они предоставили и засчитала ли система этот ответ как правильный или нет.
"На заседании комиссии, состоявшемся 30 декабря 2022 года, был установлен трехдневный срок для подачи запросов или жалоб кандидатами о результатах тестирования на знание законодательства.
7 кандидатов обратились с жалобами или запросами. Все жалобы/запросы были переведены на английский язык и направлены членам конкурсной комиссии. Рабочая группа комиссии предоставила всю исходящую информацию для членов конкурсной комиссии для надлежащей оценки жалоб/запросов и принятия соответствующих решений.
В результате рассмотрения жалоб было добавлено 2 балла одному кандидату и один балл другому кандидату. В остальных случаях – отсутствуют основания для изменения количества баллов. Важно, что эти изменения не повлияли на список из 50 кандидатов, которые допускаются на следующий этап конкурса - тестирование общих способностей.
Кроме того, по результатам рассмотрения жалоб было установлено наличие ошибок в 4 вопросах из 2679 тестирования, что составляет 0,15%.
Конкурс является многоуровневым, сложным для всех участников и проходит во время войны. Комиссия работает оперативно и открыто, чтобы обеспечить рассмотрение всех запросов, действовать в соответствии с правилами проведения конкурса и быть прозрачной в своей работе.
Все кандидаты, подавшие жалобы или запросы, получают персональный письменный ответ комиссии на электронную почту", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 и 30 декабря 2022 г. состоялось анонимное тестирование на знание законодательства кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Бывший руководитель управления по спецрасследованиям и делам Майдана, военный, кандидат на директора НАБУ Сергей Горбатюк подал три жалобы в комиссию по избранию директора НАБУ из-за ошибок в тестах.
Пожалуйста, подождите...
Державників як таких в нас і не завелось... Кушнарев як приклад...
Тож головне питання відбору не в цьому… будемо бачити «трійку» фіналістів, стане зрозуміліше.
Але це спіраль... на витку якою з кожним разом наша нація втрачає 25% народонаселення та 30-50% якості... Раніше кожного манкурта знали та обпльовувавли, вбивали... Зараз Ермак (раніше Медведчук) гарний лакмус на сили самозахисту нації... Причини? А чому ще б НКВС по лісам ОУН бити до сих пір? Як он з Сашком Білим... (це відповідь на питання чому "попросили" авакяна піти з посади: щоб не був червоною ганчіркою та подразником)
- це гівно, воно ні на що не впливає, з ним навіть тепліше
А то получается, что предприниматель/бизнесмен за малейшую оплошность (задержку регистрации, описку, оплату налогов и т.п. ) сразу получает штраф и санкции, а те, кто их контролирует могут не переживать за нарушение законодательства, порядка, правил.....
І поки у нас не лінчують хоча б одного продажного суддю, адвоката чи прокурора або не спалять разом з усім нажитим "непосильною" працею про справедливі покарання злочинців можна тільки мріяти і ніякі *****, САПи та ДиБілоРи з Антикорозійним судом нічого не змінять а будуть використовуватись як не олігархами то владою як це маємо зараз.
"А судді хто" (рука-лице!)?