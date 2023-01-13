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Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leopard

США поддерживают инициативы союзников предоставить Украине тяжелое вооружение, включая танки, однако для этого нужно также обеспечить возможности для ремонта и обслуживания техники.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы абсолютно поддерживаем любые типы оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", - отметил Райдер.

Однако, по его словам, один из основных факторов, учитываемых при этом - обеспечение возможностей для тренировки украинцев, а также обслуживания такого вооружения. В этой связи он подчеркнул: "Мы продолжим рассматривать все варианты, когда речь идет о возможностях, которые мы предоставляем Украине".

Представитель Пентагона убежден, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне 20 января. В то же время, по его словам, внимание участников заседания будет сосредоточено также на противовоздушной обороне Украины и поставке ей боеприпасов.

Читайте также: Правительство Германии не принимало решения о передаче Украине танков Leopard, - Ламбрехт
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Топ комментарии
+24
Замість Порошенка в ПАРЄ поїде 35-річний депутат з «Довіра» Павло Бакунець..
-----
І це ж логічно! Коли при владі люди не зацікавлені в перемозі, відпрацьовують Оман, а Пороха бояться як і військових патріотів, яких переслідували роками, то в ПАРЄ можна відправити і відро
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13.01.2023 00:45
+18
Ну якшо навіть ви, то потання вирішено!
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13.01.2023 00:52
+14
Посилають тупого ви@ лядка в ПАРЄ, тільки не Порошенка - професійного політика і блискучого дипломата !

Зеоманський таки дрянь і ненавидить украінців 😠
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13.01.2023 01:13
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Что там Пентагон? Даже я поддерживаю).
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13.01.2023 00:31 Ответить
Ну якшо навіть ви, то потання вирішено!
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13.01.2023 00:52 Ответить
и куда ж теперь бедному шольцу податься? не спит, думу думает! )
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13.01.2023 00:36 Ответить
Значит будут.
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13.01.2023 00:37 Ответить
Лед тронулся... Кацапы, поздно пить "Боржоми".
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13.01.2023 00:42 Ответить
К слову... А где там наш черный неуловимый танк, которого кацапы шугались в 2014-ом?
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13.01.2023 00:43 Ответить
"Азовець"? З двума баштами?
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13.01.2023 00:54 Ответить
Замість Порошенка в ПАРЄ поїде 35-річний депутат з «Довіра» Павло Бакунець..
-----
І це ж логічно! Коли при владі люди не зацікавлені в перемозі, відпрацьовують Оман, а Пороха бояться як і військових патріотів, яких переслідували роками, то в ПАРЄ можна відправити і відро
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13.01.2023 00:45 Ответить
Посилають тупого ви@ лядка в ПАРЄ, тільки не Порошенка - професійного політика і блискучого дипломата !

