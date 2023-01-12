Учения украинских военных по эксплуатации БМП Bradley начнутся на следующей неделе в Германии, - Пентагон
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На следующей неделе в Германии начнутся учения украинских военных по использованию БМП Bradley.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих, как управлять боевыми машинами пехоты Bradley, начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.
"Мы ожидаем, что эта учеба займет недели, а не месяцы", - заявил Райдер.
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@aronets
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В Київ, Інститут Шалімова (Героїв Севастополя, 30) тільки що привезли наших хлопців з передової. Конче потрібна третя негативна кров, завтра з 9.00.
Дуже прошу репостів 0958670986 - по всім питанням, це пункт переливання крові
США врахують "знищену" кількість при поставці? Чим довше постачати, тим більше "знищать" а завтра ще леопарди знищать, всі 12 шт, 10 польських і 2 запасних