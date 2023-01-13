Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки
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США поддерживают инициативы союзников предоставить Украине тяжелое вооружение, включая танки, однако для этого нужно также обеспечить возможности для ремонта и обслуживания техники.
Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы абсолютно поддерживаем любые типы оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", - отметил Райдер.
Однако, по его словам, один из основных факторов, учитываемых при этом - обеспечение возможностей для тренировки украинцев, а также обслуживания такого вооружения. В этой связи он подчеркнул: "Мы продолжим рассматривать все варианты, когда речь идет о возможностях, которые мы предоставляем Украине".
Представитель Пентагона убежден, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в немецком Рамштайне 20 января. В то же время, по его словам, внимание участников заседания будет сосредоточено также на противовоздушной обороне Украины и поставке ей боеприпасов.
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І це ж логічно! Коли при владі люди не зацікавлені в перемозі, відпрацьовують Оман, а Пороха бояться як і військових патріотів, яких переслідували роками, то в ПАРЄ можна відправити і відро
Зеоманський таки дрянь і ненавидить украінців 😠
Абрамсьі не дадут, дадут Леопардьі. А вашим ******* и єто вполне сгодится чтоб подохнуть.
Ще раз: я вважаю політика такого рівня з такою недостойною поведінкою і намаганням усидіти своєю дупою на двох стільцях одразу лошарою (подобається Вам чи ні). І так, це не гнучкість, не дипломатичність, не вихованість, а саме хитрожопість. У Вас може бути інша думка.
Ну так Шольц вже давно як лошара
Поздоровляю збрехавши.
Де ви такі беретеся??
F16?
Соглашение о поставке 30 самолетов Египту было подписано в 2021 году. Сумма сделки составляет 4,5 миллиарда долларов. Согласно условиям, Франция предоставила Египту кредит на всю сумму, который должен быть выплачен в течение десяти лет.
А от Україна воює , тому - літаки Україні , це вже не бізнес а - політика .
Дядько що сидить в кремлі може дуже розсердитись , а хлопчик - Макрон цього боїться як вогню .
Цезарі значить , можна і на " на шару " , а літаки - Боже збав ?
А по друге - одягни окуляри (якщо погано бачиш ) і прочитай той комент уважніше . Там вказано - Єгипєт не покупаєт , а бере в кредит на 10 років . !! Тобто теж , поки що - на шару .
Невже це важко так зрозуміти . ?
По факту - Зе лише посередник в цьому ланцюжку .
Взагалі проблеми нема.
А как польша ремонтирует свои танки? Так и Украина сможет это делать отправляя их в Польшу на ремонт. Или проводя ремонт у себя если он не сложный-ангаров в Украине полно.
Без Танков и БТР мы не сможеи отбить оккупированную рашистами территорию. Идти пехотой на укрепленные позиции-это значит огромные потери