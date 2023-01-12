23 наших парня, которые считались погибшими, живы и находятся в плену, - Лубинец

23 защитника Украины, которые считались погибшими, живы и находятся в плену.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наших граждан и героев, считавшихся погибшими, российская сторона подтвердила живыми - 23 наших парня. Это огромный позитив", - сообщил Лубинец.

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