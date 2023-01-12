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Не стоит думать, будто у РФ уже нет своих агентов во всей Европе, - спецслужбы Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шпигун

Россияне и белорусы все равно угрожают гражданам Литвы. Есть немало фактов, когда литовцев вербует белорусский КГБ.

Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто сражается за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, иногда приезжающих люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", - сказал Яунишкис.

По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ и завербованных людей.

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"Белорусский КГБ работает очень интенсивно, как и российский у себя. Я имею в виду, что люди, которые пересекают границу и едут в эти страны за дешевым топливом, сигаретами или еще чем-то, автоматически оказываются в зоне риска. У нас есть факты вербовки людей. Их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе, образовании, кто они. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию", - сказал Яунишкис.

Российские и белорусские спецслужбы, по его словам, "славятся" тем, что могут "подсунуть" преступление и затем обвинять, заявляя: "Если хочешь вернуться домой, а не сидеть в тюрьме 10 лет, сотрудничай".

Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не нужно руководствоваться иллюзиями, будто у РФ нет своих агентов во всей Европе.

"Мы видим, что происходит в Болгарии – там одного за другим ловят российских шпионов – высылают домой или арестовывают. Были случаи в Нидерландах, Британии и других странах. Есть немало фактов, многих иностранных агентов ловят, их высылают домой. То же самое и в странах Балтии", – сказал он.

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Топ комментарии
+11
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12.01.2023 23:49
+7
Навіть страшно подумати, скільки таких в Україні.
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12.01.2023 23:36
+7
та конечно имеет
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12.01.2023 23:48
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Навіть страшно подумати, скільки таких в Україні.
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12.01.2023 23:36 Ответить
страшно не то сколько их а то где они на каких постах - власти армии разведки?
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13.01.2023 06:03 Ответить
доки є хоч один представник РПЦ МП - є й шпіон
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12.01.2023 23:47 Ответить
та конечно имеет
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12.01.2023 23:48 Ответить
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12.01.2023 23:49 Ответить
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12.01.2023 23:51 Ответить
это просто какой-то обидный намёк на ОПу, в самом деле ....
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12.01.2023 23:54 Ответить
Десь в Берліні глухо булькнуло а в Парижі зазвонив телефон, доречі праві у Італії після виборів попри очікування якось сидять тишки навіть трохи допомогають
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13.01.2023 01:30 Ответить
https://youtu.be/91e47iI3C0I..

Нове озброєння для України.. Слава ЗСУ та Україні..🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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13.01.2023 01:55 Ответить
Неужели до евроидиотов начало доходить? Сытость и зона комфорта не дают видеть реальность этого мира, где существует страна-бензоколонка.
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13.01.2023 03:14 Ответить
идиоты это те в Украине которые выбирают власть типа зе-каломойши или опзжных-рыгов а в Европе все нормально не ссцы
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13.01.2023 06:05 Ответить
Кто бы еще хрюкнул, как не нулевка с датой регистрации 26/12/22. Придурок, бот легко распознается по переходу на личности. Хрюкать - это твое.
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13.01.2023 11:20 Ответить
..в Сейме Литвы сколько диверсантов ..
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13.01.2023 08:54 Ответить
Этого говна кругом навалом даже в США. Не надо было затевать ни каких перезагрузок с бензоколонкой.
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13.01.2023 12:55 Ответить
 
 