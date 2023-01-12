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Учения украинских военных по эксплуатации БМП Bradley начнутся на следующей неделе в Германии, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

bradley

На следующей неделе в Германии начнутся учения украинских военных по использованию БМП Bradley.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих, как управлять боевыми машинами пехоты Bradley, начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.

"Мы ожидаем, что эта учеба займет недели, а не месяцы", - заявил Райдер.

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Топ комментарии
+6
Клоунашенков заявив що вже 4 шт знищили.
США врахують "знищену" кількість при поставці? Чим довше постачати, тим більше "знищать" а завтра ще леопарди знищать, всі 12 шт, 10 польських і 2 запасних
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12.01.2023 23:31
+5
Дивує що його після всієї клоунади с початку СВО досі не перевели до цирку! Бо кожний його виступ підкреслює що тримають росіян за повних йолопів без мозку
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12.01.2023 23:39
+4
Олександр Аронець

@aronets

·

21 мин

В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
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12.01.2023 23:29
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Олександр Аронець

@aronets

·

21 мин

В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
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12.01.2023 23:29 Ответить
Клоунашенков заявив що вже 4 шт знищили.
США врахують "знищену" кількість при поставці? Чим довше постачати, тим більше "знищать" а завтра ще леопарди знищать, всі 12 шт, 10 польських і 2 запасних
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12.01.2023 23:31 Ответить
Дивує що його після всієї клоунади с початку СВО досі не перевели до цирку! Бо кожний його виступ підкреслює що тримають росіян за повних йолопів без мозку
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12.01.2023 23:39 Ответить
а чого їх тримать? вони такими ї є. Заявляю відповідально.
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12.01.2023 23:58 Ответить
Это только, если канашенкин их не уничтожит до понедельника.
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13.01.2023 00:05 Ответить
Очко он только может себе уничтожить при подгорании оного
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13.01.2023 01:19 Ответить
поки наші військові почнуть навчатись на ти "бредлі", канашенков з олєнєводом їх всих знищать...
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13.01.2023 00:25 Ответить
Наступного тижня. Таке враження, що наші тягнуть час, відкладаючи на після свят. Не час нам святкувати, Господь зрозуміє і простить.
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13.01.2023 01:31 Ответить
а патріот навчання ще пізніше-В Міністерстві оборони США планують розпочати навчання українських військових роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot вже наприкінці січня. Орієнтовно, таке навчання триватиме "кілька місяців".https://www.unian.ua/weapons/zbroya-peremogi-ukrajinski-viyskovi-pochnut-navchannya-na-zrk-patriot-vzhe-v-sichni-cnn-12101520.html
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13.01.2023 07:46 Ответить
А кацапи вже 3,14здять, що вони вже знищили в Україні купу Бредлі які ще ми не одержали))
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13.01.2023 08:58 Ответить
 
 