Зеоманський таки дрянь і ненавидить украінців 😠
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13.01.2023 01:13 Ответить
Звісно, краще свого ручного Бакунця, ніж більш професійного і патріотичного "не свого" Порошенка. Передвиборна шизофренія ОПЗе не вивітрюється.
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13.01.2023 01:47 Ответить
Ніякої шизофренії там нема, холодний розклад на який Порошенко і подався у свій час, вважаючи що там лохи сидять та відосіки пілять, там дійсно нелох сидить та треба віддати йому належне за це, бо доки патріоти волають на форумах про зраду, чонгар та таке інше нелох - людина року і нажаль нашу перемогу над рашистами прийматиме саме він тобто в цілому світі та для багатьох громадян саме зелебоба стане героєм а там - переможців як то кажуть не судять, принайні на цьому світі ...
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13.01.2023 02:50 Ответить
твоего зеленского ФБР распакует очень быстро после войны и все его шобло за мародерство
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13.01.2023 05:48 Ответить
Хамло кацапське з початку вивчи мову та навчись до незнайомих людей звертатися з повагою, а потім візьми свої вологі мрії та йди слід за корабелем
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13.01.2023 12:55 Ответить
а шо, правда сподіваєтесь, що Канцлерський Суд штату Делавер пробачить його з бакановим оборудки?
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13.01.2023 13:14 Ответить
Ви читати вмієте? Слова розумієте? Я десь писав про це хоч пів-слова, хоч літеру? Я ні на що не сподіваюся, після виборів 19 року мені стало все ясно, я зібрав родину, закрив бізнес звільнив усіх працівників і поїхав з рідної країни бо жити поряд з людьми які під час війни вибирають якогось клоуна президентом мені стало не зручно і я просто констатую факт - йому тисне руку Байден, його показують 24/7 по телевізору то кого знов обере наймудріший народ?
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14.01.2023 12:36 Ответить
ну ты и брехло ..
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16.01.2023 21:18 Ответить
слово "більш" у вашому коменті зайве.
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13.01.2023 13:21 Ответить
Згоден!
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13.01.2023 19:27 Ответить
ААаа пентагон проснулся )ждём томагавки .....
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13.01.2023 00:48 Ответить
Ждём MQ-9 Reaper ....
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13.01.2023 00:53 Ответить
зачем тебе томагавк в башке?
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13.01.2023 05:49 Ответить
Иди лесом и пропасть ....
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13.01.2023 12:09 Ответить
Підтримувати ініціативу і надати - це два різні поняття.
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13.01.2023 00:52 Ответить
Занадто багато країн згодилося передати танки, шоб це можна було просто спустити на тормозах. Тепер той, хто відмовиться, буде виглядати на фоні інших як лох. Але таких не буде. Ось на днях в Рамштайні зберуться, перетруть і виступлять єдиним фронтом. Шо тіпа не якась страна передає, а всі разом. "гуртом і батька легше бити" (С) народна мудрість.
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13.01.2023 00:55 Ответить
А навіщо батька бить?! Народна дурість якась.
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13.01.2023 01:00 Ответить
то не я вигадав... вибачайте..
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13.01.2023 01:04 Ответить
Якщо бацька - це лукашенко, то багато сенсу
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13.01.2023 01:10 Ответить
зазвичай я чув варіант з дідько, а не батько
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13.01.2023 12:02 Ответить
И тут появляется дедушка животворящий и с обворожительной улыбкой говорит: "Абрамсы" не дадим.
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13.01.2023 01:57 Ответить
никакой твой рыжий дедушка не появится - он будет в тюрьме сидеть за налоговые махинации
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13.01.2023 05:50 Ответить
буй те заместо воротника, кацап
Абрамсьі не дадут, дадут Леопардьі. А вашим ******* и єто вполне сгодится чтоб подохнуть.
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13.01.2023 11:06 Ответить
Ну так Шольц вже давно як лошара
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13.01.2023 06:41 Ответить
Тобто це твоя дяка за гаубиці, **********, госпіталі і ще тони ништяков? Перепейсь хахлов продовжується
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13.01.2023 11:07 Ответить
Включайте мізки. Якби усі давали те, що треба відразу, то не потрібно було б всього іншого. Це раз. По-друге, Шольц виставляє себе не в кращому вигляді, бо як ні, то ні, а не ламатися, придумуючи тупі відмазки кожного разу якось не комільфо
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13.01.2023 12:49 Ответить
Не комільфо це тримати послом ідіота Мельника, назначати послицею сексологиню і розказувати німцям, шо вони повинні дати танки шоб загладити свою провину в другій світовій війні. Оце - реальне некомільфо. І шоб наприклад я був на місці Шольца, то, не володіючи дипломатичною мовою, просто послав би Україну на три веселі букви, пояснивши звичайно за що. Бо нормальні люди себе так не ведуть.
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13.01.2023 13:15 Ответить
Одне інше не виключає
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13.01.2023 14:13 Ответить
ні, саме виключає. Німеччина нічого Україні не винна.
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13.01.2023 14:22 Ответить
Ви, мабуть, неуважні, коли читаєте. Я не казала, что хтось комусь винен. Я сказала, що Шольц виглядає як лошара, кожного разу придумуючи нові відмазки. Як не хочеш давати, то так і скажи: не хочу, не буду, а не виставляй себе Бог зна ким, намагаючись усидіти на двох стільцях
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13.01.2023 15:13 Ответить
Поясню. Шольц не може вважатися лошарою за відмову давати щось, бо він Україні нічого не винен. А якшо він не посилає напряму, то це може бути елементарною вихованістю, дипломатичною мовою.
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13.01.2023 15:16 Ответить
До чого тут посилати? Чи Ви тільки знаєте один спосіб відмови?
Ще раз: я вважаю політика такого рівня з такою недостойною поведінкою і намаганням усидіти своєю дупою на двох стільцях одразу лошарою (подобається Вам чи ні). І так, це не гнучкість, не дипломатичність, не вихованість, а саме хитрожопість. У Вас може бути інша думка.
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13.01.2023 16:13 Ответить
Шольц - канцлер Німеччини, а не України. Його хитрожопість направлена на те, що він вважає за краще для своєї країни. Не вам його називати лохом.
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13.01.2023 16:31 Ответить
Лохом назвали Ви, не я, знову ж таки. До того, не Вам вказувати мені, як називати Шольца, пройдіть повз. Там спеціально для Вас новина про Вашого улюбленця вище.
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13.01.2023 17:31 Ответить
Marie Mbange

