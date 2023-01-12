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Финляндия присоединится к передаче Украине танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи, - Ниинисте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

леопард,leopard

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине, потребуется также участие Финляндии", - сказал он.

По словам Ниинисте, Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков, поскольку сама имеет общую границу с Россией и пока еще не является членом НАТО.

Читайте также: Финляндия еще не приняла решение о передаче Украине танков

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
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Топ комментарии
+3
Юху, леопардів багато не буває 🇫🇮🇺🇦 💪
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12.01.2023 20:45
+3
Кацапи, ваше м'ясо тепер буде в пил, разом з металобрухтом. Скільки б його не було. Бо в руках Воїнів і палиця стріляє влучно, гучно, чітко і безперспективно для цілі.
Гойда?
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12.01.2023 20:53
+3
Все впирається в Германію яка тормозить не тільки зі своєю допомогою, але й не надає дозвіл для передачі танків іншими країнами.
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12.01.2023 21:31
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12.01.2023 20:36 Ответить
Жиденько как-то. А забыцайте лучше что-нибудь забавненькое про "брасацца асфальтам".
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12.01.2023 20:43 Ответить
Скажите, а как вы переехали в Канаду?
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12.01.2023 21:26 Ответить
Знову "якщо" ... Смішно.
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12.01.2023 20:40 Ответить
Юху, леопардів багато не буває 🇫🇮🇺🇦 💪
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12.01.2023 20:45 Ответить
Чуваки, вас ще до НАТО не взяли (і не візьмуть скоро). А ви вже танками розкидуєтесь
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12.01.2023 20:52 Ответить
Кацапи, ваше м'ясо тепер буде в пил, разом з металобрухтом. Скільки б його не було. Бо в руках Воїнів і палиця стріляє влучно, гучно, чітко і безперспективно для цілі.
Гойда?
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12.01.2023 20:53 Ответить
А що створення "коаліції" вже всьо?
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12.01.2023 21:09 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм нападал на советское говно три раза...30 Ноября 1939 года...25 июня 1941 года и в августе 1944 года...
Три раза мавзолейные Обезьяны Сралина хотели сделать из Финляндии Мавзолейное стадо баранов...
Маршал Финляндии Маннергейм обосрал Сралина Три раза...🤣
Мировая революция чЛенина Сралина сдохла медным тазом 🦍😝😝
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12.01.2023 21:28 Ответить
При первой агрессий СССР против Финляндий , красные мечтали захватить к дню рождения Сталина 18 декабря . Даже построили монумент у входа в ВДНХА .... 16 республике в составе СССР.... но красныий фашизм потепел крах в своих влажных мечтах.
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24.01.2023 21:41 Ответить
Все впирається в Германію яка тормозить не тільки зі своєю допомогою, але й не надає дозвіл для передачі танків іншими країнами.
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12.01.2023 21:31 Ответить
ось тому і треба мати свій ВПК, бо допоки створять спільний проект, да поки Німеччину умовлятимуть. Правда, якщо ми насправді будемо розвивати свій ВПК (а ми не можемо тільки його розвивати, економіка теж має розвиватися і багато чого іншого бо все залежить одне від другого), нам не вистачить на олігархів і корупціон....чорт, на дороги. А як би подалати корупцію і олігархію нам на все би вистачало, і на дороги в тому числі.
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12.01.2023 21:39 Ответить
Шольц впал в ступор и спрятался под корягу. Надо его срочно оттуда достать и дать пенделя для разгона.
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12.01.2023 22:28 Ответить
Конечно спасибо и Финляндии за поддержку, но пока это только разговоры
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12.01.2023 22:48 Ответить
Сложно открыть устав ООН и посмотреть, что жертва агрессии имеет право на самооборону, при чем как индивидуальную, так и коллективную (статья 51)? Какие ещё этим европейским тормозам нужны "проекты", чтобы защитить не только Украину, но и себя в такой способ? И прошу, не надо мне писать, что я неблагодарный. Просто бесит эта продажная и ссыкливая политика - шаг вперёд и два назад, пока наши войны всю Европу защищают от нелюдей
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12.01.2023 23:02 Ответить
Да коли вже? Задовбали ці гойдалки:
* не виключає надання Україні танків Леопард2;
* розгяне можливість надання Україні танків Леопард2;
*надасть Україні танкі Леопард2;
* надасть Україні танки Леопард2, якщо..
* не надасть Україні танки Леопард2.
І по новому. І це не тільки про Фінляндію. Час іде і Україна платить дорогу ціну за спокій Європи
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13.01.2023 01:36 Ответить
 
 