Не стоит думать, будто у РФ уже нет своих агентов во всей Европе, - спецслужбы Литвы

Россияне и белорусы все равно угрожают гражданам Литвы. Есть немало фактов, когда литовцев вербует белорусский КГБ.

Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто сражается за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, иногда приезжающих люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", - сказал Яунишкис.

По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ и завербованных людей.

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"Белорусский КГБ работает очень интенсивно, как и российский у себя. Я имею в виду, что люди, которые пересекают границу и едут в эти страны за дешевым топливом, сигаретами или еще чем-то, автоматически оказываются в зоне риска. У нас есть факты вербовки людей. Их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе, образовании, кто они. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию", - сказал Яунишкис.

Российские и белорусские спецслужбы, по его словам, "славятся" тем, что могут "подсунуть" преступление и затем обвинять, заявляя: "Если хочешь вернуться домой, а не сидеть в тюрьме 10 лет, сотрудничай".

Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не нужно руководствоваться иллюзиями, будто у РФ нет своих агентов во всей Европе.

"Мы видим, что происходит в Болгарии – там одного за другим ловят российских шпионов – высылают домой или арестовывают. Были случаи в Нидерландах, Британии и других странах. Есть немало фактов, многих иностранных агентов ловят, их высылают домой. То же самое и в странах Балтии", – сказал он.

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