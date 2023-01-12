РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13972 посетителя онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
17 010 44
Киев (24549) Метрополитен (966) переименования (705)

Киевляне проголосовали за новые названия станций метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и двух проспектов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

перейменування

Очередное электронное голосование по дерусификации и деколонизации киевской топонимики продолжалось с 4 по 11 января включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в приложении Киев Цифровой завершился опрос о новых названиях трех станций метро Киева и нескольких улиц.

Пользователи сервиса поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.

В частности, проголосовали за переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую" (76%), а "Площади Льва Толстого" - в "площадь Украинских Героев" (83%).

В то же время киевляне поддержали переименование улицы Льва Толстого в честь гетмана Павла Скоропадского.

Читайте также: В 14 областях переименовали более 7,6 тысяч топонимов, связанных с РФ, и демонтировали 28 памятников Пушкину, - Ткаченко

Чтобы избежать дублирования названий, предлагали также переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко. Это предложение киевляне не поддержали, за проголосовало только 26%.

88% участников голосования согласились с тем, чтобы бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, а проспект Освободителей получил название в честь украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств Георгия Нарбута.

Также 90% поддержали предложение дать будущей станции метро, которая должна была называться "Проспект Правды", название "Варшавская" (станция будет располагаться рядом с Варшавским жилмассивом).

Читайте также: Трудовой коллектив Киевской консерватории не захотел убрать имя Чайковского из названия
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Назвати вулицю на честь виродка омельченка - це ****** зашкварище. За правління цього вилупка було знищено історичний центр всякими гуліверами, парусами, хмарочосами у маріїнському, липська вежа і ще купа всякого архітектурного лайна. Добре, що не пройшов, бо це був би пісєц.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:31
+11
- Добродію! Як мені знайти площу Толстого?
- Треба довжину Толстого помножити на ширину Толстого! (с)
)))
показать весь комментарий
12.01.2023 22:49
+11
У меня в Сумах тоже.... улица горького стала Британской. Вот практически на ней и живу. Слава Украине, спасибо Друзьям.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Площа поняття матиматичне. Українською це майдан Л.Толстого.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:27 Ответить
Не. Площа-ринок. І так у великій кількості міст заходу України. Площа українське слово. А майдан це за совка нав'язали щоб підтримати міф що рюске більше слов'яни чим є українці.

Взагалі в козаків було слово майдан, но значило воно не площа, а те саме що і у нас означає Майдан.
показать весь комментарий
12.01.2023 23:09 Ответить
Ринковий пляц, якщо вже казати про Захід)
показать весь комментарий
13.01.2023 00:03 Ответить
Павло ТИЧИНА

* * *

На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.

Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…

На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!

На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.

1918
показать весь комментарий
13.01.2023 00:09 Ответить
Майдан (с тюрк. - «ровное, свободное место» от персидского "площадь"
показать весь комментарий
12.01.2023 23:13 Ответить
Пам'ятаю який хай підняли потвори коли московський проспект перейменували. Суки, де ви зараз?
показать весь комментарий
12.01.2023 22:29 Ответить
гордон в Украине.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:50 Ответить
і "забрити в москалі" його для покарання не вийде от же ****
показать весь комментарий
12.01.2023 23:05 Ответить
голосування щодо дерусифікації та деколонізації київської топоніміки

Колонотерапия -
очищение кишечника чистой водой, минеральной водой или водными растворами лекарственных веществ.
)))
показать весь комментарий
12.01.2023 22:31 Ответить
Ні, спирт і тількі спирт. Но може ще паленка.
показать весь комментарий
13.01.2023 07:11 Ответить
Назвати вулицю на честь виродка омельченка - це ****** зашкварище. За правління цього вилупка було знищено історичний центр всякими гуліверами, парусами, хмарочосами у маріїнському, липська вежа і ще купа всякого архітектурного лайна. Добре, що не пройшов, бо це був би пісєц.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:31 Ответить
В названии "Дружба народов" нет , по сути, ничего плохого. Только два вопроса. Каких народов и в оформлении интерьера. Но само название "Дружба народов", благодаря Московии, носит явно негативный характер. Даже фонтан на ВДНХ на Мацкве воспринимается как издевательство над суверенными государствами. Хотя и сам фонтан лишь место для купания для пьяного быдла из ВДВ Параши
показать весь комментарий
12.01.2023 22:36 Ответить
Певно, окрім рузьге інших народів не існує.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:39 Ответить
Есть. Правильное название было бы "Сотрудничество народов". Термин "дружба" в данном контексте, это манипуляция. Сотрудничество взаимовыгодное, а дружба, типа, бескорыстная тема.
показать весь комментарий
12.01.2023 23:01 Ответить
Коли чую "дружба народов", чомусь завжди згадую анекдот з пізнього дитинства про "дрючьбу народав".
показать весь комментарий
12.01.2023 23:04 Ответить
Я тут нещодавно писав, як з одним упоротим zoмбаком з рабсійського zvіринця спілкувався на Фейсбуці, ну кінчений фашистський вилупок, потім глянув у його профіль, а він закінчив інститут дружби народів на мацквє!!?
Ці перевертні у овечій шкурі, використали в своїй пропаганді, та спаплюжили, як і дружбу, так і правду, а за нею кровожерливий звір.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:41 Ответить
им. Патриса лумумбы
показать весь комментарий
13.01.2023 01:37 Ответить
от не знаю чи є вулиця.?Василя Лопати--розробника та дизайнера української гривні
показать весь комментарий
12.01.2023 22:39 Ответить
- Добродію! Як мені знайти площу Толстого?
- Треба довжину Толстого помножити на ширину Толстого! (с)
)))
показать весь комментарий
12.01.2023 22:49 Ответить
і то це буде лише площа проекції толстого. А так щоб точно математично, то лише коли шкіру обідрати. Хоча можна й без звірств - виміряти площу термоусадочної плівки навколо тіла. А хто знає інший метод?
показать весь комментарий
12.01.2023 23:10 Ответить
а проспект Правди шо з ним не так? там паралельно проспект Свободи йде. його теж в жопу? Правда - це якийсь кацап, чи правди та свободи у нас вже нема???
показать весь комментарий
12.01.2023 22:54 Ответить
У меня в Сумах тоже.... улица горького стала Британской. Вот практически на ней и живу. Слава Украине, спасибо Друзьям.
показать весь комментарий
12.01.2023 22:55 Ответить
"Британская " классно звучит, рада за Суми. Можно было бы и в Киеве площадь Толстого переименовать в Британскую. Или допустим, не Л.Толстого, а В. Шекспира или Вальтера Скотта или А.Дюма. Ну а Варшаский проспект должен быть обязательно.
показать весь комментарий
13.01.2023 01:50 Ответить
Дерусифікація і деколонізація неможлива без знищення "баби" і "арки дрючьби". Ці обєкти видні навіть з космосу і свідчать про колоніальний статус України. В Києво-Печерській Лаврі феесбешна секта окопалась в Нижніх Печерах, а їх звідти потрібно дрючками вимести...
показать весь комментарий
12.01.2023 23:15 Ответить
Маленька корекція - не арки дрючби а Ярма. Воно ще з часів побудови звалося Ярмом.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:09 Ответить
Як Ви кажете, під "ярмом" традиційно призначають побачення геї. Це їх традиційне місце з моменту встановлення.
показать весь комментарий
13.01.2023 07:37 Ответить
Пофарбувати у веселку і всіх дєлов! 😂
показать весь комментарий
13.01.2023 11:23 Ответить
кацапів буде корьожити. 🌈

