Киевляне проголосовали за новые названия станций метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и двух проспектов
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Очередное электронное голосование по дерусификации и деколонизации киевской топонимики продолжалось с 4 по 11 января включительно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в приложении Киев Цифровой завершился опрос о новых названиях трех станций метро Киева и нескольких улиц.
Пользователи сервиса поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.
В частности, проголосовали за переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую" (76%), а "Площади Льва Толстого" - в "площадь Украинских Героев" (83%).
В то же время киевляне поддержали переименование улицы Льва Толстого в честь гетмана Павла Скоропадского.
Чтобы избежать дублирования названий, предлагали также переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко. Это предложение киевляне не поддержали, за проголосовало только 26%.
88% участников голосования согласились с тем, чтобы бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, а проспект Освободителей получил название в честь украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств Георгия Нарбута.
Также 90% поддержали предложение дать будущей станции метро, которая должна была называться "Проспект Правды", название "Варшавская" (станция будет располагаться рядом с Варшавским жилмассивом).
Пожалуйста, подождите...
Взагалі в козаків було слово майдан, но значило воно не площа, а те саме що і у нас означає Майдан.
* * *
На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…
На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!
На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
1918
Колонотерапия -
очищение кишечника чистой водой, минеральной водой или водными растворами лекарственных веществ.
)))
Ці перевертні у овечій шкурі, використали в своїй пропаганді, та спаплюжили, як і дружбу, так і правду, а за нею кровожерливий звір.
- Треба довжину Толстого помножити на ширину Толстого! (с)
)))
"Вєсьолка на печорскє, поляница" 😂
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@aronets
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В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
Мнение для чинуш его определяющих - в Киеве около 3 млн людей. Думающих и читающих около 30%, из них большинство выехало... удобно !!??
Ваши бы старания да на помощь армии...