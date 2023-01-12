ВСУ поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и техники и 3 склада боеприпасов противника

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 января 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются триста двадцать третьих сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, все по мирным городам (Константиновка, Краматорск и Запорожье), а также 12 авиационных ударов. Совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.

Противник и дальше основные усилия сосредотачивается на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.

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На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрелечье, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки Харьковщины и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

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На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времевка и Вольное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным обстрелам подверглись пригород и самом город Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией".

Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов", - говорится в сообщении.