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В Луганской области в районе Стельмаховки и Кременной армия РФ продолжает контрнаступательные действия, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремінна

В Луганской области в районе Стельмаховки и Кременной армия РФ продолжает вести контрнаступательные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона Суспільного представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"У Кременной много дней подряд пытаются проводить контрнаступательные действия. В частности, в эти сутки в районе Стельмаховки и Кременной. Однако в очередной раз они потерпели неудачу, потеряв при этом 69 убитыми и 92 раненых, двое попали в плен. Были попытки и предыдущие в районе Площанки, Краснопоповки, они пытались контратаковать", - отмечает спикер.

Череватый отметил, что все эти штурмы заканчивались неудачей для российских оккупантов.

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Топ комментарии
+16
а позвонила первой ....
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12.01.2023 19:37
+13
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12.01.2023 19:36
+12
Пригожин - опущенний. Хто ще сумнівається, що узкій народ - це народ-підарас?
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12.01.2023 19:42
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Першим подзвонив кабздон .
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12.01.2023 19:34 Ответить
а позвонила первой ....
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12.01.2023 19:37 Ответить
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12.01.2023 20:21 Ответить
А може просто дать 3.14зды?
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12.01.2023 22:25 Ответить
от вы ж не внимательный какой))
поздно...оно уже сдохло !!!
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12.01.2023 22:32 Ответить
Конешно,ваши фото устрашающие, вы шо такой кровожадный?
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12.01.2023 22:30 Ответить
та не...савсем наабарот... просто так логическая цепочка выстроилась - оно дэнээровское)))) хотело жениться на первой хто позвонит... и сдохло...значит?...хто первой ему позвонила? на ком оно оженилось? ))))) а вы мне сразу кровожадность в упрек)))))
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12.01.2023 22:34 Ответить
Памяти Нестора Махно/на ЮТБ
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14.01.2023 12:39 Ответить
Надо же - у козлов есть свой Ваня! 🐐
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13.01.2023 14:11 Ответить
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12.01.2023 19:36 Ответить
Пригожин - опущенний. Хто ще сумнівається, що узкій народ - це народ-підарас?
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12.01.2023 19:42 Ответить
Немає узкого народу. Як і нації такої немає. Це стадо осколків різних племен, які не пам'ятають свого походження і тим паче мови.
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12.01.2023 20:07 Ответить
Это всё вместе. Стая опущенных племен.
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12.01.2023 20:34 Ответить
А Гайдай уже несколько месяцев брал Кременную, уже вот-вот, ещё чуть-чуть! Теперь у кацапов там "контр"наступление, чем теперь Гайдаю привлекать к себе внимание?
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12.01.2023 22:09 Ответить
 
 