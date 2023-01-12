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Лубинец о переговорах с Москальковой: Впервые российская сторона уехала с предложениями, которые мы обсуждали предварительно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что на переговорах с его российской коллегой Татьяной Москальковой "прорыва нет", но работа началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Впервые российская сторона уехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. Прорыва нет, но по крайней мере началась техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, когда считавшиеся погибшими наши граждане и герои российская сторона подтвердила живыми - 23 наших парня. Это огромный позитив", – сказал он в эфире национального телемарафона, комментируя промежуточные результаты переговоров с российской стороной.

По его словам, также обсуждался вопрос гражданских, фактически с 2014 года находящихся в плену в РФ.

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"У нас есть отдельный список людей, которые с 2014-го были взяты в плен РФ на территории Донецкой, Луганской области. Отдельный список – пленники Кремля. Это 158 граждан Украины, большинство из которых - это представители крымскотатарского народа", - рассказал украинский омбудсмен.

Лубинец также сообщил, что, по разным данным, до 20 тысяч человек РФ задержала на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

"Эти граждане РФ трактуются как комбатанты. Это бывшие военные, это бывшие правоохранители, волонтеры, проукраинские активисты. Их массово РФ задержала на территории Киевской области, Сумской, Харьковской и продолжает задерживать на временно оккупированных территориях. Это огромный спектр вопросов. РФ впервые согласилась принять списки и проработать их - (ответить) где кто находится. И разные варианты их возвращения мы обсуждали", - сообщил он.

Напомним, 11 января уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Турции. Состоялись три раунда переговоров.

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Топ комментарии
+2
Утилизируют еще 100к кацапов, еще зговорчевее станут
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12.01.2023 22:12
+2
Не переговори-а перемовини...
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12.01.2023 22:14
+2
щось знов у кацапів не склалось
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12.01.2023 22:24
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Ух ти, хороша росія
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12.01.2023 22:02 Ответить
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12.01.2023 22:05 Ответить
уповноважена з прав повинностей рабів РФ Тетяня Москалькова
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12.01.2023 22:06 Ответить
Самая чмошная организация.
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12.01.2023 22:32 Ответить
Утилизируют еще 100к кацапов, еще зговорчевее станут
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12.01.2023 22:12 Ответить
Не переговори-а перемовини...
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12.01.2023 22:14 Ответить
І так і так.
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12.01.2023 22:28 Ответить
щось знов у кацапів не склалось
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12.01.2023 22:24 Ответить
Яка прикрість,
Більше б подібних
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13.01.2023 06:23 Ответить
Може ця ***** собі на гаагську амністію хоч попрацює?
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12.01.2023 22:31 Ответить
Классика же! Добрым словом и Хаймарсом пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом
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12.01.2023 23:53 Ответить
Самі не перевірили нормально, записали людей в списки загиблих - а тепер "відєтєлі харошиє рускіє" їм допомогли знайти цих людей. А чому мені цікаво після призначення цього шниря, пропала з інфопростору тема згвалтувань і вбивств наших жінок і дітей? Що ,апять харошиє рускіє пєрєсталі гвалтувати і вбивати ?
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13.01.2023 00:36 Ответить
Шо це чучело лубінець може вирішити??? Воно вміє лише з ківою товаришувати та кришувати контрабанду з ОРДЛО.

У лютому 2016 року Кива був звинувачений військовими в причетності до контрабанди з непідконтрольних Києву територій так званих ДНР та ЛНР, яке він здійснював разом з депутатом від БПП Дмитром Лубінцем
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13.01.2023 01:07 Ответить
Здається Зе готовить злив під вивескою "Повернемо наших людей додому", яких він доречі в полон кацапам і здав.
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13.01.2023 02:27 Ответить
 
 