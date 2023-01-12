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Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, используя для этого отряды вагнеровцев и регулярных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск", - написала она.
Маляр подчеркнула, что украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.
Топ комментарии
+15 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.01.2023 19:46
+12 stels400
показать весь комментарий12.01.2023 19:39
+6 Vitaly Korshik
показать весь комментарий12.01.2023 19:40
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"пан арестович предложил дебаты стрелкову.
....Официально заявляю, что дискутировать с паном Арестовичем не намерен.... Арестович что-то попутал: это У КРЕМЛЯ ОН ЧИСЛИЛСЯ В УВАЖАЕМЫХ ПАРТНЕРАХ. Но не у меня...." (С) )))
ну теперь только дуэль на вог-ах или рпг!!! ))))
Тому нам потрібно втримати Соледар і Бахмут всю цю ділянку фронту.Хлопцям направити максимальну підтримку.І спрямувати як арту, так і все що ми можемо.Ми не можемо дати їм зайняти цю ділянку.Якщо ми витримаємо ми поховаємо залишки всього їх реально боєздатного мобілізаційного ресурсу цієї хвилі.Бо наступна хвиля вже буде не лайно там реально вже підуть все гівно яке можливе яке стане добривом сходу.Зараз саме йде переломний момент війни.Втримаємо тоді зможемо лупити і гнати їх.