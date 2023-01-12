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23 наших парня, которые считались погибшими, живы и находятся в плену, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москалькова,лубінець

23 защитника Украины, которые считались погибшими, живы и находятся в плену.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наших граждан и героев, считавшихся погибшими, российская сторона подтвердила живыми - 23 наших парня. Это огромный позитив", - сообщил Лубинец.

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слава Богу
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13.01.2023 00:15 Ответить
Ось це добра новина, пропоную обміняти хлопців на москальских попів з рпц
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13.01.2023 01:20 Ответить
Шкода, але за таке лайно, як шамани орків, самі сруські і єнота не віддадуть
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13.01.2023 06:21 Ответить
Защитники за сутки уничтожили около 740 оккупантов и самолет
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13.01.2023 08:16 Ответить
шел 324 день войны
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13.01.2023 08:18 Ответить
 
 