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Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским по поводу гуманитарного коридора

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в четверг анонсировал телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским и российским визави Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", слова Шерефа Малкоча приводит издание Milliyet.

Турецкий омбудсмен сообщил журналистам, что обратился к Эрдогану с просьбой поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Он сказал, что президент Турции приветствовал эту просьбу.

"Если мы сможем достичь успеха после такой встречи, если мы сможем достичь успеха во взаимном обмене ранеными в России или Украине, обмене детьми или женщинами, это будет одним из самых значимых аспектов этой встречи", - добавил Малкоч, имея в виду встречу омбудсменов Украины и России в Анкаре.

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Он добавил, что администрация турецкого президента уже начала необходимую работу для создания гуманитарного коридора.

"Хотел бы объявить, что наш президент проведет телефонный разговор и с господином Зеленским, и с господином Путиным сегодня или завтра по этому вопросу. После этого - дело за нами. Будем вместе координировать", - сказал омбудсмен Турции.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция поддерживает открытие гуманитарного коридора для тех, кто получил ранения в войне России против Украины.

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Топ комментарии
+12
Вже домовлялись з москлотою про Іловайський коридор. Знаємо що це за потвори.
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12.01.2023 18:29
+6
Ердоган вже проводив евакуацію мусульман з Маріуполя ...
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12.01.2023 18:32
+6
"...обмін дітьми та жінками..." що це за маячня? Ми що в бєлгородє угнали в полон (як це зробили кацапи) їхніх жінок та дітей..? Правильно казати "повернення кацапами вкрадених наших жінок і дітей".
Дякуємо турецькій стороні за зерновий коридор, але казати таке, ну це зовсім на голову не налазить.
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12.01.2023 18:34
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Вже домовлялись з москлотою про Іловайський коридор. Знаємо що це за потвори.
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12.01.2023 18:29 Ответить
Ердоган вже проводив евакуацію мусульман з Маріуполя ...
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12.01.2023 18:32 Ответить
и пустить его по этому коридору на его открытии первым, пройти от начала и до конца.
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12.01.2023 18:29 Ответить
Домовлятись з х*йлом, це як малювати водою - висохло й нема...
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12.01.2023 18:30 Ответить
кому шо ,а Ердогану -ґешефт
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12.01.2023 18:31 Ответить
"...обмін дітьми та жінками..." що це за маячня? Ми що в бєлгородє угнали в полон (як це зробили кацапи) їхніх жінок та дітей..? Правильно казати "повернення кацапами вкрадених наших жінок і дітей".
Дякуємо турецькій стороні за зерновий коридор, але казати таке, ну це зовсім на голову не налазить.
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12.01.2023 18:34 Ответить
***** щось терміново потрібне!
Тепер буде вимагати, в обмін на чергову «перемогу» від зеленського.
І всі гниди будуть тявкати, як це чудово!
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12.01.2023 18:46 Ответить
чого *********?)) для ердогана це номінальні речі...
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12.01.2023 19:31 Ответить
По тому коридору опзжшиків разом із "сн" відправити на*уй! Ну ще попів із мп.
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12.01.2023 18:54 Ответить
у взаємному обміні пораненими в Росії або Україні, Джерело: https://censor.net/ua/n3392938
Тобто пораненими у Росії? Що бойові дії відбуваються не території росії ?Чи в Анкарі визнають окуповані українські території російськими?
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12.01.2023 18:56 Ответить
що таке так званий "гуманітарний коридор" ( з точки зору ворога) і на кого він в дійсності працює ?

----

Олег Царев

сегодня в 9:00



Турция рассчитывает при посредничестве Анкары открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Надо сказать, что такой коридор уже есть - между Запорожьем и Мелитополем, и работает он без помощи Турции. Пропускной пункт Васильевка. Работает с перебоями, со сложными, постоянно меняющимися правилами пересечения, людей, бывало, обстреливали, но работает. Это единственный пропускной пункт, где можно напрямую попасть из России в Украину и наоборот.

Россия - страна номер один, куда перебираются беженцы с Украины. Этот факт разбивает напрочь аргументы наших противников, что Россия - агрессор. К агрессору за помощью не бегут. За помощью обращаются к своим. Мне кажется, наша российская власть должна делать все, чтобы этот народный коридор в Васильевке продолжал работать. Мы должны помогать своим. И чужие нам тоже не нужны. Пусть уезжают по этому коридору.

Помню, сколько сил стоило отстоять этот коридор. И мы это сделали вместе. Отдельное спасибо блогерам, которые тогда поднимали эту тему, ну и, конечно, моим подписчикам. Мы молодцы!
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12.01.2023 19:17 Ответить
цинічна безпринципна потвора...
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12.01.2023 19:29 Ответить
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12.01.2023 20:09 Ответить
Ердоган назначен Западом для переговоров с пукиным в качестве психиатра. Но конечно параллельно у него своя игра.
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12.01.2023 22:18 Ответить
 
 