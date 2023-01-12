Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр

Российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, используя для этого отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск", - написала она.

Маляр подчеркнула, что украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.

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