Ну так Шольц вже давно як лошара

Поздоровляю збрехавши.
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13.01.2023 17:33 Ответить
Facepalm
Де ви такі беретеся??
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13.01.2023 17:42 Ответить
"Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками", - зауважив Райдер

F16?
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13.01.2023 00:56 Ответить
Ага. І винищувачі 5го покоління F-35, і конвертоплани V-22 Osprey, і навіть стелс есмінці Zumwalt з комплектом протикорабельниз ракет. І атомний підводний човен-ракетоносець та авіаносець із конвоєм охоронних кораблів. Все дадуть. Треба тільки стиснути міцніше кулачки і просто слухати добрих білозубих дядь на іншому краю Атлантики, які говорять такі гарні слова, що в них так хочеться повірити
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13.01.2023 01:12 Ответить
Так, але если кто в ЕС даст пару F16, то байдену трудно будет отворачиваться.
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13.01.2023 01:22 Ответить
кончай бредить - никто такие самолеты кроме старых совковых просто так не дает
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13.01.2023 05:52 Ответить
може пора переходити від слів до діла ?
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13.01.2023 01:05 Ответить
Давно пора...
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13.01.2023 01:07 Ответить
отдай каломойшу фбр, выгони ермака кремлевского и сделай судову реформу - може пора переходити від слів до діла ?
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13.01.2023 05:53 Ответить
не за адресою звертаєшся !
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13.01.2023 09:56 Ответить
Пятница 13 ждём новостей .
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13.01.2023 01:06 Ответить
...ще б повний місяць. І наші конотопські відьми на лисій горі начарували "за упокій" москалям...повний набір
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13.01.2023 05:24 Ответить
Скоріш за все не все так просто з танками. Будуть вирішувати хто їх буде ремонтувати.
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13.01.2023 01:13 Ответить
І це логічно. Багато в Європі на озброєнні Абрамсів? А от кішок досить, і хто їх має, той завідомо має і ремонтну базу. Так що слово тепер за німцями-в них і кішок достатньо, і база є. Та і поляки теж... Таку розкіш як танки+рембази+навчання можна собі дозволити в мирний час, а не під час війни. Так що заспокоїмось і будемо надіятись на Європу на рахунок танків. Американці мають і другі смаколики(які літають). Невже тормознуть, після того, що вже зробили?..
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13.01.2023 05:49 Ответить
а летуны что ремонтировать и обслуживать не нужно ? это что так просто организовать? кончайте бред писать
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13.01.2023 05:55 Ответить
Потрібно, але ЗАРАЗ питання не йде про літунів...і не факт, що їх і весь логістичний ланцюжок не ГОТУЮТЬ...хто вам все скаже
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13.01.2023 06:06 Ответить
согласен по-этому не нужно об этом писать заранее не хай буде сюрприз
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13.01.2023 06:09 Ответить
Еще я поддерживаю обоснованное мнение,что крупные партии всего важного (танки,сау, бмп,бтр...АВ Джеральд Форд),сможем получить только от США.
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13.01.2023 01:14 Ответить
"Французская корпорация Dassault готовится передать Египту партию из 30 боевых самолетов Rafale. После завершения поставок на вооружении египетских ВВС будет 54 таких самолета, и какое-то время Египет будет крупнейшим импортером Rafale.

