Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским по поводу гуманитарного коридора
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Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в четверг анонсировал телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским и российским визави Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", слова Шерефа Малкоча приводит издание Milliyet.
Турецкий омбудсмен сообщил журналистам, что обратился к Эрдогану с просьбой поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Он сказал, что президент Турции приветствовал эту просьбу.
"Если мы сможем достичь успеха после такой встречи, если мы сможем достичь успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из самых значимых аспектов этой встречи", - добавил Малкоч, имея в виду встречу омбудсменов Украины и России в Анкаре.
Он добавил, что администрация турецкого президента уже начала необходимую работу для создания гуманитарного коридора.
"Хотел бы объявить, что наш президент проведет телефонный разговор и с господином Зеленским, и с господином Путиным сегодня или завтра по этому вопросу. После этого - дело за нами. Будем вместе координировать", - сказал омбудсмен Турции.
Накануне Эрдоган заявил, что Турция поддерживает открытие гуманитарного коридора для тех, кто получил ранения в войне России против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Дякуємо турецькій стороні за зерновий коридор, але казати таке, ну це зовсім на голову не налазить.
Тепер буде вимагати, в обмін на чергову «перемогу» від зеленського.
І всі гниди будуть тявкати, як це чудово!
Тобто пораненими у Росії? Що бойові дії відбуваються не території росії ?Чи в Анкарі визнають окуповані українські території російськими?
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Олег Царев
сегодня в 9:00
Турция рассчитывает при посредничестве Анкары открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
Надо сказать, что такой коридор уже есть - между Запорожьем и Мелитополем, и работает он без помощи Турции. Пропускной пункт Васильевка. Работает с перебоями, со сложными, постоянно меняющимися правилами пересечения, людей, бывало, обстреливали, но работает. Это единственный пропускной пункт, где можно напрямую попасть из России в Украину и наоборот.
Россия - страна номер один, куда перебираются беженцы с Украины. Этот факт разбивает напрочь аргументы наших противников, что Россия - агрессор. К агрессору за помощью не бегут. За помощью обращаются к своим. Мне кажется, наша российская власть должна делать все, чтобы этот народный коридор в Васильевке продолжал работать. Мы должны помогать своим. И чужие нам тоже не нужны. Пусть уезжают по этому коридору.
Помню, сколько сил стоило отстоять этот коридор. И мы это сделали вместе. Отдельное спасибо блогерам, которые тогда поднимали эту тему, ну и, конечно, моим подписчикам. Мы молодцы!