"Вєсьолка на печорскє, поляница" 😂
показать весь комментарий
13.01.2023 11:27 Ответить
Не чипайте Батькивщину - матір. Не до чього. Максимум - замінити герб СРСР на Герб України. Ще й стоїть в правильному напрямку.
показать весь комментарий
13.01.2023 00:25 Ответить
Ота маслата баба кацапського проекту яку особисто приїздив відкривати брєжнєв для тебе "батьківщина-мати"? Ти белени обївся? Її колоніальна совкодрочерно-мілітарна естетика ганьбить Київ. І по фіг на її "конструктивно-інженерні" особливості! Її створили для того щоб задавити духовну спадщину Києва і принизити Києво-Печерську Лавру, яка на фоні цієї почвари вже не справляє враження.
показать весь комментарий
13.01.2023 07:44 Ответить
Нещодавно прочитала щодо баби і вже не захотіла її чіпати. Наша баба дивиться у бік рашки і тримає щит і меч проти неї. Я би герба на щиті замінила.
показать весь комментарий
13.01.2023 01:29 Ответить
в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко

Серийный убийца-депутат Александр Омельченко сбежал ...

Jan 1, 2016 - Дело об очередной смертельной аварии 20 декабря 2015 года на Столичном шоссе с участием экс-мэра Киева Александра Омельченко обрастает ...
показать весь комментарий
12.01.2023 23:28 Ответить
Олександр Аронець

@aronets

·

21 мин

В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
показать весь комментарий
12.01.2023 23:32 Ответить
До речі , захоронення героїв, героїв України , було добре на аллєї Слави біля Вічного Вогню. Бо вони справжні і вартують того.
показать весь комментарий
12.01.2023 23:55 Ответить
Все правильно зробили ,одне питаня, станція метро Мінська невже їй місце в Києві адже там проросійський маріонетка, не краще було б Європейська чи Лондонська.
показать весь комментарий
13.01.2023 01:03 Ответить
Минську треба прибрати. Ваші пропозиції гарні. Можна ще Литовська, Латвійська чи Естонська.
показать весь комментарий
13.01.2023 01:53 Ответить
Метро "Минская" необходимо переименовать. Зачем нам станция метро, названная в честь столицы страны, из которой по нам стреляют ракетами и запускают дроны-камикадзе?
показать весь комментарий
13.01.2023 04:05 Ответить
Как вариант, можно переименовать станцию метро "Минская" в станцию метро имени Бориса Джонсона. Я считаю, что один из самых искренних друзей Украины, заслужил быть увековеченным в нашей памяти.
показать весь комментарий
13.01.2023 04:09 Ответить
Минську проголосовали за Варшавську. Ніяк не можуть оту бульбашсько-чипсову перейменувати. Чи то бояться ож чипси Київ возьмуть та їх до стінки поставлять?
показать весь комментарий
13.01.2023 07:06 Ответить
В Киеве должен быть проспект Джавелинов. И бульвар Хаймарсов. Ведь звучит !
показать весь комментарий
13.01.2023 06:02 Ответить
"честь колишнього міського голови Києва Олександра Омельченка". Ні не буде з цього наріта щось нормальне. Вбивця Київа та двох людей. То щось поза розумінням.
показать весь комментарий
13.01.2023 07:04 Ответить
По такому же принципу рашисты организовывали свои референдумы... главное определить легитимное количество голосующих.
Мнение для чинуш его определяющих - в Киеве около 3 млн людей. Думающих и читающих около 30%, из них большинство выехало... удобно !!??
Ваши бы старания да на помощь армии...
показать весь комментарий
13.01.2023 16:17 Ответить
 
 