Соглашение о поставке 30 самолетов Египту было подписано в 2021 году. Сумма сделки составляет 4,5 миллиарда долларов. Согласно условиям, Франция предоставила Египту кредит на всю сумму, который должен быть выплачен в течение десяти лет.
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13.01.2023 01:16 Ответить
Нет с Украиной так нельзя, вдруг эскалация, а отцы мировой демократии без памперсов.
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13.01.2023 02:00 Ответить
зато у твоих кремлевских трампов памперсы полные золотым дождем питерских шалав
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13.01.2023 05:57 Ответить
Єгипет з паРашою не воює , тому йому можна і літаки і кредити . Це називається - звичайний бізнес .
А от Україна воює , тому - літаки Україні , це вже не бізнес а - політика .

Дядько що сидить в кремлі може дуже розсердитись , а хлопчик - Макрон цього боїться як вогню .
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13.01.2023 05:54 Ответить
бред собачий - египет покупает а Украина просит все на шару да еше и пальцы веером и наглая неблагодарная заточка зеленского со всех щелей
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13.01.2023 05:59 Ответить
Та шо ти кажеш ?? Ага ,, продав би він Україні літаки , якби навіть і за гроші . Щасс ..
Цезарі значить , можна і на " на шару " , а літаки - Боже збав ?

А по друге - одягни окуляри (якщо погано бачиш ) і прочитай той комент уважніше . Там вказано - Єгипєт не покупаєт , а бере в кредит на 10 років . !! Тобто теж , поки що - на шару .
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13.01.2023 06:26 Ответить
так это и говорит о том что Египту доверяют больше чем уряду зеленского я бы тоже дорогие цацки кому попало не раздавал
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13.01.2023 06:29 Ответить
Кацапня веде війну з народом України , а не з - урядом зеленського . Літаки потрібні Залужному , а не зеленському .
Невже це важко так зрозуміти . ?
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13.01.2023 06:35 Ответить
это ты не мне говори - но оружие и деньги принимает не народ Украины а зеленский шмыгаль резников ермак тимошенко и остальные шлемазлы
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13.01.2023 06:37 Ответить
Допомога йде народу України ,, Зеля ( який він не є , клоун там , чи не клоун ( на жаль - іншого зараз немає )) на даний час - обрана на демократичних виборах , головна особа країни , яка цей народ представляє на міжнародній арені . Через нього Захід веде перемовини , фактично - з українським народом , домовляється про постачання зброї та інше .
По факту - Зе лише посередник в цьому ланцюжку .
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13.01.2023 07:00 Ответить
Що ти верзеш, єгипет це церковний щур без спіднього.
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13.01.2023 06:44 Ответить
Знаю одне СТО на околиці Вишневого, на виїзді на Боярку, там чуваки будь-яких "американців" вже років п'ять ремонтують. Доджи, лінкольни, gmc, jeep...
Взагалі проблеми нема.
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13.01.2023 08:16 Ответить
В джип чи додж можна мотор від якоїсь мазди чи ніссана засунути, не кажучи про ходову. Абрамси та леопарди-це не цивільна техніка, до якої будь-яку залізяку можна на автобазарі чи на розборці знайти.
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13.01.2023 08:29 Ответить
А сам не дам.
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13.01.2023 09:48 Ответить
"для цього потрібно також забезпечити можливості для ремонту й обслуговування техніки."
А как польша ремонтирует свои танки? Так и Украина сможет это делать отправляя их в Польшу на ремонт. Или проводя ремонт у себя если он не сложный-ангаров в Украине полно.
Без Танков и БТР мы не сможеи отбить оккупированную рашистами территорию. Идти пехотой на укрепленные позиции-это значит огромные потери
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13.01.2023 11:22 Ответить
 
 