Украина призвала членов ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова призвала государства ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации.

Об этом Джапарова заявила, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - сказала дипломат.

Джапарова подчеркнула, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

"Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-члена ООН, это означает лишь одно - безопасность разрушена, международный мир поставлен под сомнение, верховенство права грубо нарушается", - отметила Джапарова.

Она подчеркнула, что с начала широкомасштабного вторжения оккупанты оборвали жизнь 453 детей.

Представитель МИД Украины напомнила, что президент Владимир Зеленский инициировал "Формулу мира" из десяти пунктов, которые "могут вернуть безопасность и справедливость в Украину и весь мир". Она призвала "все ответственные государства присоединиться и внести свой вклад в обеспечение мира и верховенства права путем содействия и поощрения реализации этой "Формулы".

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Восстановление справедливости - один из ее ключевых пунктов, добавила Джапарова. По ее словам, единственный способ достичь этой цели – привлечь к ответственности российских военных преступников. Так же, как это было с нацистским руководством.

Около 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, открывшие путь к Нюрнбергскому процессу, напомнила первый заместитель министра иностранных дел Украины. "Это именно то, что мы должны сделать сегодня – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", - подчеркнула она.