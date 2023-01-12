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Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, используя для этого отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск", - написала она.

Маляр подчеркнула, что украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.

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Топ комментарии
+15
ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ....УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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12.01.2023 19:46
+12
Ситуація наступна.Зараз пре в русні все що в них є тої хвилі що вони мобілізували.Все лайно по ланках військ.Їм важливо до кінця січня встигнути захопити Соледар.Втрати там просто все що в них є.Там лягають всі їх орки.Так от важливо з однієї причини наступна хвиля мобілізованих на підході.Ця що була фактично розгромлена, частина що зосталася вся кидається на прорив, щоб прорвати нашу оборону.Вони всі подохнуть ,але саме нова хвиля розрахунок що підтримує ту хвилю гівна що вони кинули.Саме тому так вони пруть не дивлячись на втрати.Є час який вони можуть щось зробити.Якщо не встигнуть всіх орків завалять і не зможе нова хвиля підтримати наступ.
Тому нам потрібно втримати Соледар і Бахмут всю цю ділянку фронту.Хлопцям направити максимальну підтримку.І спрямувати як арту, так і все що ми можемо.Ми не можемо дати їм зайняти цю ділянку.Якщо ми витримаємо ми поховаємо залишки всього їх реально боєздатного мобілізаційного ресурсу цієї хвилі.Бо наступна хвиля вже буде не лайно там реально вже підуть все гівно яке можливе яке стане добривом сходу.Зараз саме йде переломний момент війни.Втримаємо тоді зможемо лупити і гнати їх.
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12.01.2023 19:39
+6
Краще хай скаже пані Малярде - речник МО - де зимова форма і взуття для ЗСУ? - , ви забеспечте ЗСУ всім необхідним , а ЗСУ самі за себе все скажуть, - чи-що влада думає що в окопах при мінус 18 градусів - це одне і теж що в теплих кабінетах?
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12.01.2023 19:40
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абдрестович вступает в бой ))) но стрелков сразу же всругался и дал в зад ))
"пан арестович предложил дебаты стрелкову.
....Официально заявляю, что дискутировать с паном Арестовичем не намерен.... Арестович что-то попутал: это У КРЕМЛЯ ОН ЧИСЛИЛСЯ В УВАЖАЕМЫХ ПАРТНЕРАХ. Но не у меня...." (С) )))
ну теперь только дуэль на вог-ах или рпг!!! ))))
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12.01.2023 19:21 Ответить
Ситуація наступна.Зараз пре в русні все що в них є тої хвилі що вони мобілізували.Все лайно по ланках військ.Їм важливо до кінця січня встигнути захопити Соледар.Втрати там просто все що в них є.Там лягають всі їх орки.Так от важливо з однієї причини наступна хвиля мобілізованих на підході.Ця що була фактично розгромлена, частина що зосталася вся кидається на прорив, щоб прорвати нашу оборону.Вони всі подохнуть ,але саме нова хвиля розрахунок що підтримує ту хвилю гівна що вони кинули.Саме тому так вони пруть не дивлячись на втрати.Є час який вони можуть щось зробити.Якщо не встигнуть всіх орків завалять і не зможе нова хвиля підтримати наступ.
Тому нам потрібно втримати Соледар і Бахмут всю цю ділянку фронту.Хлопцям направити максимальну підтримку.І спрямувати як арту, так і все що ми можемо.Ми не можемо дати їм зайняти цю ділянку.Якщо ми витримаємо ми поховаємо залишки всього їх реально боєздатного мобілізаційного ресурсу цієї хвилі.Бо наступна хвиля вже буде не лайно там реально вже підуть все гівно яке можливе яке стане добривом сходу.Зараз саме йде переломний момент війни.Втримаємо тоді зможемо лупити і гнати їх.
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12.01.2023 19:39 Ответить
Краще хай скаже пані Малярде - речник МО - де зимова форма і взуття для ЗСУ? - , ви забеспечте ЗСУ всім необхідним , а ЗСУ самі за себе все скажуть, - чи-що влада думає що в окопах при мінус 18 градусів - це одне і теж що в теплих кабінетах?
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12.01.2023 19:40 Ответить
Я смотрел Фото , кругом они обеспечены
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12.01.2023 19:47 Ответить
сколько вижу военных в городе всегда удивляюсь с их экипировки, я такой никогда не видел, так что не надо...
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12.01.2023 20:20 Ответить
как говорит Галина Кондратьевна - "оркам не стоит даже рыпаться !"
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12.01.2023 19:46 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ....УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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12.01.2023 19:46 Ответить
Эх, проспала разведка, накопление сил и боеприпасов, на Бахмутском направлении. И никто из зарубежных военных не подсказал, а ведь они тоже проводят мониторинг военных действий. Это без упрека, просто констатация факта.
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12.01.2023 20:08 Ответить
Британская разведка в первых числах предупреждала.
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12.01.2023 20:40 Ответить
Українські військові мужньо захищають міста Соледар і Бахмут, а який толк від маляр? Чи вона думає, якщо наділа військову форму і займає посаду заступника міністра, то захищає наші передові рубежі? Краще посаду звільнити для таких генералів як Марченко, Павловський, чи Татьяни Чорновіл.
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12.01.2023 20:29 Ответить
Чим ще займається ця жінка?
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12.01.2023 22:32 Ответить
 
 